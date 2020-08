Elinkeinoelämä toivoo entistä ponnekkaammin, että hallitus kuuntelisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijoiden näkemyksiä ja toisi Suomeen koronavirus­testaukseen matalamman kynnyksen testit.

Kyse on niin sanotusta Tanskan mallista, jota THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen suosittelivat kaksi viikkoa sitten HS:n Vieraskynä-kirjoituksessaan.

Jo tuolloin koronavirustestejä oli alettu tehdä enemmän kuin alkukesästä, ja nyt koronavirustestaukset ovat ruuhkautuneet pahoin eri puolilla Suomea.

Ruuhkan takia ihmiset joutuvat odottamaan sekä testiin pääsyä että testituloksen valmistumista. Lomien loppu pahentaa ruuhkaa, sillä nuhaiset ja köhäiset lapset passitetaan kotiin niin koulusta kuin päiväkodista, ja usein koko perhe joutuu testattavaksi.

Tanskassa on käytössä kaksi rinnakkaista testiväylää. Oireiset menevät lääkärille ja saavat sieltä lähetteen testeihin.

Oireettomat ja mahdollisesti koronavirustartunnalle altistuneet voivat mennä testiin ilman lähetettä, mikä nopeuttaa testaamista. Tanskassa tämä tehdään valtion ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä, jonka kulut kattaa valtio. Käytössä on 17 matalan kynnyksen testipistettä, joista osa on drive-in -pisteitä.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) kannatti lauantaisessa kannanotossaan Tervahaudan ja Salmisen ehdottamaa rinnakkais­testausjärjestelmää sekä kehotti valtiota selvittämään sen kustannukset ja vaikuttavuuden. Lisäksi Saarikko ehdotti drive in -pisteiden lisäämistä Suomessa.

Saarikon mukaan niin sanottu väestötestaaminen voisi toimia varsinaisen terveydenhuollon testaustavan rinnalla.

”Lääkärin lähetettä ei väestötestiin tarvittaisi. Kuka tahansa voi hakeutua oma-aloitteisesti koronatestiin, vaikka olisi oireeton. Tämä auttaisi katkaisemaan tartuntaketjuja jo ennakolta, koska myös oireettomat voivat tartuttaa”, Saarikko kirjoitti.

Suomessa koronavirustestiin tarvitsee aina lähetteen, minkä saa Omaolo.fi-sivuston kautta tai soittamalla neuvontapuhelimeen. Poikkeuksena ovat oireettomat riskimaista tulevat, joille alettiin tällä viikolla tehdä testejä lentokentällä ilman lähetettä.

Neuvontapuhelimissa on ollut ruuhkaa, eivätkä vanhemmat pysty Omaolossa hakemaan lähetettä lapsilleen. Omaolo on tarkoitettu yli 15-vuotiaille.

”Tanskassa testataan myös oireettomat altistuneet, eli puhutaan väestötestauksesta. Suomessa testataan THL:n kriteereiden mukaan vain oireelliset”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

EK ja Hyvinvointiala ovat keskustelleet testaamismallista viikko sitten sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ministeriö on tietoinen Tanskan mallista ja THL:n suhtautumisesta, mutta mitään valmisteluja ei asian suhteen ole meneillään.

Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Anssi Hartiala sanoo, että Suomessa ykkösprioriteetin pitäisi olla nyt se, että oireilevat pääsisivät mahdollisimman nopeasti testeihin ja saisivat tuloksen pikaisesti.

”Varmaan siihen kannattaa laittaa nyt pääfokus, ja sitten kun se toimii, voidaan harkita laajentamista oireettomiin. Tanskasta olisi hyvä saada lisäkokemusta, mikä merkitys oireettomien testaamisella on”, Hartiala sanoo.

Hartialan mukaan Suomessa kapasiteetti on nyt koetuksella pelkästään oireilevien testaamisessa. Mehiläinen on tämän viikon aikana nostanut oman testauskapasiteettinsa 1 700:sta 2 000 testiin päivässä. Yhtiö aikoo laajentaa aukioloja ja lisätä näytteenottopisteitä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

”Näytteenottopisteissä on ollut ruuhkia, mutta lähetteen saa samana päivänä”, Hartiala sanoo.

Elinkeinoelämä luonnollisesti haluaisi valtion ottavan yksityiset terveysyritykset rinnalleen testaamaan. Rytivaaran mukaan nyt on puhuttu esimerkiksi yritysten testien kalliimmista hinnoista, mutta hänen mukaansa myös julkisen puolen hinnoissa pitäisi ottaa huomioon kokonais­kustannukset eikä vain näytteen analysoinnin hintaa.

”Testin ottamiseen liittyy paljon muutakin, esimerkiksi testipaikat, testinottajien suojautuminen ja näytteiden kuljetukset. Meidän saamamme tiedon mukaan kokonaisprosessi ei ole yksityisellä kalliimpi, ja joidenkin laskelmien mukaan se on jopa halvempi.”

Rytivaaran mukaan mikään ei estäisi julkista sektoriakaan perustamaan itse pikakaistaa koronavirustesteihin, jos vain resursseja siihen on.

Julkinen puoli on alkanut viime päivinä käyttää yksityisiä yhä enemmän testauksen alihankkijana. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki ilmoitti purkavansa testiruuhkaa ostamalla palveluita myös Mehiläiseltä, Terveystalolta ja Pihlajalinnalta. Myös pääkaupunkiseudun Huslab alkoi tällä viikolla käyttää testausapuna yksityisiä. Mehiläinen on aloittanut näytteenoton Huslabille Helsingin Itäkeskuksessa ja laajentaa ensi viikolla Espoon Tapiolaan.

”Meillä on avautumassa ensi viikolla Pohjois- ja Keski-Suomessa useampia testauspisteitä, joista kunnat tiedottavat itse”, Hartiala sanoo. ”Sopiminen etenee nyt paljon paremmin kuin keväällä.”

Hallituksen suunnasta on toistuvasti vakuutettu, että testien lisääminen ei ole rahasta kiinni. Julkisista testaajista esimerkiksi Hus on korostanut, että ongelmana on löytää riittävästi käsipareja eli henkilökuntaa ottamaan näytteitä.

Mehiläinen on siirtänyt omaan näytteenottoonsa henkilökuntaa muista tehtävistä. Toistaiseksi henkilöresurssit ovat riittäneet.

Rytivaaran mukaan elinkeinoelämä toivoo myös pikatestien käyttöönottoa, jotta työntekijöiden ei tarvitsisi odotella omien eikä lastensa testituloksia kohtuuttoman pitkään. Pikatesteissä pullonkaulana ovat pitkäksi venyneet lupaprosessit.

