Kuinka suuren lahjan ministeri voi ottaa vastaan?

HS kertoi torstaina siitä, kuinka Marleena Lehtonen lahjoitti pääministeri Sanna Marinille (sd) mekon, joka päätyi Suomen Kuvalehden kanteen.

Vielä samana päivänä oikeuskanslerinvirasto kirjasi diaariinsa nimettömän kantelun. Siinä kantelija pohtii, saako pääministeri ottaa lahjoja vastaan. ”Mekon arvo lienee suhteellisen suuri”, kirjoittaja arvioi.

Valtioneuvoston kanslian mukaan pääministeri saa lahjoja viikoittain. Ne tulevat pääosin yksityishenkilöiltä. Koronakevään aikana pääministeri Marinia on muistettu muun muassa virkatulla koronaviruksella ja kristallipallolla.

Julkisuudessa on kerrottu myös taiteilija Manuela Boscon ministeriviisikolle lahjoittamista huiveista. Marin käytti omaansa tiedotustilaisuudessa.

”Valtaosa lahjoista on ollut kansalaisten itse tekemiä muistamisia kuten villasukkia tai vastaavia. Tällaisia muistamisia tulee joitakin viikossa. Esineet, kuten maljakot, jäävät valtiolle”, valtioneuvoston kansliasta kirjoitetaan HS:lle.

Aivan kaikkia lahjoja ministerit eivät kuitenkaan saa ottaa vastaan.

Viime vuonna päivitetyn ministerin käsikirjan mukaan ”yksityisiltä henkilöiltä tai yksittäisiltä yrityksiltä ei pääsääntöisesti tule ottaa vastaan muita kuin vähäarvoisia mainos- tai muita lahjoja”.

Ohjeen täsmennys aloitettiin viime vuoden lopulla, koska se jättää avoimeksi, mitä vähäarvoinen tarkoittaa.

Kun täsmällistä euromäärää ei toistaiseksi ole, ohjenuoraa on käytännössä haettu eduskunnasta. Puhemiesneuvoston ohjeen mukaisesti kansanedustajan tulee tehdä ilmoitus rekisteriin yli 400 euron arvoisista lahjoista.

”On noudatettu käytäntöä, että arvoltaan yli eduskunnan ilmoitusrajan ylittävät lahjat palautetaan”, valtioneuvoston kansliasta kirjoitetaan.

Runsasta medianäkyvyyttä saaneen mekon arvo jää alle 400 euron rajan. Sen hinta olisi tavallisesti 189 euroa, mekon antanut Lehtonen kertoo.

Samaan päätyi myös valtioneuvoston kanslia.

”Mekko on katsottu yksityishenkilön itse tekemäksi lahjaksi eikä sen rahallista arvoa ole arvioitu ilmoitusrajan ylittäväksi. Mukana on ollut kortti, jossa on kerrottu, että mekko on ommeltu ylijäämäkankaasta”, valtioneuvoston kansliasta kerrotaan.