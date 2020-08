Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkisti keskiviikkona päivitetyn koronaviruksen testausstrategian. Uuden, varsin kunnianhimoisen strategian tavoitteena on kaksinkertaistaa koronaviruksen testauskapasiteetti Suomessa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi, että lokakuun alkuun mennessä testejä pitäisi tehdä jo yli 20 000 vuorokaudessa, kun tällä hetkellä suurimmat päivittäiset testimäärät ovat olleet noin 10 000 näytettä vuorokaudessa.

Koronavirustestauspaikat ovat olleet viime viikkoina pahoin ruuhkautuneita etenkin Helsingissä. Päivitetty strategia onkin herättänyt kysymyksiä siitä, ovatko STM:n tavoitteet saavutettavissa, kun työvoimasta on ollut jo nykyisillä testimäärillä pulaa.

Terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo, ettei henkilökuntaa yksinkertaisesti ole tarpeeksi testaamisen kysyntään vastaamiseen. Bioanalytiikkoja ja sairaanhoitajia on ollut liian vähän jo ennen koronavirusepidemiaakin.

”Ei niitä hoitajia, laboratoriohenkilökuntaa ja näytteenottajia ole olemassa missään varastossa, josta heidät voisi kriisissä ottaa käyttöön”, Rytkönen sanoo.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkönen sanoo olleensa hämmentynyt päättäjien ajatuksenkulusta testauskapasiteetin kasvattamisen suhteen.

”Verenpaineeni nousi keskiviikon [Ylen] A-studiota katsoessa, kun peruspalveluministeri [Kiuru] käytti useita kertoja termiä käsiparit. Kyseessä on korkeasti koulutettu porukka, joka on pitänyt suomalaisia elossa koronaviruskriisin aikana, ei mikä tahansa käsipari, jonka voi ottaa kadulta.”

Tällä hetkellä koronavirustestaamisen pullonkaula on nimenomaan henkilöstössä, kerrotaan myös kahdesta Suomen suurimmasta laboratorioyhtiöstä Fimlabista ja Huslabista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo, että STM:n linjaus testauskapasiteetin tuplaamisesta tuli osittain yllätyksenä, vaikka suurempaan testimäärään on toki koko ajan pyritty.

”Sanotaan nyt suoraan, että aika lailla uutisista luimme tästä 20 000 testin tavoitteesta.”

Husin alueen nykyinen näytteenottokapasiteetti on noin 4 000 testiä vuorokaudessa, josta pitäisi uuden tavoitteen mukaan päästä noin 10 000 testiin vuorokaudessa. Se edellyttää Husin mukaan vähintään 600 terveydenhuollon ammattihenkilön lisäystä koronavirusnäytteiden ottoon.

Osa testauskapasiteetista ostetaan yksityiseltä puolelta. Hus on myös investoinut miljoonia euroja uusiin pika-analytiikkalaitteisiin.

Fimlabin mikrobiologian erikoisalajohtaja Tapio Seiskari sanoo, että STM:n 20 000 testin vuorokausitavoitteesta Fimlabin osuus on yli 4 000 testiä vuorokaudessa. Tällä hetkellä testejä tehdään Fimlabissa noin 2 000 vuorokaudessa.

”Laitteille ja tarvikkeille on valtava globaali kysyntä, eikä niiden hankkiminen käy käden käänteessä”, Seiskari sanoo.

Husin alueella kaupunki ja kunnat järjestävät näytteenottopaikkojen tilat ja ohjautumisen näytteenottoon, kun Huslab vastaa nyt osasta näytteenottoa ja näytteiden tutkimisesta. Näytteenottajat, joista pulaa tällä hetkellä on, työskentelevät pääsääntöisesti Huslabissa.

Fimlab taas toimii Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Vaasan ja Päijät-Hämeen alueilla. Fimlabin alueella näytteenottoon ohjaus on kuntien vastuulla, samoin osin myös itse näytteiden ottaminen. Esimerkiksi Tampereella Fimlab hoitaa myös merkittävän osan näytteenotosta.

Yksityisen terveysyhtiö Mehiläisen koronavirustestiasema Hernesaaressa on ruuhkautunut elokuussa.

Avoimia työpaikkailmoituksia selaamalla käy selväksi, että lisää henkilöstöä näytteenottoon ja analytiikkaan haetaan nyt kiihkeästi ympäri Suomea.

Huslab on perustanut näytteenottoon ja analytiikkaan tähän mennessä 200 uutta työpaikkaa, joista 168 on täytetty. Se on Lehtosen mukaan varsin hyvä määrä. Nyt paikkoja pitäisi kuitenkin täyttää nopeasti toiset 200 lisää.

”Hoitohenkilökunnasta ja näytteenottajista on ollut kroonisesti pulaa jo ennen koronavirusta”, Lehtonen sanoo.

Testaustoimintaan palkataan laboratoriohoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja näiden alojen loppuvaiheen opiskelijoita.

Tehyn Rytkönen sanoo, että opiskelijoista on näytteenottajapulan paikkaamisessa jonkin verran apua, mutta hän toivoo, että pätevyysvaatimuksista pidetään kiinni, jotta näytteiden laatu saadaan varmistettua.

”Näen tässä riskin. Mitä teet näytteellä, jota ei ole otettu oikein?”

Uusia työntekijöitä on saatu myös yllättävistä paikoista. Esimerkiksi lomautetussa lentokenttä­henkilökunnassa oli Lehtosen mukaan paljon lähihoitajia.

Uusien rekrytointien lisäksi henkilöstöä on siirretty sisäisesti toisiin tehtäviin. Sekä Lehtonen että Rytkönen huomauttavat, että epidemian vuoksi kasvanut hoitovelkakin pitäisi kuroa umpeen. Hoitotakuun toteutumista ei voida taata, jos henkilökuntaa pitää siirtää jatkuvasti koronavirustestauksen puolelle, Lehtonen sanoo.

Omat haasteensa testaukseen tuovat myös edessä olevat viileämmät ilmat. Nyt drive-in-testauspaikkoja on viritetty pystyyn esimerkiksi telttoihin.

”Kun syksy lähestyy, tarvitaan säänkestävät toimipisteet. Tätä katsotaan yhdessä kuntien kanssa, ja myös Husin tilakeskus selvittää asiaa”, Lehtonen kertoo.