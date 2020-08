Hallitus kokoontuu neuvottelemaan uusista matkustusrajoituksista Säätytalolle tänään. HS näyttää ISTV:n suoraa lähetystä Säätytalolta kello 16.30 alkaen.

Hallituksen on määrä käsitellä myös lentojen väliaikaista keskeyttämistä Pohjois-Makedonian Skopjesta. Liikenneministeri Timo Harakka (sd) kertoi maanantaina tuovansa asiasta esityksen hallituksen neuvotteluun. Esitys on ollut tänään oikeuskanslerin selvitettävänä. Useilla Skopjen-lennoilla tulleilla matkustajilla on havaittu testissä koronavirustartunta.

Lisäksi pohdittaneen Suomen ja Ruotsin pohjoisrajan tilannetta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan rajoituksiin ei ole luvassa ainakaan höllennyksiä.

”Tautitilanne eri maissa pahenee. Suomella on ollut tiukka linja, eikä nyt ole aika höllentää matkustusrajoituksia. On kuitenkin hyvä tuoda karanteenin rinnalle muita tapoja varmistaa maahantulon terveysturvallisuus kuten hallitus on THL:ltä pyytänyt”, Marin twiittasi maanantaina.

Marin osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, sillä hänellä on lieviä hengitystieoireita ja hän on niiden vuoksi etätöissä.

Kesäkuussa tehdyn linjauksen mukaan matkustaminen on turvallista sellaisiin EU- ja Schengen-maihin, joissa on ilmennyt enintään kahdeksan uutta koronavirustapausta 100 000 ihmistä kohti edellisten 14 vuorokauden aikana.

Näitä maita koskevat matkustusrajoitukset on purettu, ja niistä voi saapua Suomeen ilman suositusta karanteeniin jäämisestä.

Viime viikkoina tartuntatilanne on kuitenkin isossa osassa Eurooppaa muuttunut huonompaan suuntaan, ja hallituksen luokituksen mukaisia turvallisia maita oli tiistaina jäljellä vain neljä: Vatikaanivaltio, San Marino, Unkari ja Latvia.

Matkustusrajoituksia kiristettiin viimeksi elokuun alkupuolella, jolloin rajavalvontaa palautettiin muun muassa Suomen ja Alankomaiden, Andorran sekä Belgian välille.

Sen jälkeen hallituksen asettaman rajan tartuntamäärissä ovat ylittäneet muun muassa Kreikka, Kypros, Viro, Norja ja Italia.

Alla oleva HS:n päivittäin päivittyvä grafiikka kertoo, mikä on Euroopan maiden tartuntatilanne juuri nyt. Listattuna ovat kaikki Euroopan maat.

Hallitus ilmoitti viime viikon torstaina, että se on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) valmistelemaan liikennevalomallia havainnollistamaan toimenpiteitä, joita eri alueilta palaaviin matkustajiin voisi kohdistua.

THL:stä kerrottiin tiistaina, että liikennevalomallin valmistelu on vielä kesken. Jos hallitus pitää tiistaina tiedotustilaisuuden neuvottelujensa päätteeksi, liikennevalomallista tuskin saadaan lisätietoja.

Viime viikkoisten tietojen mukaan liikennevalomalli jakaisi maat punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin. Punaiset ovat korkeimman riskin maita, joista saapuvat matkustajat todennäköisesti testataan koronaviruksen varalta laajasti ja määrätään viranomaispäätöksellä karanteeniin.

Keltaisista maista saapuvia suositeltaisiin mallin mukaan omaehtoiseen karanteeniin, kun taas vihreistä maista saapuvilla ei ole tarvetta karanteeniin.

Pääministeri Marin sanoi viime viikon torstaina, että kahdeksan tautitapauksen alle jäävät maat olisivat liikennevalomallissa vihreitä maita. Keltaisten ja punaisten maiden välille hän ei halunnut vielä asettaa rajaa.