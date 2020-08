Pääministeri Sanna Marin (sd) ottaa Twitterissä kantaa ajankohtaiseen koronavirustilanteeseen.

Pääministerin mukaan perustuslaki takaa, että jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan.

”Tätä oikeutta on harjoitettu. Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki”, pääministeri kirjoittaa.

”Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa.”

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan 14 vuorokauden pakkokaranteeniin.

”Tartuntojen määrä on yllättänyt meidät kaikki”, kertoi peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tiedotustilaisuudessa.

Lue lisää: Suomi ottaa käyttöön pakkokaranteenin – tätä se tarkoittaa

Karanteenissa oleva ei saa mennä esimerkiksi ruokakauppaan, jolloin kauppapalvelun järjestäminen tai ruuan toimittaminen on kunnan vastuulla, jollei ihminen pysty sitä muuten hoitamaan.

Kun ihminen on virallisesti määrätty karanteeniin, hän on oikeutettu saamaan korvauksia mahdollisista karanteenin aiheuttamista ansiomenetyksistään. Omaehtoisessa karanteenissa vastaavaa oikeutta ei ole.

Karanteenin rikkomisesta voi seurata sakkoja tai korkeintaan kolmen kuukauden vankeusrangaistus.

Vielä on epäselvää, miten pakkokaranteenia valvotaan. Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on kertonut yllättyneensä karanteenipäätöksestä.

Hallitus kokoontuu lomien jälkeiseen ensimmäiseen iltakouluun Säätytalossa tänään keskiviikkona kello 16 alkaen. Iltakoulussa käsitellään tasa-arvoasioita ja kuullaan tilannekatsaus koronavirustilanteesta.

Iltakoulun jälkeen pidetään hallituksen neuvottelu kello 18 alkaen. Neuvottelussa arvioidaan tarvetta toimenpiteille koronavirustilanteesta johtuen.