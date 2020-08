Vuorotteluvapaan sijaisuus oli työllistymisvaikutuksiltaan paras työvoimapoliittinen aktiivipalvelu vuonna 2018.

Asia käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön perjantaina julkistamasta selvityksestä.

Noin 64 prosenttia vuorotteluvapaan sijaisista oli työllistynyt avoimille työmarkkinoille kolme kuukautta sijaisuuden jälkeen. Lukema kohosi 67 prosenttiin, kun sijaisuudesta oli kulunut puoli vuotta.

Liki samoihin vaikutuksiin ylsi starttirahalla työllistäminen. Selviä myönteisiä vaikutuksia työllistymiseen on selvityksen perusteella myös valtiosektorille työllistämisellä sekä työttömyystuella tapahtuneella omaehtoisella opiskelulla.

Vastaavasti lyhyellä aikavälillä työllistymisen kannalta heikoimpia palveluita olivat kuntouttava työtoiminta, valmennukset sekä opiskelu kotoutumistuella.

Tasan viikko sitten perjantaina valtiovarainministeriö ehdotti vuorotteluvapaasta luopumista osana esittelemäänsä työllisyyspakettiaan. Paketin tavoitteena on saada Suomeen 60 000 uutta työllistä.

Muistiossaan valtiovarainministeriö myös katsoi, että omaehtoinen opiskelu kohdentuu tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisesti.

Työntekijä voi jäädä vuorotteluvapaalle vähintään 20 vuoden työuran jälkeen. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden kahden vuoden aikana. Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijaiseksi valittu on alle 30-vuotias ja hiljattain valmistunut tai jos hän on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan ehtoja on tiukennettu 2010-luvulla, ja sijaisuuksien vuosittainen määrä on laskenut voimakkaasti vuoden 2014 jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain tekemässä selvityksessä tarkasteltiin niin sanottuihin aktiivisiin palveluihin osallistuneiden henkilöiden työmarkkina-asemaa sekä kolme kuukautta että kuusi kuukautta palvelun päättymisen jälkeen.

Aktiivisiksi palveluiksi lasketaan tukityöllistäminen, työvoimakoulutukset, valmennukset, työ- ja koulutuskokeilut, vuorotteluvapaan sijaisuudet kuntouttava työtoiminta sekä työttömyysetuudella opiskelu.

Kaikista palveluihin osallistuneista keskimäärin 25 prosenttia oli sijoittunut avoimille työmarkkinoille kolme kuukauden ja 29 prosenttia kuuden kuukauden jälkeen.

Viime vuosina näiden palvelujen piirissä on ollut keskimäärin noin 120 00 henkilöä.