Sosiaalinen media

Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra on päättänyt maksaa sosiaalisessa mediassa markkinoimansa Helkaman sähköpyörän, jonka sai vastineeksi sosiaalisen median sisältömarkkinoinnista.

Diarra kertoi asiasta torstaina Facebook-tillään sen jälkeen, kun Iltalehti oli kertonut kaupallisesta yhteistyöstä Helkaman kanssa.

”Koska yhteistyö Helkaman kanssa on herättänyt kysymyksiä rajanvedosta sosiaalisen median yhteistyön, vaikuttamisen ja poliittisen toiminnan välillä, katsoin parhaimmaksi vaihtoehdoksi purkaa yhteistyösopimuksen ja ostaa sähköpyörän omakseni”, Diarra kirjoittaa.

Yhteistyö polkupyörävalmistajan sai alkunsa viime keväänä, kun Diarra otti polkupyörävalmistajaan yhteyttä. Hän ehdotti, että pyörävalmistaja antaisi hänelle sähköpyörän sosiaalisessa mediassa jaettuja markkinointisisältöjä vastaan. Yhteistyö toteutui, ja Diarra sai käyttöönsä pyörän, jonka hinta valmistajan omassa verkkokaupassa on tällä hetkellä noin 3 200 euroa.

Diarra kertoi pyörästä Facebookissa.

”Hän laittoi mittavan ja tarkan pyöräilyä ja hyvinvointia sisältäneen ehdotuksen siitä, minkälaista näkyvyyttä hän tarjoaisi meille. Sen suunnitelmallisuus verrattuna muihin vastaaviin, viikoittaisiin yhteydenottoihin vakuutti meidät”, Helkaman tuotemarkkinointipäällikkö Kristian Österholm kertoo.

Polkupyörävalmistaja tekee Österholmin mukaan kaksi tai kolme kaupallista yhteistyötä vuosittain.

Diarra työskentelee myös maineenhallintaan erikoistuneen Pohjoisranta BCW:n vaikuttajaviestinnän asiantuntijana. HS:lle hän huomauttaa, että kaupallinen yhteistyö polkupyörävalmistajan kanssa on ollut esillä hänen Instagram-tilillään kuukausia. Diarran mukaan myös puoluetoimisto on ollut sosiaalisen median kautta tietoinen uudesta sisällöstä.

”Instagram on minulle ensisijainen politiikan ja vaikuttamisen foorumi. Tässä varmaankin eletään sellaista murrosta. On tehtävä rajanvetoa, että mikä on Instagramissa ok eroaa siitä, miten se muussa maailmassa nähdään”, Diarra sanoo HS:lle.

Julkisten verotustietojen mukaan Diarran verotettavat ansiotulot vuonna 2018 olivat 61 400 euroa.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen pitää päätöstä hyvänä.

”Varapuheenjohtajan kohdalla ongelma varmaankin on se, että voi helposti voi jäädä epäselväksi, missä roolissa tätä yhteistyötä on tehty.”

”Mielestäni tämä ratkaisu selkeyttää tilanteen hyvin.”