Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni peräänkuuluttaa syksyn budjettiriihestä ratkaisuja, joilla nuorten asemaa kohennetaan ja koronakriisin vaurioita paikataan.

“Koronakriisi on vaikuttanut erityisen paljon nuorten mahdollisuuksiin työllistyä ja päästä ensimmäiseen työpaikkaan. Keskusta katsoo, että budjettiriihessä on sovittava kokonaisuudesta nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseksi. Nyt tarvitaan nuorisopaketti”, Kulmuni sanoi torstaina keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa.

Kulmunin mukaan nuorille räätälöitävään kokonaisuuteen tulisi kuulua esimerkiksi nuorten työllistämiseen kannustavia porkkanoita työnantajille. Tällainen voisi olla väliaikainen alennus alle 30-vuotiaiden työnantajamaksuihin tai muu vastaava toimi, hän sanoi.

Kulmuni vaati myös muun muassa alle 30-vuotiaiden oppisopimusten määrän tuplaamista siten, että oppisopimukset tehdään houkuttelevammiksi.

”Siihen hyvä keino on palkkatuen myöntäminen koko oppisopimusajaksi ja niin, että nuoren ei tarvitse ensin erota koulusta ja ilmoittautua työttömäksi vaan palkkatuki on saatava heti oppilaitoksesta”, hän sanoi.

Kulmuni perusteli nuorisopaketin tarvetta sillä, että koronakriisi on vaikuttanut erityisen paljon nuorten mahdollisuuksiin työllistyä ja saada ensimmäinen työpaikkansa. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa runsas 107 000 kun heitä vuosi sitten oli hieman yli 63 000, hän laski.

Puheessaan Hämeenlinnassa Kulmuni sivusi myös keskustan kivuliasta hallitustaivalta ja sitä, että keskustaa on aika ajoin pidetty hankalana hallituskumppanina.

Kulmuni sanoi ottaneensa puheenjohtajana tosissaan ne kynnyskysymykset ja ehdot, joita keskusta asetti hallitukseen menemiselle.

”Mediakuiskaajat ovat kertoneet minua pidetyn aivan ”maanvaivana”. On myös sanottu, ettei tiedetä, millä päällä keskusta milloinkin on. Tähän kaikkeen totean, että minä olen mielelläni maanvaiva, kun kysymys on keskustan tavoitteiden ajamisesta. Keskusta on oma itsenäinen hallitustoimija, ei vasemmiston tai oikeiston kynnysmatto, ja tästä linjasta keskusta pitää kiinni.”

Kulmuni toisti myös näkemyksensä siitä, että päätökset 30 000 päätösperäisen työpaikan synnyttämisestä pitää syntyä budjettiriihessä. Pääministeripuolue sdp:llä ja keskustalla on ollut sävyeroja sen suhteen, millä aikataululla työllisyystavoitteeseen pyritään.

”Ei pidä hirttäytyä yksittäisiin esityksiin, ei tarttua heppoisiin ratkaisuihin eikä tyrmätä vaativimpia. On löydettävä kokonaisuus, jolla Suomen kilpailukyky ja talous vahvistuvat ja työllisyys saadaan kestävään kasvuun. Toistan: tästä on saatava yhteiset päätökset tänä syksynä, budjettiriihessä”, Kulmuni sanoi.

Keskustan puheenjohtajana vuoden istunut Kulmuni käy paraikaa taistoa paikastaan puoluejohdossa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ovat haastaneet hänet puheenjohtajakisassa. Ehdolla syyskuun alun puoluekokouksessa on myös yrittäjä Ilkka Tiainen.

Puheenjohtajaehdokkaat osallistuvat myöhemmin torstaina yhteiseen tenttiin Hämeenlinnassa.