Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo tuovansa tiistaina hallituksen neuvotteluun esityksen, jonka mukaan lennot Pohjois-Makedonian Skopjesta Suomeen kielletään toistaiseksi.

”Nyt on tutkittu lainsäädännön venymistä tällaisissa tilanteissa, ja on ollut paljon erilaisia vaihtoehtoa. Tuon tämän hallituksen neuvotteluun päätettäväksi ja valtionneuvoston istunto sitten päättää tästä”, Harakka sanoo.

”Tämä ei ole suositus, vaan valmistellaan, että lennot Turun ja Skopjen välillä katkaistaan väliaikaisesti. Varmaankin on kohtuullista, että pohdittaisiin jokin siirtymäaika, jotta suomalaiset pääsevät sieltä tulemaan kotiin. Tavoitteena on, että kolme tai neljä lentoa enää laskeutuisi. Ne olisivat hyvin kontrolloituja testauksen ja karanteenin suhteen.”

Harakka sanoo, että muista kaupungeista tuleville lennoille ei ole suunnitteilla kieltoa.

Harakka sanoo, että päätös perustuisi ilmailulain pykälään 167.

”Me olemme käyttäneet jo pykälää 168. Se tulee nyt myös uusittavaksi. Sen mukaan pandemian alussa ohjasin ulkomaanlennot kahdelle terveysturvallisuuskentälle eli Turkuun ja Helsinkiin.”

Tämä tarkoittaa, että vastaisuudessa ulkomailta tulevien matkustajakoneiden olisi laskeuduttava joko Helsinkiin tai Turkuun, jotta terveysvalvonta voisi keskittyä kentille, joissa on terveysturvallisuuden kannalta paras valmius.

Liikenne- ja viestintäministeri Harakan ehdotus vaatii vielä valtioneuvoston päätöksen.

Harakka sanoo, että yleinen oppi koronaviruksen aikana on ollut, että lainsäädännössä on paljon kohtia, joissa on muutettavaa tällaisia pandemiatilanteita varten.

Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneilla matkustajilla on todettu runsaasti koronavirustartuntoja.

Elokuun 8. päivä Skopjesta saapui 157 matkustajaa, joista ensimmäisessä testissä koronavirustartunta todettiin 24:llä. Kaksi uutta tartuntaa varmistui myöhemmin.

Skopjesta Turkuun viime lauantaina saapuneen lennon matkustajista 12:lla on todettu koronavirustartunta. Lennolla oli 115 matkustajaa, joista 95 prosenttia testattiin.

Suomi on suositellut, etteivät suomalaiset matkustaisi Pohjois-Makedoniaan, koska siellä riski saada koronavirus on merkittävä.

Pohjois-Makedoniasta tulleet on asetettu kahden viikon karanteeniin Suomeen tulon jälkeen.

Viime viikon maanantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti, että koronaviruksen suhteen riskimaista tulevia voidaan ohjata pakkokaranteeniin lääkärin määräyksellä.