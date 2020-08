Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi edustajiston puheessaan tiistaina, ettei ikä tai työkyvyn hiipuminen saa olla työuran loppu. SAK:n mukaan irtisanomissuojaa olisi tiukennettava ja myös nostettava irtisanomisen kustannuksia.

Eloranta lähetti SAK:n terveiset hallituksen budjettiriiheen syyskuun puolivälissä ja tuomitsi yksipuolisen leikkauspolitiikan ja vaati tilalle oikeudenmukaisuutta työelämään.

Elorannan mukaan myös SAK kannattaa niin sanottuja kovia toimia työllisyyden ja työelämän parantamiseen, mutta ne eivät saa tähdätä sosiaaliturvan leikkaamiseen eikä ihmisten elämän edellytysten heikentämiseen: työssä on pärjättävä ja työstä saatavalla palkalla on tultava toimeen.

Ensimmäisenä Elorannan mielestä on varmistettava kansallisen työhyvinvointiohjelman rahoitus.

Valtiovarainministeriö on esitellyt työllisyystoimintaan leikkauksia ja kiristyksiä ikääntyneiden turvaan. Samalla ministeriö on todennus, että työhyvinvointiin ja jaksamiseen on lisättävä panostuksia.

”Kaksi päivää aikaisemmin julkaistussa VM:n budjettiesityksessä kansallisen työhyvinvointiohjelman rahoitus oli leikattu kokonaan. Ristiriitaista on”, Eloranta sanoi.

Osana työelämän kovien toimia pakettia on SAK:n mukaan tiukennettava irtisanomissuojaa, nostettava irtisanomisen kustannuksia niin, että aina kannattaisi vielä kerran miettiä, onko järkevää panna oma, kokenut porukka pihalle ja korvata se halvemmalla.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara yleensä vain juhlapuheissa, mutta kunnon säädöspohja uupuu, Eloranta sanoi.

Eloranta otti kantaa myös esimerkiksi kokoomuksen herättämään keskusteluun yleisestä työttömyysturvasta, jossa on korostettu oikeudenmukaisuutta.

Tähän mennessä yleisen työttömyysturvan esittäjät ovat olleet Elorannan mukaan ennemminkin kiristämässä työttömyysturvan ehtoja, jolloin suljetaan työttömyysturvan ulkopuolelle nuoret, osa-aikaiset ja pätkätyöntekijät.

”SAK:n hallitus linjasi elokuun alussa, että kaikki työntekijät on saatava ansiosidonnaisen turvan piiriin. Samalla työssäoloehtoa on lyhennettävä, alimpien päivärahojen korvaustasoja nostettava ja karensseja kohtuullistettava. Tätä on oikeudenmukaisuus”, Eloranta sanoi.

Eloranta valittiin tiistaina uudelle SAK:n puheenjohtajuuskaudelle, eikä hänellä ole vastaehdokkaita.