Ulkopolitiikka

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kiittää tasavallan presidentin Sauli Niinistön toimia sen eteen, että Venäjän merkittävin oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi saatiin viikonvaihteessa Siperiasta sairaalahoitoon Saksaan. Niinistö keskusteli puhelimitse perjantaina presidentti Vladimir Putinin kanssa Navalnyin tilanteesta ja esitti tuolloin toiveensa siitä, että oppositiojohtaja voitaisiin siirtää hoitoon Berliiniin.

”Presidentti Niinistö teki hyvin hienon teon ottaessaan tämän esille presidentti Putinin kanssa, että Venäjä mahdollistaisi Navalnyin pääsyn hoitoon Saksaan. Hyvä, että tässä onnistuttiin. Olen huomannut, että myös Navalnyin lähimpien avustajien puolesta tästä on tullut Suomelle kiitosta. Tässä on tehty erittäin tärkeä teko”, Haavisto sanoi maanantaina puhuttuaan ensin Suomen suurlähettiläät yhteen kokoavilla suurlähettiläspäivillä.

Haavisto odottaa kuulevansa Saksan ulkoministeriltä Heiko Maasilta tarkemmin tietoja Navalnyin tilanteesta tämän viikon lopulla Berliinissä, jonne EU-maiden ulkoministerit kokoontuvat torstaina epäviralliseen ulkoministerikokoukseen.

EU:n ulkoministerit keskustelevat EU:n ulkopoliittisen edustajan Josef Borrellin johdolla EU:n ja Venäjän suhteista, Turkin ja Kreikan jännitteistä, Valko-Venäjän tilanteesta sekä koronapandemian geopoliittisista vaikutuksista.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedottajan Steffen Seibertin mukaan Navalnyi todennäköisesti myrkytettiin. Haaviston mukaan pelkät spekulaatiotkin Navalnyin sairastumisen syistä antavat aiheen vakavaan huoleen.

Haavisto ei halunnut arvioida, miten Suomi reagoi, jos käy ilmi, että Navalnyi myrkytettiin.

”Nyt on liian aikaista spekuloida eri vaihtoehdoilla. Katsotaan, mitä dataa tulee Berliinistä ja jos ja kun Navalnyi itse on siinä kunnossa, että pystyy tilanteesta myös itse kertomaan.”

Myöhemmin maanantaina Navalnyitä hoitava saksalaissairaala kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että kliiniset löydökset viittaavat myrkytykseen.

Puheessaan suurlähettiläille Haavisto nosti esiin koronapandemian ulkopolitiikalle ja ulkoasiainhallinnolle nostamat haasteet. Esiin nousi myös Valko-Venäjän tilanne.

Suomi toivoo yhdessä muiden EU-maiden kanssa, että Valko-Venäjällä järjestettäisiin uudet vaalit ja että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarkkailijat pääsisivät maahan. ”Vaaleissa on ollut paljon puutteita, eikä tulos vastaa sitä, miten äänestäjät äänestivät”, Haavisto sanoo.

Haavisto korostaa monien muiden EU-maiden ministerien ja johtajien tapaan, että Valko-Venäjän kehityksen on oltava sen omissa käsissä. Tätä korostamalla EU muistuttaa Venäjälle, ettei ole sen asia puuttua Valko-Venäjän kehitykseen. Valko-Venäjä ei ole irtaantumassa tiiviistä Venäjä-yhteyksistään, Haavisto sanoo.

”Juuri Valko-Venäjän omat ratkaisut ovat keskeisiä, sillä se luo nyt ympärilleen levottomuutta”, Haavisto sanoo.

”Ihmiset ovat lähteneet kaduille ja johtajan auktoriteetti ja vaalitulos on selvästi kyseenalaistettu. Valko-Venäjän on kuitenkin itse löydettävä ratkaisut. Kritiikki on nyt nimenomaan sitä, että Valko-Venäjän omaa lainsäädäntöä rikotaan.”

EU on Valko-Venäjän kehityksen kommenteissaan nyt hyvin maltillinen, minkä myös Haavisto tuo esiin. ”Itä–länsi-asetelmasta ei nyt ole kyse.”

Venäjällä on oma osansa Valko-Venäjän kehitykseen sen naapurina ja tiiviinä liittolaisena, Haavisto sanoo.

”Monet valkovenäläiset seuraavat venäläisiä tiedotusvälineitä. Mailla on yhteiset työmarkkinat ja yhteinen valtioliitto, jossa on puolustuksellisia elementtejä. Varmasti Venäjän ja Valko-Venäjän yhteistyö kaikissa olosuhteissa jatkuu. Siitä ei näissä protesteissa nyt ole kyse eikä mielenosoituksia ole suunnattu Venäjää vastaan. Kyse on vaalituloksen mahdollisesta väärentämisestä ja rauhanomaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta väkivalloin.”

Suomi tukee sitä, että Etyjin tarkkailijat voisivat vierailla Valko-Venäjällä. Sekä Venäjä että Valko-Venäjä ovat Etyjin jäseniä, Haavisto muistuttaa.

EU valmistelee parhaillaan Valko-Venäjää koskevaa pakotelistaa. ”Listalle nostetaan väkivaltaan syyllistyneet poliisit ja mahdollisesti erikoisjoukot sekä vaalituloksen väärentämiseen syyllistyneet henkilöt.”

EU:n mahdollisuudet vaikuttaa Valko-Venäjän kehitykseen ovat kuitenkin varsin rajalliset, Haavisto myöntää. ”Esimerkiksi Valko-Venäjän talousyhteistyö Venäjän kanssa on aktiivisempaa kuin EU:n kanssa. Toki EU:n suuntaan on myös taloudellisia kytkentöjä ja kauppaa.”