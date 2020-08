Osa koronavirustestiin pyrkivistä on viime viikkoina odottanut testiin pääsemistä ja tulosten saamista useita päiviä. Yhdeksi ratkaisuksi testauksen nopeuttamiseksi on ehdotettu testaustapojen laajentamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi perjantaina, että koronavirustestauksessa tulisi ottaa käyttöön antigeenitestit. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi maanantaina, että antigeenitestien käyttö on ”yksi iso valjastamaton lähde” koronavirustestauksessa.

HS kertoi viime viikolla turkulaisesta Arcdia-yrityksestä, joka valmistaa Maripoc-testausjärjestelmiä. Arcdia ilmoitti toukokuussa, että sen Maripoc-testillä voidaan tunnistaa koronavirusinfektio 20 minuutissa. Laitteita on yhtiön mukaan heti käytettävissä noin 50 ympäri Suomen.

Maripoc-testi on juuri THL:n ja ministeri Kiurun mainitsema antigeenitesti, jolla osoitetaan viruksen pintaproteiinia. Nyt käytössä oleva koronavirustesti on pcr-testi, joka osoittaa viruksen perimää hengitystie-eritenäytteestä nukleiinihaponosoitusmenetelmällä.

Arcdian mukaan sen laitteiden käyttöönotto koronavirustestauksessa on viivästynyt lupa-asioiden vuoksi. Nämä luvat haetaan aluehallintovirastolta (avi).

Avi pyytää lupapäätöstään varten lausunnon THL:n koordinoimalta kliinisen mikrobiologian toimilupatyöryhmältä.

THL:n asiantuntijamikrobiologiayksikön yksikönpäällikkö Carita Savolainen-Kopra on toiminut asiantuntijana ryhmässä. Hän kertoo, että ensimmäinen hakemus antigeenitestin käyttöönottamiseksi on Vita-laboratorioiden heinäkuun alussa jättämä hakemus.

”THL on tiedottanut tästä nimenomaisesta Maripoc-testistä laboratorioille jo toukokuusta alkaen, sen jälkeen yhtään hakemusta tämän testin käyttöönottoon ei ole tullut ennen heinäkuuta. Tätä ensimmäistä lupahakemusta on käsitelty tällä viikolla. Käsittääkseni päätöksiä tulee perjantaina”, Savolainen-Kopra kertoo.

Avista kerrotaan HS:lle, että Vita-laboratorioiden hakemus on saapunut 3. heinäkuuta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Hakemuksessa Vita-laboratoriot hakee lupaa ”uuden tutkimuksen lisäämiseksi ilmoittamiensa valvonnanalaisten toimintayksiköiden tutkimusvalikkoon”.

Avi kertoo toimittaneensa THL:lle ilmoituksen 6. heinäkuuta. Käsittely on edelleen kesken.

Savolainen-Kopran mukaan toimilupatyöryhmän edellinen kokous oli kesäkuun lopussa, jolloin antigeenitestien käyttöönottoon ei ollut tullut vielä hakemuksia.

”Jossain vaiheessa se kesätauko on pakko pitää”, Savolainen-Kopra sanoo.

Vita-laboratorioiden antigeenitesteihin liittyvä hakemus on toimilupatyöryhmän pöydällä tällä viikolla. Kun ryhmä antaa asiasta lausunnon, hakemus palaa avin päätettäväksi.

”Toimilupatyöryhmä aktivoitui varsin kovasti keväällä. Normaalisti ryhmä käsittelee hakemuksia kokouksissaan 3–4 kertaa vuodessa. Kesäkuun loppuun mennessä ryhmä kokoontui 16 kertaa ja silloin käsiteltiin lähinnä pcr-testeihin liittyviä hakemuksia”, Savolainen-Kopra kertoo.

Hän sanoo, että myös THL:n tavoitteena on lisätä testauskapasiteettia ja etsiä laboratorioille vaihtoehtoja lisätä omaa testauskapasiteettiaan.

”Maripoc-testi ei suinkaan ole ainoa antigeenitesti, vaan valmistajia on useita. Olemme olleet myös Maripocin kehitystyössä mukana. On kaikkien etu, että meillä on turvallisia testejä. Myös Yhdysvaltain tautikeskus CDC on todennut, että antigeenitestejä voidaan ottaa käyttöön”, hän sanoo.

Vita-laboratorioiden toimitusjohtaja ja ylilääkäri Jukka Hurme sanoo, että lupahakemus antigeenitestauksen käyttöönottoon Maripoc-laitteilla on tehty Mehiläisen pyynnöstä.

Mehiläisen koronavirustestauksen laboratoriotoiminta on keskitetty Vita-laboratorioille.

Hurme sanoo, että yleensä vastaavien lupahakemusten käsittelyssä kuluu muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Antigeenitestauksen lupakäsittely on siis toistaiseksi normaalissa aikahaarukassa.

”Käsittely on varmaan vähän kiireisempää tässä erityistilanteessa”, Hurme toteaa.

Vita-laboratoriot toteuttaa pcr-testejä, mutta antigeenitestaus tehtäisiin Mehiläisen toimipisteissä Arcdian Maripoc-laitteiston avulla.

”Olemme hakeneet lupaa antigeenitestausnimikkeen lisäämisestä testausvalikoimaan”, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen kertoo.

Hotakaisen mukaan antigeenitestauksessa käytettäviä laitteita on Mehiläisen toimipisteissä ympäri Suomen.

Onko lupahakemuksen käsittelyssä mennyt kohtuuttoman kauan?

”Aiemmin oli niin, että aville ilmoitettiin uudesta tutkimusnimikkeestä. Keväällä meille viestittiin, että aiempaa käytäntöä on syytä muuttaa”, Hotakainen muotoilee.

THL:n Savolainen-Kopra sanoo, että myös tutkimusnimikkeen käyttöönotto on vaatinut luvan jo ennen koronakevättä.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ei täysin tyrmää antigeenitestien kokeilua koronavirustestauksessa. Hän myös toteaa, ettei antigeenitestien tekeminen ole uusi asia. Niitä on käytetty jo pitkään eri hengitystieinfektioiden testauksessa.

”Teknologian realiteetit ja ongelmat ovat tiedossa”, Lehtonen sanoo.

Antigeenitesteissä huolet liittyvät testin herkkyyteen. Lehtosen mukaan testi löytää noin 30 prosenttia koronavirustartunnoista.

”Suurin osa virologian ja diagnostiikan asiantuntijoista on vähän epäileväisiä antigeenitestien suhteen. Sen herkkyys ei ole kovin hyvä”, Lehtonen sanoo.

Antigeenitestin etuja taas ovat nopeus ja saatavuus.

”Olemme sitä vakavasti harkinneet ja olemme valmiita kokeilemaan niitä. Emme kuitenkaan suhtaudu asiaan yhtä varauksettomasti kuin laitteita myyvä yhtiö”, Lehtonen sanoo.

Myös THL on todennut, että antigeenitestit ovat tyypillisesti herkkyydeltään heikompia kuin nykyisin käytössä olevat nukleiinihappotestit eli pcr-testit. THL:n mukaan väärät negatiiviset tulokset ovat yleisempiä antigeenitesteissä.

Hurme kuvailee pcr-testejä työläämmiksi, hitaammiksi ja kalliimmiksi kuin antigeenitestit. Niiden ylivoimaisuus on kuitenkin herkkyydessä. Pcr-testin tulos on siis useammin oikea kuin antigeenitesteissä.

”Maripoc-laite on jo hyväksytty tiettyihin analyyseihin ja nyt on kyse siitä, onko se riittävän tarkka Covid-19-analytiikkaan. Se on sitten viranomaispäätännön asia, että halutaanko hyväksyä hieman alempi diagnostinen voima tässä erityistilanteessa”, Vita-laboratorioiden Hurme sanoo.

Vita-laboratoriot ei aio itse aloittaa antigeenitestien diagnostiikkaa keskuslaboratoriossaan. Antigeenitestien diagnostiikka voidaan tehdä Maripoc-laitteella myös muissa terveydenhuollon yksiköissä kuin keskuslaboratorioissa.

Husin Lehtosen mukaan antigeenitestejä voitaisiin käyttää esimerkiksi ihmisjoukkojen testaamisessa vaikkapa kouluissa tai lentokentillä. Näin voitaisiin etsiä joukosta mahdolliset tartuntatapaukset, jotka testattaisiin uudestaan pcr-testillä.

”Sillä tavalla voitaisiin seuloa tuloksista väärät positiiviset”, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan ruuhkat testauksessa eivät liity varsinaisiin testausvälineisiin tai analytiikkaan, vaan näytteenottoon. Antigeenitestin lisääminen testausvalikoimaan ei Lehtosen mukaan vaikuttaisi ruuhkien purkamiseen.

”Ruuhkautuminen liittyy näytteenottoon, ja näissä antigeenitesteissä näytteenotto tapahtuu myös nenänielusta”, Lehtonen sanoo.

Myös Terveystalosta kerrotaan, että yhtiö on hakemassa lupaa ottaa Maripoc-laitteet käyttöön koronavirustestauksessa. Yhtiöllä on kaikkiaan 13 Maripoc-laitetta. Terveystalo toteuttaa koronavirustestauksessa pcr-testejä ja vasta-ainetestejä.

Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta ja uusista ratkaisuista vastaava johtaja Eeva Nyberg-Oksanen sanoo, että Maripoc-testillä voidaan seuloa koronapositiivisia nopeasti esimerkiksi työpaikoilla, lentokentillä ja satamissa.

Tällä hetkellä Terveystalo tekee testimenetelmän validointia positiivisilla näytteillä, eli lupahakemus ei ole vielä käsittelyssä. Nyberg-Oksasen mukaan koronaviruksen antigeenitesti tulee Terveystaloon saataville alkusyksystä.

”Heti kun saamme viranomaisilta luvan ottaa testin käyttöön koronatestauksessa”, Nyberg-Oksanen sanoo.