Yksityisen terveydenhuoltoyhtiön Mehiläisen 17 toimipistettä on saanut luvan aloittaa niin sanottujen antigeenitestien tekemisen koronavirustestauksessa, käy ilmi Etelä-Suomen aluehallinto­viraston (avi) tekemästä päätöksestä.

Antigeenitestillä osoitetaan viruksen pintaproteiinia. Tähän saakka käytössä ollut koronavirustesti on pcr-testi, joka osoittaa viruksen perimää hengitystie-erite­näytteestä nukleiini­hapon­osoitus­menetelmällä.

Mehiläisen antigeenitestit tehtäisiin turkulaisen Arcdian Maripoc-laitteilla, joilla on aiemmin testattu muita hengitystieinfektioita. Laitteistoja on Mehiläisen toimipisteissä ympäri Suomen. Arcdian mukaan testi voi tunnistaa koronavirusinfektion 20 minuutissa.

Keskuslaboratoriona ja mikrobiologian valvovana laboratoriona toimiva Vita-laboratoriot oli lähettänyt aville pyynnön lisätä antigeenitesti sen valvonnanalaisten toimintayksiköiden tutkimusvalikkoon 3. heinäkuuta. Kolme päivää myöhemmin avi toimitti ilmoituksen THL:lle lausuntoa varten.

THL:n koordinoima kliinisen mikrobiologian toimilupatyöryhmä käsitteli antigeeniasian kokouksessaan viime perjantaina 21. elokuuta. Työryhmä kertoo puoltavansa antigeenitestien lisäämistä toimilupaan.

Etelä-Suomen avi antoi antigeenitesteille vihreää valoa tämän viikon maanantaina antamalla ilmoituksen ”tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavien laboratoriotutkimusten tutkimusvalikon lisäyksestä”.

Vita-laboratoriot ei aio itse aloittaa antigeenitestien diagnostiikkaa keskuslaboratoriossaan. Antigeenitestien diagnostiikka voidaan tehdä Maripoc-laitteella myös muissa terveydenhuollon yksiköissä kuin keskuslaboratorioissa.

Avin päätöksen myötä Vita-laboratorioiden valvonnanalaiset Mehiläisen laboratoriot saavat aloittaa antigeenitestien tekemisen.

Koronaviruksen antigeenitestejä Maripoc-laitteilla voivat vastaisuudessa tehdä seuraavien Mehiläisen lääkärikeskusten laboratoriot: Töölö, Leppävaara, Myyrmäki, Kielotie, Porvoo, Nummela, Hämeenlinna, Tampere, Jyväskylä, Vaasa, Pori, Kuopio, Oulu, Lahti, Salo, Turun Kauppiaskatu ja Turun Mehiläinen Neo.

Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen kertoo HS:lle sähköpostitse, että antigeenitesti valitaan pcr-testin sijaan niissä tapauksissa, kun vastaus tarvitaan nopeasti. Antigeenitestit tehdään ensisijaisesti oireisille henkilöille.

Hotakainen kertoo Mehiläisen valmistelevan paraikaa lääkärien ja potilaiden ohjeistusta antigeenitestauksen aloittamiseksi.

Jokaisen toimipisteen on lähetettävä viisi ensimmäistä positiivista koronavirusnäytettä ja kymmenen ensimmäistä negatiivista näytettä varmistettavaksi referenssilaboratorioon eli THL:lle.

THL:n aville lähettämässä lausunnossa todetaan, että virusantigeenitestit ovat yleisesti herkkyydeltään heikompia kuin nukleiinihaponosoitusmenetelmät eli nyt yleisesti käytössä olevat pcr-testit. Lisäksi lausunnon mukaan antigeenitestit soveltuvat parhaiten oireisten henkilöiden testaamiseen.

THL suosittelee varmistamaan antigeenitestin negatiivisen tuloksen pcr-testillä, jos kyseisen henkilön kohdalla on vahva epäily koronavirustartunnasta.

”Positiivinen tulos on hyvin luotettava”, Hotakainen sanoo ja lisää, että antigeenitestin etu on mahdollisuus testata henkilö nopeasti oireiden alettua.

”Hyöty on suurin, kun halutaan nopea vastaus ilman näytteen kuljetusviiveitä. Laitteiden kapasiteetti on enimmillään pari sataa päivässä”, Hotakainen sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi toissa viikolla, että antigeenitestit tulisi ottaa käyttöön koronavirustestauksessa. Myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on sanonut, että antigeenitestien käyttö on ”yksi iso valjastamaton lähde” testauksessa.

Arcdia ilmoitti jo toukokuussa, että sen Maripoc-testillä voidaan tunnistaa koronavirusinfektio 20 minuutissa. Laitteita on ollut yhtiön mukaan heti käytettävissä noin 50 ympäri Suomen.

Arcdian toimitusjohtaja Vesa Kemppainen on todennut, että yhtiön laitteiden käyttöönotto koronavirustestauksessa on viivästynyt lupa-asian ja THL:n toimilupatyöryhmän lomien vuoksi. Hänen mukaansa Maripoc-laitteita ei ole korona-aikana käytännössä ollenkaan käytetty, koska kaikki hengitystieinfektioepäilyt on käytetty pcr-koronatestauksen kautta.

THL:n asiantuntija­mikrobiologiayksikön yksikönpäällikkö Carita Savolainen-Kopra on toiminut asiantuntijana toimiluparyhmässä. Hänen mukaansa Vita-laboratorioiden heinäkuun alussa jättämä hakemus oli ensimmäinen hakemus antigeenitestin käyttöönottamiseksi. Savolainen-Kopra kertoi HS:lle viikko sitten, että toimilupatyöryhmän edellinen kokous oli kesäkuun lopussa.

Savolainen-Kopra on todennut, että toimilupatyöryhmä on tänä vuonna kokoontunut noin 16 kertaa varsinaiseen kokoukseen, kun normaalisti kokouksia pidetään vuosittain 3–4. Viikko sitten hän kertoi, että toimilupatyöryhmä piti kesätauon kesäkuun lopusta viime viikkoon saakka.

Onko Mehiläinen tyytyväinen lupaprosessin sujumiseen?

”Lupaprosessi on tavanomainen ja lopputulos on odotetun kaltainen eli hyvä. Olemme olleet yhteydessä THL:n asiantuntijoihin testauksen laadun varmistamiseksi myös jatkossa. Kokemusta ja tietoa testeistä jaetaan”, Kristiina Hotakainen vastaa.