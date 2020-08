Sdp:n puoluekokous alkaa tänään lauantaina kello 12 Tampereella. Henkilövalinnat tehdään sunnuntaina, joten ensimmäisenä kokouspäivänä korostuvat muut asiat.

Kuten tunteet.

Pääministeri Sanna Marin on hallinnut suomalaista julkisuutta koronaviruskriisin aikana niin tiiviisti, että harva kansalainen on muistanutkaan, että Sdp:n johdossa on Antti Rinne.

Rinteen johdolla Sdp voitti vaalit, mutta Rinne joutui väistymään pääministerin paikalta joulukuussa 2019. Tilalle tuli Sanna Marin, ja puolue siirtyi Sanna Marinin aikaan.

Marin onnistui vakiinnuttamaan asemansa hyvinkin nopeasti – mitä edesauttoi se, että puolue nousi koronaviruskriisin siivittämänä kannatuskyselyiden kärkeen.

Viikonlopun puoluekokouksessa Sanna Marin sitten sementoi jo entuudestaan vankan valta-asemansa ottamalla myös Sdp:n johdettavakseen.

Lauantaina puoluekokouksessa onkin kiinnostavaa kuulla, miten Antti Rinne jättää paikkansa puoluejohtajana.

Vuonna 2014 Sdp:n johtoon nousseen Rinteen puheenjohtajakausi on ollut vaikea. Kevään 2019 vaaleissa hän kuitenkin onnistui nostamaan Sdp:n suurimmaksi puolueeksi mutta ei itse päässyt juurikaan nauttimaan vaalivoittonsa hedelmistä.

Siksi onkin kiinnostavaa kuulla, mitä Antti Rinne sanoo lauantaina puoluekokousväelle, ja pääseekö katkeruus pintaan. Ja mitä Rinne sanoo seuraajalleen Marinille.

Rinne avaa puoluekokouksen kello 12 ja pitää poliittisen tilannekatsauksen kello 13. Kiinnostavaa on myös kuulla, mitä Sanna Marin sanoo kokoukselle Antti Rinteen puheen jälkeen.

Tämä viikonloppu Marinille melkoinen triumfi: hänet kruunataan Suomen suurimman puolueen puheenjohtajaksi kotikaupungissaan Tampereella. Voisi olettaa riemun kuuluvan myös hänen puheistaan.

Kokouksessa valitaan puolueen uudeksi puheenjohtajaksi vankkaa suosiota nauttiva Marin. Muita ehdokkaita ei ole ilmaantunut. Puoluesihteerivalintakin lienee selvä, sillä nykyisin puoluesihteerinä toimiva Antton Rönnholm on ainoa ehdokas.

Sen sijaan varapuheenjohtajavaalissa voi syntyä pientä säpinää. Ehdokkaita on tähän mennessä kuusi.

Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt Palvelualojen ammattiliiton Pamin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Varapuheenjohtajaehdokkaista neljä on miehiä. Puoluesihteeri Rönnholmin mukaan voikin käydä niin, että kaikki varapuheenjohtajat olisivat miehiä, vaikka Sdp:ssä tavallisesti painotetaan sukupuolijakauman tasapuolisuutta.

”Varapuheenjohtajat tulevat siitä vaalista, ei kokouksen päätöksen yli kävellä. On se periaatteessa mahdollista, että niin voi käydä”, Rönnholm sanoo.

Puoluevaltuuston puheenjohtajakisassa Lindén haastaa istuvan puheenjohtajan, kuntaministeri Sirpa Paateron.

Puoluekokouksessa käsitellään henkilövalintojen ja poliittisen ohjelman lisäksi periaatejulistus sekä säännöt ja aloitteet, joita on kokoukseen tullut noin 250.

Rönnholmin mukaan koronaviruksen takia puoluekokouksen osallistujamäärää on karsittu noin puoleen normaalista, jotta esimerkiksi turvavälit pystytään pitämään.

Tampere-talossa lauantaina alkavaan kokoukseen saapuu noin 730 osallistujaa, joista 500 on kokousedustajia, noin 70 median edustajia ja loput muun muassa kansanedustajia ja ministereitä sekä henkilökuntaa.

Riskien minimoimiseksi 500 kokousedustajaa jaetaan työskentelemään kahteen eri ryhmään, Aatteeseen ja Liikkeeseen. He työskentelevät ja ruokailevat eri tiloissa puoluekokouksen aikana.

Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina iltapäivällä, jolloin kuullaan myös Marinin linjapuhe.