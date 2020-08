Hallitus kertoi tiistaina, että matkustusrajoitukset palautetaan useista maista tulevaan liikenteeseen. Syynä on pahentunut koronavirustilanne.

Mikä muuttuu ja mitä uudet linjaukset käytännössä tarkoittavat matkustajien kannalta?

Mitä muutoksia hallitus teki matkustusrajoituksiin?

Matkustusrajoitukset ja sisärajavalvonta palautetaan Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Islannista, Kreikasta ja Maltalta tulevaan liikenteeseen.

Lisäksi ulkorajavalvonta palautetaan Irlannista, San Marinosta ja Kyprokselta tulevaan liikenteeseen sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Hallitus linjasi samalla, että matkustamista pyritään vapauttamaan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan maarajoilla rajayhteisöjen osalta. Tarkoituksena on helpottaa niiden ihmisten elämää, jotka elävät arkeaan molemmilla puolilla rajaa.

Uudet linjaukset astuvat voimaan ensi viikon maanantaina 24. elokuuta.

Mitä tarkoittaa sisärajaliikenne? Entä ulkorajaliikenne?

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan liikkumista Euroopan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueella. Normaalisti Schengen-alueeseen kuuluvien maiden välillä ei ole rajatarkastuksia. Schengenin säännöstöön liittyneet valtiot noudattavat yhteistä ulkorajan valvontaa.

Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä.

Rajavalvonnan palauttaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että matkustusasiakirjat tarkistetaan sellaisessakin liikenteessä, missä niitä ei tavallisesti tarkasteta kaikilta.

Minne saa uusien linjausten mukaan matkustaa ja minne ei?

Suomen kansalaisella on aina oikeus poistua Suomesta ja palata maahan. Matkustamista ei siis ole kielletty edes niihin maihin, joiden osalta matkustusrajoitukset ovat voimassa.

Matkustusrajoitukset tarkoittavatkin suomalaisten kohdalta, että rajoituslistalla oleviin maihin matkustamista ei suositella ja että maista tulijoille on voimassa suositus omaehtoiseen 14 päivän karanteeniin.

Jos rajoituksia ei ole, karanteeniin ei ole tarpeen jäädä.

Sisärajavalvontaa ja karanteenisuositusta ei sovelleta hallituksen uuden linjauksen mukaan 24. elokuuta alkaen Suomen ja seuraavien maiden välisessä liikenteessä: Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Slovakia, Unkari ja Viro sekä huvialusliikenne Schengen-alueella.

Tarpeetonta matkustamista kehotetaan edelleen välttämään ja karanteenisuositus on voimassa seuraavien maiden osalta: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Sveitsi, Tanska ja Tšekin tasavalta.

Näidenkin maiden osalta sallitaan paluu- ja työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Tällaiseksi luetaan esimerkiksi matkustaminen perhettä tai seurustelukumppania tapaamaan.

Ulkorajaliikenteen osalta rajaliikenteen rajoituksia ja karanteenisuosituksia ei sovelleta 24. elokuuta alkaen seuraaviin maihin: Etelä-Korea, Georgia, Kiina, Ruanda, Thaimaa, Tunisia, Uruguay, Uusi-Seelanti ja Vatikaani.

Rajoitukset ovat voimassa seuraavien maiden osalta: Algeria, Andorra, Australia, Bulgaria, Irlanti, Iso-Britannia, Kroatia, Kypros, Monaco, Romania, San Marino ja muut kolmannet maat. Lisäksi rajoitukset ovat voimassa Japanin kansalaisille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä.

Euroopan ulkopuolisista maista, joita ulkorajaliikenteen rajoitukset koskevat, sallitaan niin ikään paluuliikenne Suomeen sekä matkustus välttämättömästä syystä. Syy voi olla esimerkiksi huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ tai lähiomaisen vakava sairaustapaus.

Mitä omaehtoinen 14 päivän karanteeni tarkoittaa?

Jos matkustaja saapuu Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, on suosituksena 14 vuorokauden mittainen omaehtoinen karanteeni.

Jos siis saavut Suomeen 24. elokuuta jälkeen esimerkiksi Saksasta, Kreikasta, Tanskasta tai Norjasta, tulisi sinun pysytellä seuraavat kaksi viikkoa karanteenissa.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa THL:n tuoreimman oheistuksen mukaan, että henkilö pysyttelee kotioloissa ja välttää lähikontaktia muihin aina, kun se on mahdollista.

Työpaikalle tai muualla kodin ulkopuolelle menemistä ei suositella. Välttämätön liikkuminen on kuitenkin mahdollista. Sitä on esimerkiksi lääkärissä käyminen turvavälit huomioiden. Harrastuksissa käymistä ei lueta välttämättömäksi liikkumiseksi.

Suositus on myös, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja että perusopetuksen kohdalla jäädään kotiin ja sovitaan erityisistä opetusjärjestelyistä.

THL:n mukaan omaehtoisessa karanteenissa on suositeltavaa olla silloinkin, kun paluumatka Suomeen on kulkenut sellaisen maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske.

Kasvomaskia suositellaan käytettävän siirryttäessä maahantulopaikalta karanteeniin.

Omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa myös silloin kun henkilö on käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Tämä johtuu THL:n mukaan siitä, että negatiivinen testitulos ei sulje pois esimerkiksi sitä, että tartunta on vasta itämässä.

Mikä Suomen ja Ruotsin rajalla muuttui?

Rajaliikenteen rajoitukset ovat tähän saakka koskeneet myös Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan maarajaa. Nyt rajoituksia on tarkoitus helpottaa rajayhteisöjen asukkaiden kohdalla siitä huolimatta, että Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot.

Ajatuksena on, että rajayhteisöjen asukkaat, joiden normaali elämä asettuu rajan molemmille puolille esimerkiksi työn tai päivittäisen asioinnin vuoksi, voisivat liikkua aiempaa vapaammin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) täsmensi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että rajan saa edelleen ylittää ainoastaan rajanylityspaikalta, ei mistä tahansa, kuten rajapaikkakunnilla tavallisesti.

Siitä, miten rajayhteisö määritellään tai miten liikkumista valvotaan, hallitus ei keskiviikon tiedotustilaisuudessa kertonut tarkasti.

Ohisalon mukaan ihmisillä olisi liikkuessaan hyvä olla mukana jonkinlainen asiakirja, joka todistaa heidän kotipaikkansa. Tarkasti asiaa ei kuitenkaan ole määritelty, hän sanoi. Hän toivoi edelleen, että liikkumisen tarpeellisuutta rajan yli harkitaan tarkoin.

Miten hallitus perustelee matkustusrajoituksia?

Tarkoituksena on pitää koronaviruksen leviäminen kurissa Suomessa siten, ettei riskimaista tuotaisi uusia tartuntoja Suomeen.

Hallitus on linjannut, että matkustusrajoituksista voidaan luopua, jos tarkasteltavassa maassa uusien tartuntojen määrä on enintään kahdeksan tapausta 100 000:aa henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

Toissijaisesti voidaan harkita maahantulon rajoitusten purkamista niiden maiden osalta, joissa on enintään 10 uutta tautitapausta 100 000:aa henkilöä kohden.

Esimerkiksi Viro ja Italia ylittävät tarkasteluhetkellä kahdeksan tapauksen rajan, mutta hallitus päätti silti olla palauttamatta matkustusrajoituksia näihin maihin.

Sisäministeri Ohisalo perusteli keskiviikkona, että kymmenen tapauksen raja ei vielä tarkasteluhetkellä ylittynyt. Hän ei avannut tiedotustilaisuudessa laajemmin esimerkiksi Viron kohdalla käytyä harkintaa.

Matkustusrajoitukset palautettiin esimerkiksi Kreikan osalta. Entä jos olen varannut matkan syksyksi Kreikkaan?

Matkustusrajoituksien vaikutuksista kannattaa kysyä omalta matkatoimistolta tai lentoyhtiöltä. Jotkut matkatoimistot ovat jo kertoneet peruvansa matkojaan.

Lue lisää: Matkanjärjestäjät peruvat Kreikan-matkojaan uusien matkustusrajoitusten takia

Esimerkiksi Aurinkomatkat on tarjonnut pakettimatkoja Kreikassa Kreetalle ja Rodokselle. Nyt se kertoo peruvansa matkat 9.10. saakka. Myös lokakuun alun matkat Madeiralle, Antalyan rannikolle ja Kanariansaarille perutaan 9.10. asti.

Jos Aurinkomatkat peruu matkan, asiakas voi siirtää matkan talvelle tai ensi kevääseen tai vaihtaa kohdetta. Jos matkalle ei halua lähteä, saa rahat takaisin, Aurinkomatkojen viestinnästä kerrotaan.

Finnair lentää tällä hetkellä suoria lentoja esimerkiksi Norjaan, Saksaan ja Tanskaan, joiden osalta rajoitukset palaavat. Yhtiö harkitsee paraikaa, missä määrin uudet rajoitukset vaikuttavat lentojen tarjontaan, Finnairin viestinnästä kerrotaan.

Jos matkustajalla on jo varaus, ja lento peruuntuu, Finnair pyrkii reitittämään matkan uudelleen. Matkan ajankohtaa voi myös siirtää myöhemmäksi tai hakea hyvitystä käyttämättömästä lentolipusta tai sen osasta ja etukäteen maksetuista lisäpalveluista.