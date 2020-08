Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on esittänyt testauskapasiteetin nostamista 20000 testiin.

Suomessa on keskusteltu viime viikkoina koronaviruksen testauskapasiteetin riittävyydestä. Etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronavirustestaus on ruuhkautunut pahasti.

Husin alueella testeihin pääsyä on joutunut odottamaan usein monta päivää, ja näytteenotosta tulosten saamisen menee tällä hetkellä kolmesta neljään päivään.

Koronavirukseen sopivista oireista kärsivä voi siis joutua odottamaan testitulostaan noin viikon ajan sen jälkeen, kun hän on ottanut yhteyttä terveydenhuoltoon.

”Olemme tilanteessa, jossa joidenkin alueiden osalta testaus on pahasti ruuhkautunut, ja ne pullonkaulat on saatava sieltä pois”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Hänen mukaansa tilanteeseen on saatavilla helpotusta pian, ja päivitetty testausstrategia pyritään julkaisemaan kuluvan viikon aikana. Kiuru on esittänyt muun muassa testauskapasiteetin nostoa 10 000 testistä 20 000 testiin.

”Keinoja on vielä käytettävissä, ja varmasti yksi iso valjastamaton lähde on niin sanottujen antigeenitestien käyttö. Siitä on käyty pitkään neuvottelua, että osa testauskapasiteetista katettaisiin antigeenitesteillä.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esitti antigeenitestien käyttöönottoa perjantaina.

Antigeenitesteillä osoitetaan yleensä viruksen pintaproteiini. Testiä varten näyte otetaan testattavan ylemmistä tai alemmista hengitysteistä, ja lievissä tapauksissa ensisijaisesti nenänielutikulla.

Antigeenitestit ovat herkkyydeltään tyypillisesti heikompia kuin nukleiinihappo- eli PCR-testit. Tällöin väärät negatiiviset tulokset ovat yleisempiä, eikä kaikkia tartunnan saaneita välttämättä tunnisteta.

Oireettomien testaukseen antigeenitestin soveltuvuudesta ei löydy juuri näyttöä. THL:n mukaan antigeenitestien hyviä puolia ovat kuitenkin niiden nopeus ja helppokäyttöisyys.

Testausta pyritään Kiurun mukaan nopeuttamaan myös tehostamalla koko näytteenottoketjua. Tavoitteena on se, että koronavirustartuntaa epäilevät pääsisivät testiin saman päivän aikana.

”Olen hyvin vakuuttunut siitä, että testiin pitää päästä päivässä ja seuraavana päivänä pitää saada tulos. Se on koko elinkeinoelämän myös koronavirustorjunnan näkökulmasta uskottavin vaihtoehto, että testiin pääsee heti jos oireita ilmenee.”

Sosiaali- ja terveysministeriö on aiemmin linjannut, että koronaviruksen oireita kokevan tulisi hakeutua koronavirustestiin matalalla kynnyksellä. Yhdenkin oireen perusteella pitäisi olla mahdollista päästä testiin.

Koronaviruksen oireisiin kuuluvat esimerkiksi kurkkukipu, kuume, yskä, nuha ja vatsaoireet.

Myös Helsingissä testiin ohjataan kaikki, joilla on yksi tai useampi koronaviruksen oirekuvaan sopiva oire. Helsingin kaupunki ilmoitti viikko sitten vastaavansa testitarpeen kasvuun lisäämällä näytteenottokapasiteettia.

Viime viikolla Helsingissä avattiin uusi näytteenottopiste Kruununhakaan ja yhteistyössä Mehiläisen kanssa drive-in-piste Itäkeskukseen. Lähiaikoina aukeaa näytteenotto myös Jätkäsaareen.

Sunnuntaina Husin diagnostiikkakeskuksessa tutkittiin tähänastinen ennätysmäärä koronavirusnäytteitä, yhteensä 3 677. Niistä positiivisia oli kuusi.

THL:n mukaan koko Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 21 koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu 7 752 .