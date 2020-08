Hallitus on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) valmistelemaan liikennevalomallin, joka havainnollistaisi, millaiset toimet eri maihin matkustavia voivat odottaa Suomeen palatessa.

Maat jaetaan mallissa punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin, pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Punaiset ovat korkeimman riskin maita. Niistä saapuvat todennäköisesti testataan koronaviruksen varalta laajasti ja määrätään viranomaispäätöksellä karanteeniin.

”Tämä arvio on viranomaisten tekemä ja päättämä, mutta jos kyse on riskimaasta, voi pakollinenkin testaus ja karanteeni tulla kyseeseen”, Marin sanoi.

Keltaisista maista saapuvia suositellaan omaehtoiseen karanteeniin, kun taas vihreistä maista saapuvilla ei ole tarvetta karanteeniin.

”Kyse on viestinnällisestä välineestä, avusta, millä tavalla ihmiset voisivat paremmin hahmottaa, millaiset toimet ketäkin voivat koskea”, Marin kuvasi liikennevalomallia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi maanantaina, että tartuntatautiviranomaiset määräävät jatkossa tartuntatautilain mukaisen karanteenin kaikille riskimaista tuleville. Marin on sittemmin useasti korostanut, että päätökset ihmisten asettamisesta karanteeniin eivät ole poliittisia, eikä hallitus voi sellaisia päätöksiä tehdä.

Sen sijaan viranomaiset voivat asettaa karanteeniin esimerkiksi tietyllä lentokoneella tulevat matkustajat, kuten Turun kaupunki on tehnyt Pohjois-Makedonian Skopjesta tulleiden matkustajien kohdalla.

Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri. Pakollinen testaus on tehtävä aluehallintoviraston määräyksellä.

”Riskialueelta tulijat ohjattaisiin rajanylityspisteillä linjoille, joissa päätökset tehdään (suorat lennot, transit-lennoilla saapuvilta selvitetään lähtömaa, laivaliikenteessä Virosta selvitetään varsinainen lähtömaa)”, lukee sosiaali- ja terveysministeriön torstaina julkistetussa muistiossa.

Suomi on pitänyt turvallisina maita, joissa on ilmennyt enintään kahdeksan uutta koronavirustapausta 100 000 ihmistä kohti edellisten 14 vuorokauden aikana. Näitä maita koskevat matkustusrajoitukset on purettu ja niistä voi jo nyt saapua Suomeen ilman suositusta karanteeniin jäämisestä.

Alla oleva HS:n päivittäin päivittyvä grafiikka kertoo, mikä on Euroopan maiden tartuntatilanne juuri nyt. Listattuna ovat kaikki Euroopan maat.

Marinin mukaan kahdeksan tautitapauksen alle jäävät maat olisivat liikennevalomallissa vihreitä maita.

Sen sijaan rajaa keltaisten ja punaisten maiden välillä hän ei halunnut asettaa.

”Minulla ei ole asiantuntemusta, tämä on epidemiologien ja terveysviranomaisten asia arvioida, mikä se yläraja pitäisi olla kahdeksan ja jonkun muun välillä jotka voitaisiin lukea keltaiseksi. Punaisen eli korkeimman tautiluokituksen maat olisivat niitä, joiden kohdalla olisi todennäköistä, että viranomaiset esimerkiksi pakkokaranteenipäätöksiä tulisivat tekemään.”

Hallitus on pyytänyt THL:ää etsimään karanteenin ohelle vaihtoehtoisia keinoja varmistaa terveysturvallisuus rajoilla.