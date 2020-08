Presidentti Sauli Niinistö ei toistaiseksi halua arvioida, millaisiin reaktioihin venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin myrkyttämisen pitäisi johtaa Euroopan unionissa. Hän kommentoi asiaa tiistaina suurlähettiläspäivien yhteydessä.

Navalnyita hoitava saksalaissairaala Charité on kertonut, että sen tekemät kliiniset löydökset viittaavat siihen, että Navalnyi on myrkytetty. Lopullista analyysia odotetaan silti vielä.

”Nyt olisi tietysti hyvä saada se sairaalan lopullinen käsitys”, Niinistö sanoi.

”En mielelläni lähde spekuloimaan sitä, että jos on näin, niin on näin. Mutta jos sitten ihan yleiseltä kannalta sanotaan, niin onhan se järkyttävä asia, jos joku myrkytetään ja jos siihen on vielä poliittisia syitä.”

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiitti maanantaina Niinistöä siitä, että Navalnyi saatiin sairaalahoitoon Saksaan.

Niinistö keskusteli puhelimitse perjantaina presidentti Vladimir Putinin kanssa Navalnyin tilanteesta ja esitti tuolloin toiveensa siitä, että oppositiojohtaja voitaisiin siirtää hoitoon Berliiniin. Tätä ennen hän oli puhunut Saksan liittokanslerin Angela Merkelin kanssa, joka oli toivonut, että Niinistö ottaisi Navalnyin tilanteen esiin Putinin kanssa.

Niinistö kertoi jo aiemmin Ylelle Putinin vastanneen, että minkäänlaista poliittista estettä siirtoon ei ole. Tiistaina suurlähettiläspäivillä hän avasi keskustelua vain vähän lisää.

Niinistö totesi, että puhelusta Putinin kanssa oli sovittu ennalta, eikä sen syy siis ollut alun perin Navalnyi. Hän uskoi, että ratkaisevaa Navalnyin siirrossa Saksaan oli saksalaislääkärien arvio. Nämä olivat päässeet katsomaan Navalnyita ennen Niinistön puhelua.

”Puolisen tuntia tämän keskustelun jälkeen kuulin, että lupa siirtoon on tullut. Minun johtopäätökseni on se, että olisiko käynyt niin, että saksalaislääkärit ottivat vastuuta tai kertoivat, että ei ole lääketieteellistä riskiä lähteä siirtämään.”

Niinistö kertoi myös, ettei ollut keskustellut asiasta muiden Euroopan johtajien kanssa ennen puheluaan Putinin kanssa.