Ihmiskauppa

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä esittää useita toimia työperäisen ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjumiseksi.

Ryhmä on pohtinut keinoja keväästä lähtien hallitusneuvos Olli Soraisen johdolla. Työministeri Tuula Haatainen (sd) ja ministeriön virkamiehet kertoivat toimista lehdistötilaisuudessa torstaina.

”Kuten olemme julkisuudesta saaneet lukea, pahimmillaan harmaassa taloudessa kyse ei suinkaan ole verojen ja maksujen laiminlyönneistä, vaan ihmisten törkeästä hyväksikäytöstä. Harmaan talouden sijaan osuvampi termi tälle hyväksikäytölle on riistotalous”, Haatainen sanoi.

Haataisen mukaan yksi keskeinen ongelma, joka on rakennettu nykyjärjestelmän sisään, liittyy siihen, kuka kantaa vastuun ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä ja väärinkäytöksistä.

”Tilannetta ei voida luonnehtia reiluksi tai oikeudenmukaiseksi, sillä vastuun kantaa lähtökohtaisesti uhri eli työntekijä hyväksikäyttäjän sijaan. Tällä paketilla korjaamme tilannetta. Jatkossa uhri saa enemmän suojaa ja hyväksikäyttöön syyllistyvän työnantajan tilanne tehdään tukalammaksi. Muutos on välttämätön niin oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi kuin väärinkäytösten paljastumiseksi.”

HS on kertonut laajoissa jutuissa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä, muun muassa ravintola- ja siivousaloilla.

Haatainen sanoo, että aiheesta uutisointi on herättänyt monen kansalaisen ja kuluttajan mielessä epäilyksen sen suhteen, viitsiikö joitakin palveluita enää hyödyntää, jos sen seurauksena osallistuu välillisesti hyväksikäytön tukemiseen.

”Siksi näitä toimenpiteitä on pakko tehdä myös rehellisten elinkeinonharjoittajien suojaksi, jotta kuluttajat voivat huoletta asioida ja elinkeinonharjoittajat luottaa siihen, ettei toinen saa epäreilua etua sääntöjä rikkomalla.”

Haatainen kertoi, että työministerinä hän vastaa sekä työperäisestä maahanmuutosta että harmaan talouden torjunnasta.

”Työperäistä maahanmuuttoa edistetään vain, jos sen rinnalla kulkevat toimenpiteet, jotka torjuvat haittailmiöitä.”

Ulkomaalaisen hyväksikäytön uhrin on usein vaikea hakea apua, koska hänen oleskelulupansa on sidottu työhön. Siksi työntekijä pelkää maasta poistamista, jos hän lähtee tilanteesta. Joissain tapauksissa työnantaja on voinut käytännössä estää tai ainakin merkittävästi vaikeuttaa uhrin työllistymistä muualle samalle alalle.

Työryhmä esittää ulkomaalaislakiin erityissäännöstä, joka auttaisi tällaisessa tilanteessa olevaa uhria. Erityissäännöksen perusteella työperäisen hyväksikäytön uhrilla olisi oikeus jatkaa maassa oleskelua, työnhakua ja työntekoa samalla tai muulla ammattialalla, olemassa olevan oleskelulupansa puitteissa.

Jos uhrin oleskelulupa on katkolla tai päättymässä, ei erityissäännös auta.

Hyväksikäytön uhrin on nykyisin mahdollista saada tilapäinen oleskelulupa, mutta vain jos rikosta tutkitaan ihmiskauppana tai jos uhri on ollut maassa laittomasti työskentelyn aikana. Ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan saaminen on usein epävarmaa ja hidasta. Työryhmä esittää, että ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan perusteiden ajantasaisuus selvitetään.

Soraisen mukaan samalla on tarkoitus selvittää sitä, tulisiko nykyisin vain laittomasti maassa olleita koskevaa oleskelulupaa laajentaa niihin, jotka ovat olleet maassa laillisesti.

Työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksien laajentamista selvitetään niin, että se voisi langettaa työntekijöitään riistävälle työnantajalle hallinnollisen seuraamusmaksun. Tällä hetkellä Aluehallintoviraston toimivaltuudet ovat asiantuntijoiden mukaan hyvin heikot.

Lisäksi työryhmä esittää ulkomaalaislain muuttamista niin, että hyväksikäyttöä harjoittavien tai vilpillisten työnantajien olisi entistä vaikeampi rekrytoida työvoimaa ulkomailta.

Ulkomaalaislakia esitetään muutettavaksi niin, että oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos työnantajan tai toimeksiantajan tarkoituksena on kiertää maahan tuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä.

Lisäksi TE-toimistoja ja Maahanmuuttovirastoa ohjeistetaan soveltamaan niin sanottua rekrytointikieltoa yrityksiin, joiden on jo todettu hyväksikäyttävän työntekijöitään. Kyseinen toimenpide on jo olemassa, mutta sitä ei käytännössä käytetä. Työryhmä esittää myös sen laajentamista koskemaan kaikkia työperusteisia oleskelulupia.

Viranomaisten puutteelliset resurssit ovat nousseet toistuvasti esille ongelmana hyväksikäyttöön puuttumisessa. Työryhmä esittää lisäresursseja lupaviranomaisille, Aluehallintovirastolle ja poliisille ongelman torjumiseksi.

Lisäksi työryhmä esittää viranomaisten välisen yhteistyön parantamista.

”Tällä hetkellä vihjetieto ei kulkeudu viranomaisten keskinäisessä verkostossa sinne, mihin sen pitäisi kulkeutua, tai jos kulkeutuu, se ei välttämättä johda toimenpiteisiin”, Sorainen kertoi.

Sorainen sanoi, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö tulisi nähdä muuna kuin marginaali-ilmiönä, joka ei poistu kertaluontoisin toimin. Soraisen mukaan se on ilmiö, ”joka etsiytyy sinne ja lisääntyy siellä, missä tilaa on”.

”Ilmiö aiheuttaa laajaa vahinkoa ihmisille ja yhteiskunnalle. Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö tulee määritellä ongelmaksi, joka vaatii määrätietoisia vastatoimia.”

Työryhmä otti kantaa myös siihen, miten ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön suhtaudutaan.

”Keskeinen toimenpide työryhmän näkökulmasta on välinpitämättömyyden poistaminen”, Sorainen kertoi.

Sorainen totesi, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö ei koske useimpia suomalaisia millään tavalla, se ei ole näkyvää suomalaisille ja ulkomaalainen saatetaan nähdä itse osasyylliseksi tilanteeseensa, koska hän on ”valinnut” huonon työnantajan.

”Myöskään monet viranomaiset eivät näe ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä merkittävänä ongelmana. Tämä on tullut esille kuulemisissa.”

Työryhmän materiaaleissa todetaan, että ”vaikka hyväksikäyttö vaikeuttaa monen rehellisesti toimivan yrittäjän kilpailumahdollisuuksia, yrityskenttäkään ei ole tunnistanut ongelmaa”. Myöskään julkinen hankintajärjestelmä ei tunnista hyväksikäyttöä riittävässä määrin.

Työryhmä esittää, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunta lisätään keskeisten viranomaisten tulostavoitteisiin. Poliisilla se osittain jo on. Lisäksi julkista hankintajärjestelmää tulee kehittää ja tiedottamista työperäisen hyväksikäytön vastaisista toimista lisätä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän lisäksi oikeusministeriössä valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth valmistelee laajaa toimintaohjelmaa ihmiskaupan torjumiseksi.