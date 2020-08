STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila päivittelee haastattelun päätteeksi, miten häntä on viety tilanteesta toiseen.

Kun sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikkö Kirsi Varhila saapuu Senaatintorin edustalle pystytetylle jättiterassille, haastattelua on jouduttu lykkäämään useampaan otteeseen.

Se on ymmärrettävää, koska koronaviruksen tartuntaluvut ovat olleet kesän suvantovaiheen jälkeen nousussa. STM:llä on koronakriisin hoidossa varsin keskeinen rooli, ja Varhila on ministeriön ylin virkamies.