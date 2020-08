Aluehallintovirastot käsittelevät edelleen syyskuun kokoontumisrajoituksia. Niistä annetaan lisätietoja huomenna.

Aluehallintovirastot kertoivat asiasta Twitterissä ja verkkosivuillaan.

https://twitter.com/AVItwiittaa/status/1298243271873921024

Kokoontumisrajoitusten eli käytännössä yleisötilaisuuksien järjestämiseen liittyvissä rajoituksissa oli maanantaina kirjoitusvirheestä johtuneita epäselvyyksiä. Aluehallintovirastot tiedottivat ensin tehneensä päätökset siitä, että yleisötilaisuuksien järjestämiseen on syyskuussa tulossa kiristyksiä.

Yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään, mikäli niissä ei pystytä varmistamaan turvallisuutta ohjeiden mukaisesti, virastot tiedottivat.

”Rajoitusten kiristäminen on välttämätöntä, koska Suomen epidemiologinen tilanne on muuttunut epäsuotuisaan suuntaan ja todetut covid-19-tapaukset ovat lisääntyneet elokuun aikana”, tiedotteessa sanottiin.

Pian tiedotteen julkaisemisen jälkeen kuitenkin ilmeni, että aluehallintovirastojen päätös perustui virheelliseen ministeriön ohjauskirjeessä olleeseen lukuun. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi Twitterissä, että aluehallintovirastoille lähetetyssä ohjauskirjeessä oli kirjoitusvirhe: rajana olisi pitänyt pysyä 500 eikä sitä siis suositeltu kiristettäväksi 50:een.

Aluehallintovirastot eivät ole toistaiseksi kumonneet maanantaina kerrottua päätöstään syyskuun kokoontumisrajoituksista. Sen sijaan ne ovat ilmoittaneet arvioivansa tilannetta uudelleen, kun sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt uuden ohjauskirjeen. Maanantai-iltana ministeriö kertoi, että uusi ohjauskirje on annettu virastoille. Tiistaina aluehallintovirastot ilmoittivat, että tilanteen arviointi on kesken.

Epäselvää on siis edelleen se, minkälaisia tapahtumia syyskuussa voidaan järjestää.

Aluehallintovirastojen verkkosivuilla on yhä tiedote päätöksestä, jossa yleisötilaisuuksien rajana on 50 henkeä. Tiedotteen alkuun kuitenkin lisättiin eilen illalla maininta siitä, ettei ”asiallinen ero” maanantaisen päätöksen ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoittaman virheen välillä ole iso.

”Kyseessä on suositusten oikeudellinen luonne – eli edellytetäänkö vai suositellaanko koronaviruksen torjuntaan liittyviä ohjeita noudatettavaksi silloin, jos yleisötapahtumaan tai yleiseen kokoukseen osallistuu 51-500 henkilöä”, verkkosivuilla todetaan.