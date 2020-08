Suorien lentojen mahdollinen keskeytys Pohjois-Makedonian Skopjen ja Suomen Turun välillä koronaviruspandemian leviämisen hidastamiseksi on yhä työn alla, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

”Selvittely on kesken, mutta pyrimme mahdollisimman pian kertomaan, mikä on lopputulos. Asiahan on iso ja tärkeä”, Saarimäki sanoo HS:lle.

Vielä viikko sitten esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi uskovansa, että lennot Skopjesta loppuvat lauantaina 29. elokuuta. Hallitus oli Harakan mukaan yksimielinen siitä, että lennot tulisi lopettaa, mutta sittemmin kävi ilmi, ettei hallitus tai ministeriö voi sitä päättää, vaan päätöksen tekee viranomainen.

Selvittely koskee nyt lähinnä sitä, löytyykö suoran lentoreitin lopettamiselle riittäviä perusteita tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Lennoilta on löytynyt kymmeniä tartunnan saaneita.

Saarimäen tulkinnan mukaan ilmailulaki sinänsä antaisi keinoja, joilla Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi puuttua esimerkiksi siihen, miten Suomen ilmatilaa käytetään, miten lentokoneet Suomen ilmatilassa toimivat ja minne ne laskeutuvat. Välilaskullisiin lentoihin virasto ei voisi puuttua.

Traficom ei kuitenkaan ole terveysturvallisuusviranomainen, joten se on pyytänyt lausuntoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Saarimäen mukaan keskustelut terveysviranomaisten kanssa jatkuvat.

”En uskalla ottaa kantaa siihen, lopetetaanko lennot elokuun lopussa, mistä on aiemmin puhuttu”, Saarimäki sanoo.

Turun kaupunki ja Skopjesta liikennöivä unkarilainen lentoyhtiö Wizz Air ovat jo sopineet siitä, että viruksen leviämistä reitillä pyritään ehkäisemään. Yhtiö kertoi edellyttävänsä matkustajilta negatiivisen testituloksen, ja myös Turun päässä tehdään matkustajille testauksia ja asetetaan heitä karanteeniin.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve arvioi, että Skopjen-lentojen tilanne on nyt aika hyvin hallinnassa, mutta hänestä on kohtuutonta, että yhden ihmisen eli tartuntatautilääkärin tai yhden lentoyhtiön vastuulla on huolehtia turvallisuudesta.

”Tähän kaivattaisiin laajempaa kansallista linjausta tai säädöspohjaa”, Arve sanoo. Arve viittaa liikennevalomalliin, jossa ”punaisesta” maasta tulevien kohtelu ei saisi olla yhden ihmisen vastuulla.

Arven mukaan Skopjesta lennetään Turkuun nyt vain yksi vuoro viikossa kahden sijaan.

Ilmailulaki on esimerkki lainsäädännöstä, jossa ei juuri ole ennakoitu varautumista pandemian kaltaisiin kriiseihin. Niin sanottuja terveystarkastuslentokenttiä on Suomessa kaksi eli Helsinki–Vantaa ja Turku. Näillä kentillä on kykyä myös muuhun lääkinnälliseen toimintaan kuin vain pandemiatestaukseen.

Ilmailulaissakin on pykälät 11 ja 167, joiden avulla viranomaiset voivat puuttua lentoliikenteeseen, mutta ne eivät koske suoraan tartuntatauteja.

Osastopäällikkö Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM) kertoo, että ministeriössä ryhdyttiin kesäkuun alussa ”mittavaan lainsäädännön uudistamiseen” yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa.

Ilmailulain lisäksi muutoksia on tulossa esimerkiksi alusliikennepalvelulakiin, alusrekisterilakiin, luotsauslakiin, vesiliikennelakiin ja STM:n puolella tartuntatautilakiin.

”Valmistelussa on pitänyt kiinnittää huomiota säädöstekniikan lisäksi toimivaltaan, osaamiseen ja voimavaroihin kohdistuviin vaatimuksiin, sillä mehän emme ole olleet terveysturvallisuustoimijoita. Lisäksi pitää tietysti ottaa huomioon vaikutukset koko toimialaan ja ihmisten perusoikeuksiin”, Ristola sanoo.

Ristola ei vielä avaa tarkemmin lainmuutoksia, mutta ottaa esimerkiksi sen, miten joukkoliikennevälineissä tai terminaaleissa voitaisiin pitää yllä turvavälejä tai puuttua tahalliseen toisten ihmisten terveyden vaarantamiseen.

”Lentoliikenteessä on helpompi puuttua perinteistä turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin, kuten esimerkiksi jalkapallohuliganismiin, mutta terveysturvallisuus on vaikeampi kohde”, Ristola sanoo.

Hallituksen lakiluonnoksia on määrä esitellä ensi viikolla ja viedä eduskuntaan tänä syksynä, jotta niitä saataisiin voimaan mahdollisimman pian.