Sosiaalinen media

Poliitikkojen ja muiden julkisessa asemassa olevien osallistuminen kaupallisiin yhteistyöhankkeisiin on ongelmallista, eikä rooleja politiikassa ja sosiaalisen median vaikuttajana voi eriyttää. Näin arvioivat HS:n haastattelemat asiantuntijat.

”Minusta poliitikkojen, aloittelevien poliitikkojen ja julkisessa asemassa olevien henkilöiden pitäisi kyllä pysyä kaukana tällaisista järjestelyistä”, sanoo korruption ja etiikan tutkimiseen erikoistunut emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta.

Salminen kommentoi vihreiden varapuheenjohtajan ja Helsingin kaupunginvaltuutetun Fatim Diarran kaupallisesta yhteistyöhankkeesta syntynyttä keskustelua.

Diarra sai polkupyörävalmistaja Helkamalta käyttöönsä sähköpolkupyörän, jonka hinta on tällä hetkellä runsaat 3 000 euroa. Diarra oli pyytänyt pyörää Helkamalta vastineeksi siitä, että hän markkinoisi pyörää ja pyöräilyä sosiaalisessa mediassa.

Salmisen mielestä kyseessä on melko merkittävä henkilökohtainen etu. Vastineeksi saatua näkyvyyttä puolestaan on etukäteen vaikeaa arvioida.

”Poliitikko on julkinen henkilö, jota tulee arvioida tiukoilla kriteereillä ulkopäin. Minusta tässä on sellainen taloudellinen lahja tai etu, joka on kohtuuton”, hän sanoo.

”Jos kyse on kalliista lahjasta tai edusta, niin antajan ja erityisesti vastaanottajan tuossa asemassa pitäisi kyetä arvioimaan, että miltä asia näyttää ja onko hän omaan tilanteeseensa nähden ottamassa liian suuren edun vastaan.”

Salminen painottaa, että Diarran kohdalla itse tapaus voi olla täysin harmiton. Kyse on kuitenkin periaatteesta ja siitä, miltä toiminta näyttää: Kun poliittisen toimijan ja liike-elämän edustajan kytkennät ovat liian tiiviit, voi syntyä epäilyjä siitä, että kytkentöjä voidaan sopivassa tilanteessa myöhemmin hyödyntää epäsopivalla tavalla.

Diarra kertoi jo torstaina, että hän ostaa sähköpolkupyörän itselleen tapauksesta syntyneen keskustelun seurauksena. Jo aiemmin hän sanoi asiasta kertoneelle Iltalehdelle maksavansa pyörästä sen verotusarvon.

Kaupalliset yhteistyöhankkeet ovat osa sosiaalisen median arkea. Monille yrityksille ne ovat tavanomainen markkinoinnin keino. Monille sosiaalisen median vaikuttajille ne ovat puolestaan merkittävä tulojen tai etujen lähde.

Diarra perustelikin Iltalehdelle aiemmin, että hän uskoi saaneensa edun Instagram-roolinsa ja seuraajiensa perusteella, ei poliittisen asemansa perusteella. Hän ei mielestään ollut polkupyörää pyytäessään käyttänyt poliittista asemaansa hyväkseen.

”Nyt puhutaan Instagram-maailmasta ja siitä, että siellä ihminen, jolla on paljon seuraajia, niin hehän vastaanottavat ja pyytävät erilaisia tuotteita testeihin”, Diarra sanoi.

Diarralla on Instagramissa vajaat 5 000 seuraajaa.

”Halusin oman esimerkin kautta näyttää, että kyllä minun kaltaiseni ihmiset myös pyöräilevät. Ylipaino ei tarkoita, etteikö ihminen eläisi aktiivista ja täyttä elämää. Jotta voisin näyttää samalla esimerkkiä myös muille. Olen yhteistyön Helkaman kanssa myös julkaisuihini merkinnyt”, hän kirjoitti Facebookissa.

Ari Salmisen mielestä poliitikko ei voi erottaa roolejaan eri areenoilla.

”Henkilö ei pysty kyllä vaihtamaan hattua, että en ole nyt tässä poliittisessa toiminnassa vaan siirryn nyt tähän toisentyyppiseen toimintaan”, hän sanoo.

Samaa mieltä on markkinoinnin tutkija Mikko Hänninen Aalto-yliopistosta. Hän on perehtynyt vaikuttajamarkkinointiin työssään.

”Yritys kyllä tietää tasan tarkkaan keitä ne ovat ne poliittiset vaikuttajat, joihin he haluavat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa tällä tavalla. Minun on vaikeaa nähdä, että voisi eriyttää rooleja ja olla toisena päivänä politiikassa ja toisena somevaikuttaja. Kyllä se on yksi henkilö”, hän sanoo.

Hännisestä julkisten toimijoiden tulisi arvioida kriittisesti omaa rooliansa ja poliitikkojen kohdalla esimerkiksi sitä, miten äänestäjät näkevät asian.

”Fatim Diarran tapauksessa oma äänestäjäkunta on nuorta ja he varmaan näkevät positiivisen kehokuvan levittämisen positiivisena. Se on ihan loistava asia kaikin puolin. Mutta jos se asettaa poliittisen puolueettomuuden edes yhtään epäilyn alle, niin silloin tietenkin asiat pitäisi tehdä toisin.”

Hänninen muistuttaa, ettei Diarra ei ole ainoa poliitikko, jonka markkinointiyhteistyöstä on keskusteltu.

Vuonna 2019 Hjallis Harkimo sai huomautuksen mainonnan eettiseltä neuvostolta videosta, jolla hän kertoi Rouhia-nimisen yrityksen kielityökalusta Youtube-kanavallaan. Virallista markkinointisopimusta ei kuitenkaan ollut tehty. Neuvosto katsoi, ettei videosta käynyt selvästi ilmi sen kaupallinen luonne.

Diarran kohdalla kaupallinen yhteistyö oli avoimesti kerrottu, eikä tapauksessa tältä osin ollut ongelmaa, Hänninen toteaa.