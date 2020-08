Pääministeri Sanna Marin on tästä päivästä lähtien myös Sdp:n puheenjohtaja.

Marin valittiin Antti Rinteen tilalle Sdp:n puoluekokouksessa sunnuntaiaamuna Tampereella. Puheenjohtajaksi ei ollut muita ehdokkaita.

Valinnan jälkeen Marin piti hyvin lyhyen puheen. ”Kiitos luottamuksesta pyrin olemaan sen arvoinen.”

Marin kukitettiin Queen-yhtyeen kappaleen Don´t stop me now -kappaleen tahdissa.

Puheenjohtajana Sanna Marinin rooli julkisuudessa jonkin verran muuttuu, mutta puolue tuskin nopeasti muuttuu kovinkaan paljon.

Pääministerinä hän on voinut keskittyä valtion asioiden hoitoon, mutta puheenjohtajana hän puolustaa ja edistää keulakuvana myös Sdp:n poliittista linjaa ja päämääriä, vaikka ne poikkeaisivat hallitusohjelman kirjauksista.

Marin valittiin pääministeriksi joulukuussa 2019, mutta keskustan vaatimuksesta eroamaan joutunut Antti Rinne jatkoi puheenjohtajana puoluekokoukseen saakka.

Sdp valitsi sunnuntaina puoluesihteeriksi nykyisen puoluesihteerin Antton Rönnholmin.

Valtiotieteiden maisteri Rönnholm on ollut keskeisessä roolissa, kun Sdp on rakentanut Rinteen johdolla uutta ohjelmaa ja luonut uutta henkeä puolueeseen.

Rönnholm on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2017. Hän on ollut useiden Sdp:n poliitikkojen avustaja ja työskennellyt myös viestintätoimisto Milttonissa ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa.

Sunnuntaiaamuna Sdp julkaisu uuden periaatejulistuksensa.

Siinä muun muassa sanotaan, että ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut ja yhteiskunnan keskeiset tukitoiminnot on perusteltua toteuttaa julkisena toimintana tai pitää julkisessa määräysvallassa.

”Demokraattinen sosialismi pyrkii paitsi talouden myös muiden elämänalueiden jatkuvaan demokratisointiin huolehtien kaikista yhteiskunnan jäsenistä ja vähentäen eriarvoisuutta”, julistuksessa sanotaan.

Sdp:n puoluekokoukseen osallistuu noin 750 henkilöä, joista varsinaisia kokousedustajia on noin 500. Koronaviruksen takia kokous poikkeaa terveysturvatoimien takia merkittävästi normaalista puoluekokouksesta.

HS näyttää puoluekokouksesta suoraa lähetystä noin kello 9 alkaen. Lähetyksen juontavat Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari ja Ilta-Sanomien toimittaja Mika Lehto.

Sunnuntaina on vuorossa on varapuheenjohtajien valinta, jossa on useampia ehdokkaita kuin on paikkoja.

Varapuheenjohtajavaalissa ehdokkaita on kuusi, ja heistä valitaan kolme. Ehdolla ovat liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ensimmäisen kauden kansanedustajat Aki Lindén, Niina Malm ja Matias Mäkynen sekä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, nykyinen 3. varapuheenjohtaja Ville Skinnari. Eduskunnan ulkopuolelta kisaan on lähtenyt PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Oikaisu 23.8. kello 9.56: Suoraa lähetystä juontaa Marko Junkkarin kanssa Ilta-Sanomien toimittaja Mika Lehti, ei Hanna Vesala, kuten jutussa ensin virheellisesti kerrottiin. Lue myös:

Marko Junkkarin kommentti: Sanna Marinin johdolla Sdp voi ryhtyä tosissaan tavoittelemaan kuuden tunnin päivittäistä työaikaa

Teemu Luukan analyysi: Sdp hurraa viikonloppuna johtajakseen Sanna Marinin, jonka tapa johtaa maata on nostanut puolueen suosiota – mutta onko se kestävä pohja kannatukselle?