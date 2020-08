Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona ensimmäiseen lomien jälkeiseen iltakouluun kello 16 alkaen.

Helsingin Sanomat näyttää ministerien saapumisen Säätytalolle suorassa lähetyksessä.

Iltakoulussa hallituksen on tarkoitus käsitellä tasa-arvoasioita ja kuulla tilannekatsaus koronavirustilanteesta. Iltakoulun jälkeen pidetään hallituksen neuvottelu kello 18 alkaen. Neuvottelussa arvioidaan tarvetta toimenpiteille koronavirustilanteesta johtuen.

Pääministeri Marin otti Twitterissä kantaa ajankohtaiseen koronavirustilanteeseen aiemmin keskiviikkona.

Pääministerin mukaan perustuslaki takaa, että jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan.

”Tätä oikeutta on harjoitettu. Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki”, pääministeri kirjoittaa.

”Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa.”

Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittivat maanantaina, että riskimaista Suomeen saapuvat asetetaan 14 vuorokauden pakkokaranteeniin.

”Tartuntojen määrä on yllättänyt meidät kaikki”, kertoi peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotustilaisuudessa.

Pakkokaranteeniin liittyy vielä useita epäselviä kysymyksiä. Muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on kertonut yllättyneensä päätöksestä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) puolestaan ovat sanoneet, ettei ole oikein, että korkean tautiriskin maihin tietoisesti matkustava saisi valtiolta korvauksen menetystä toimeentulosta karanteenin ajalta.