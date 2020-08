Li Anderssonin mukaan kynnys siihen, että Suomessa siirryttäisiin taas kokonaan etäopetukseen, on korkea.

Opetusministeri Li Andersson (vas) istuu Meritullinkadun ministeriössä sijaitsevassa työhuoneessaan pitkän pöydän ääressä. Työpöydällä on paksuja paperipinkkoja.

Ulkopuolella koulujen lukuvuosi on alkamassa ja jo alkanut osassa maata samalla, kun Suomi keikkuu koronaepidemian toisen aallon kynnyksellä.

Niin perheet kuin koulujen henkilökunta jännittävät, millainen syksystä tulee. Pääkaupunkiseudulla koulut alkavat huomenna torstaina.

Anderssonin mukaan kynnys siirtyä uudestaan laajamittaiseen etäopiskeluun on korkea. Täyteen etäkouluun siirtyminen edellyttäisi valmiuslain käyttöä. Kouluissa voidaan kuitenkin vuorotella etä- ja lähiopetuksen välillä.

Ennen kesätaukoa ministeriö valmisteli perusopetuslakiin muutoksen, joka mahdollistaisi vuorottelun etä- ja lähiopetuksen välillä.

Millaisessa tilanteessa etäkoulu tulee taas kysymykseen?

”Jos paikalliset viranomaiset toteavat tartuntatautilain nojalla, että koulutyötä ei ole muuten mahdollista järjestää turvallisesti, silloin on mahdollista siirtyä lähi- ja etäopetuksen vuorotteluun. Tilanne olisi esimerkiksi sellainen, että tautitilanne pahenee, mutta opetukselle ei ole lisää tiloja”, Andersson sanoo.

”Silloin oppilaat vuorottelevat lähiopetuksessa ja etänä. Tämä on se työväline, jolla toivon, että pärjäämme toisen aallon aikana.”

”Toivon, että ihmiset ymmärtävät, kuinka riippuvaisia olemme ihmisten omasta vastuunkannosta syksyn osalta.”

Kun koronaviruspandemia toden teolla levisi Suomeen maaliskuussa, se yllätti kaikki. Koulut siirtyivät pääsääntöisesti etäopetukseen noin kahdeksi kuukaudeksi.

”Jos rehellisiä ollaan, niin koulujen sulkeminen ensimmäisessä aallossa tuntui hirveältä. Tiesin, että se pitää tehdä ja ministeriössä keskityimme toimeenpanoon. Mutta minulla oli suuri huoli jo maaliskuussa siitä, miten kaikki pärjäävät etäkoulussa”, Andersson sanoo.

”Näköpiirissä ei ollut päättymispäivää. Tiedossa oli vain, että kyse ei ole muutamasta viikosta vaan kuukausista.”

Yksi etäkoulun suurimmista riskeistä oli se, miten epätasa-arvoisesti se kohteli oppilaita. Kaikilla ei ole kotona hyvät oltavat.

Andersson on edelleen huolissaan syrjäytymisvaarassa olevista oppilaista. Hän toteaa, että nyt on viimeinen hetki aloittaa oppimiserojen paikkaaminen.

”Koulusta putoamisen riski kasvaa pitkien poissaolojen yhteydessä. Siinä mielessä on selvää, että pitkässä etäopetusjaksossa on paljon riskejä syrjäytymisen kannalta. Ne, jotka olivat vaarassa tippua, saattavat menettää viimeisen kontaktin kouluun”, Andersson sanoo.

Tämä syksy on kriittinen, hän toteaa.

”Oppimiserojen paikkaamiseen on myönnetty lisärahoitusta kunnille, vaikka taloudellisesti haastavat ajat onkin. Jos ongelmat pitkittyvät nuorten elämässä, niin niiden korjaaminen on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa.”

Anderssonin mukaan toisessa aallossa yhteiskunnan sulkemisen hinta olisi niin inhimillisesti kuin taloudellisesti vielä suurempi kuin viime keväänä.

”Toivon, että ihmiset ymmärtävät, kuinka riippuvaisia olemme ihmisten omasta vastuunkannosta syksyn osalta”, Andersson sanoo.

Nyt ei saa käydä niin, että ihmiset vain odottavat, että hallitus taas toteuttaa koko yhteiskuntaa koskevan sulun, Andersson sanoo. Hän on kuitenkin havainnut, että sellaista ajattelutapaa on ilmassa.

”Jos näyttää siltä, että elvytystoimenpiteitä tarvitaan edelleen ensi vuonna, niin nekin pitää tehdä.”

Andersson toivoo kaikilta vastuunkantoa. Mutta mitä oppilaat ja koulujen henkilökunta voivat tehdä?

Opetusministeri ei ota kantaa siihen, kannattaisiko oppilaiden pukea maskit esimerkiksi julkiseen liikenteeseen kun he menevät kouluun.

”Maskien käytön tulee perustua lääketieteelliseen arvioon. En aio antaa omaa suositusta, minulla ei ole sellaista osaamista. Kun suositus annetaan, oleellista on se, että tiedämme, tarkoittaako tämä kaikkia kouluissa vai liittyykö siihen jokin ikäraja. Maskin oikeaoppinen käyttö on tärkeää.”

Jos taas oppilaalla ilmenee selkeitä flunssaoireita koulupäivän aikana, tulee opettajien ohjata hänet kotiin, Andersson sanoo.

Jos testeissä on jo käyty tällä viikolla oireiden takia ja nyt perheessä odotellaan tuloksia, myös se aika pitää Anderssonin mukaan olla kotona.

”Toivon, että Husin alueella testauskapasiteetti saadaan kuntoon, jotta perheet eivät joudu odottamaan viikkoa testituloksia.”

Etätyö ja etäkoulu olivat varsinkin lapsiperheille kuormittava kokemus. Andersson toteaa ymmärtävänsä vanhempien huolen.

”Lapsiperheissä sairastamiset ovat muutenkin raskaita syksyisin. Etätyöskentely on kuitenkin tehokas varotoimenpide. Tässä tilanteessa kun tautitapaukset ovat nousussa, kannattaa noudattaa liikaa varovaisuutta eikä liian vähän.”

Globaali pandemia, pitkiä työpäiviä, valtiovarainministerin vaihtuminen Katri Kulmunista (kesk) Matti Vanhaseen (kesk). Andersson ei myönnä, että viimeiset puoli vuotta olisivat jättäneet jäljen hallituksen yhteistyöhön.

Valtiovarainministeriö on juuri laatinut ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi. Sen pohjalta neuvotellaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lopulta hallitus linjaa budjetista budjettiriihessä syyskuun puolivälissä.

Andersson sanoo pitävänsä neuvotteluissa esillä varhaiskasvatusmaksujen alentamista.

”Se kasvattaa työnteon kannustimia ja sen avulla saadaan laskennallisesti työllisiä. Samaan aikaan se on uudistus, joka ei heikennä heikommassa asemassa olevien asemaa vaan tukee meidän koulutuspoliittisia tavoitteita.”

Kauan puitu oppivelvollisuusiän nostaminen on astumassa voimaan, Andersson sanoo.

”En ole valmis lykkäämään tätä aikataulua. Todennäköisesti tämä on yksi tehokkaimmista työllisyystoimista, mitä tämä hallitus tulee tekemään. 15 prosenttia nuorista on edelleen ilman toisen asteen tutkintoa. Jos tätä pusketaan vielä vuodella eteenpäin, silloin se olisi täysimääräisesti voimassa vasta vuonna 2025”, hän sanoo.

”Talouden näkökulmasta tarvitaan sekä rakenteellisia uudistuksia, koulutusuudistuksia ja sen rinnalla oikein mitoitettua suhdannepolitiikkaa. Eurokriisin jälkeen Suomi ei palautunut vaan jäi matalan kasvun tielle.”

Anderssonin mukaan julkisessa keskustelussa ehdotetaan nyt lähinnä ratkaisuja, jotka heikentäisivät työttömyysturvaa.

”Mielestäni tämä edustaa samaa yksioikoista ajattelua, että kun leikataan sosiaaliturvasta tietty määrä, niin silloin saamme tietyn määrän lisää työllisiä. Rakennetyöttömyys on Suomessa korkeaa, työttömiä on paljon ja heidän työmarkkina-asemansa on heikko. Heidän asemansa ei parane sillä, että heidän toimeentulostaan leikataan.”

Tiistaina Matti Vanhanen totesi, että ensi vuoden budjetissa ei tehdä enää uusia lisäelvytyspäätöksiä. Andersson on eri mieltä.

”Jos näyttää siltä, että elvytystoimenpiteitä tarvitaan edelleen ensi vuonna, niin nekin pitää tehdä.”

Selvää on ainakin se, että edessä on pitkä syksy. Mitä kouluissa opittiin viime kevään perusteella? Kuinka niitä oppeja voitaisiin nyt hyödyntää?

”Kriisi näytti, että Suomen koulutusjärjestelmä on vahva, opettajien koulutus on laadukasta ja sen työn hedelmät näkyvät siinä, kuinka hyvin opettajat omaksuivat muuttuvan tilanteen. Nyt tiedämme paremmin, mikä toimii ja mikä ei. Myös koulutuksen kenttä on varautunut muuttuvaan tilanteeseen paremmin.”

Myös HS:n Lasten uutiset haastatteli opetusministeri Anderssonia. Katso haastattelu täältä: