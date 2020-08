Euroopassa on tuoreimpien lukujen valossa enää viisi maata, joihin voi hallituksen linjauksen mukaan matkustaa turvallisesti: Vatikaanivaltio, San Marino, Unkari, Latvia ja Liechtenstein.

Hallitus linjasi kesäkuun lopussa, että matkustaminen on turvallista sellaisiin EU- ja Schengen-maihin, joissa on ilmennyt enintään kahdeksan uutta koronavirustapausta 100 000 ihmistä kohti edellisten 14 vuorokauden aikana.

Näitä maita koskevat matkustusrajoitukset on purettu, ja niistä voi saapua Suomeen ilman suositusta karanteeniin jäämisestä. Nyt tartuntatilanne on kuitenkin isossa osassa Eurooppaa muuttunut huonompaan suuntaan, ja hallituksen luokituksen mukaisia turvallisia maita on jäljellä vain muutama.

Hallitus kiristi matkustusrajoituksia viimeksi elokuun alkupuolella, jolloin rajavalvontaa palautettiin muun muassa Suomen ja Alankomaiden, Andorran sekä Belgian välille.

Sen jälkeen hallituksen asettaman rajan tartuntamäärissä ovat ylittäneet muun muassa Kreikka, Kypros, Viro, Norja ja Italia. Niiden osalta matkustussuositusta ei ole vielä kiristetty, mutta se voi tapahtua piankin, sillä hallitus kokoontuu neuvottelemaan uusista rajapäätöksistä jälleen huomenna tiistaina.

Suomi on tartuntamäärien noususta huolimatta Euroopan kärjessä niiden maiden joukossa, joissa on todettu viimeisten kahden viikon aikana kaikkein vähiten tartuntoja. Suomessa todettiin viimeisten 14 päivän aikana 5,2 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti.

Vatikaanivaltiossa ja San Marinossa tartuntoja ei ole todettu viimeisen kahden viikon aikana yhtään, Unkarissa niitä on todettu sataa tuhatta asukasta kohti 3,9, Latviassa 4,2 ja Liechtensteinissä 5,3.

Alla oleva HS:n päivittyvä grafiikka kertoo, mikä on Euroopan maiden tartuntatilanne juuri nyt.

Hallitus kertoi viime viikon torstaina, että se on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) valmistelemaan liikennevalomallia havainnollistamaan toimenpiteitä, joita eri alueilta palaaviin matkustajiin voisi kohdistua.

Mallissa maat jaettaisiin punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin. Punaiset ovat korkeimman riskin maita, joista saapuvat matkustajat todennäköisesti testataan koronaviruksen varalta laajasti ja määrätään viranomaispäätöksellä karanteeniin.

Keltaisista maista saapuvia suositeltaisiin mallin mukaan omaehtoiseen karanteeniin, kun taas vihreistä maista saapuvilla ei ole tarvetta karanteeniin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstaina, että kahdeksan tautitapauksen alle jäävät maat olisivat liikennevalomallissa vihreitä maita. Keltaisten ja punaisten maiden välille hän ei halunnut vielä asettaa rajaa.

Viikko sitten pitämässään tiedotustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) puolestaan totesi, että tietyistä maista saapuville voitaisiin määrätä pakollinen koronatesti ja karanteeni.