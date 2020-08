Poliittinen valtakoneisto ja rikollismaailma ovat kietoutuneet Venäjällä yhteen tavalla, joka tekee poliittisten murhien tai niiden yritysten selvittämisen lähes mahdottomaksi.

Aleksei Navalnyin tapauksessa syyllisen osoittaminen on tavallistakin vaikeampaa, koska hän on käynyt korruption kimppuun. Korruptio, jos mikä, on Venäjällä tulenarka paljastusten kohde. Joka siihen ryhtyy, asettaa henkensä vaaraan. Hänet haluavat raivata tieltään sekä lahjusten saajat että antajat.

Venäläislehti Moskovski komsomolets on kertonut, että turvallisuuspalvelu FSB seurasi Navalnyin ja hänen seurueensa jokaista askelta kohtalokkaalla Siperian matkalla. Jos tämä pitää paikkansa, Navalnyille ei voinut tapahtua mitään FSB:n tietämättä.

Jos FSB oli asialla, oli asialla myös Kreml. Presidentti Vladimir Putin on FSB:n johtajan ainoa esimies. Mahdollista on sekin, että myrkytys oli poliittiselle vallalle vastapalvelus, jonka jokin rikollisjärjestö teki yllättäen ja pyytämättä. Tämä selittäisi sen, että Putin sentään antoi luvan siirtää Navalnyi hoitoon Berliiniin.

Jotta ymmärtäisi Venäjän poliittista kulttuuria, johon jopa murhat kuuluvat, täytyy tietää, miten poliittinen valta ja rikollismaailma ovat kietoutuneet yhteen. Erinomainen opas tähän on englantilaisen tutkijan Mark Galeottin teos Valta ja voima – Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa.

Galeotti käy läpi perinpohjaisesti rikollisuuden roolin tsaarien ajoista nykypäivään. Alkuaan rikollismaailma, vorovski mir, oli tiukasti laillista yhteiskuntaa vastaan. Yhteistyö viranomaisten kanssa oli halveksittavinta, mihin kunniallinen rikollinen, vor v zakone, saattoi syyllistyä.

Osa rikollisista ryhtyi yhteistyöhön viranomaisten kanssa jo Josif Stalinin ja vankileirien aikana. Rikollismaailma nousi ennen näkemättömään kukoistukseen, kun valtiokoneiston valta mureni Mihail Gorbatšovin ja Neuvostoliiton hajoamisen aikana. Boris Jeltsin kutsui rikolliset pitoihin valtiovallan pyhimpiin saleihin.

Putin teki valtiollisesta väkivaltakoneistosta ”kaupungin kovimman jengin” ja alisti sen voimin rikollismaailman osaksi omaa valtakoneistoaan. Mafiapomot ja heidän jenginsä saavat toimia yhä melko vapaasti, kunhan eivät pyri poliittiseen valtaan, vaan palvelevat sitä.

Rikollismaailman ja valtiollisen vallan välillä on eräänlainen yhteistyö- ja avunantosopimus. Palveluita ostetaan, myydään ja vaihdetaan molempiin suuntiin. Erityisen paljon yhteistyötä on FSB:n ja rikollismaailman välillä.

Vallanpitäjät myyvät ennen muuta suojelua. Jokaisella rikollispomolla on virallisen vallan koneistossa suojelijansa. Mitä isompi gangsteri, sen korkeampi suojelija, kryša. Venäläinen yhteiskunta muistuttaa pyramidihuijausta: sitä enemmän hyötyy, mitä lähempänä on pyramidin huippua.

Rikolliset maksavat suojelusta ennen muuta korruptiorahana ja sen pesuna, mutta myös poliittisina murhina.

Virallista valtaa ja rikollismaailmaa ei erota edes se, että toinen toimisi lain puitteissa ja toinen lain ulkopuolella. Rikoksia ovat myös lahjusten ottaminen, vaaliehdokkaiden torjuminen tekaistuin syyttein ja vaalitulosten väärentäminen, murhien tilaamisesta puhumattakaan.

Rikollismaailman ja valtiollisen valtakoneiston yhdentyminen on yhdentänyt myös toimintatapoja. Yhtäältä rikollismaailma on siistiytynyt. Rikollisten ei tarvitse tappaa kilpailevan jengin johtajia saadakseen käsiinsä omaisuuksia. He voivat sen sijaan väärentää asiakirjat ja lahjoa tuomioistuimen.

Toisaalta rikollismaailman tavat, moraali ja jopa kieli ovat siirtyneet viralliseen valtakoneistoon. Rikollisjengien normaaleihin tapoihin kuului vielä 1990-luvulla raivata tieltään kilpailijoita murhin. Putinin aikana on tullut normaalia siitä, että poliittinen valta raivaa murhin tieltään kilpailijoitaan ja vastustajiaan.

Monet entiset rikollispomot ovat myös siirtyneet politiikkaan.

”Aikanaan rikos määritti ihmisiä, erotti heidät muusta yhteiskunnasta. Nyt se on vain yksi tie valtaan ja vaurauteen”, Galeotti kuvaa.

Niinpä Venäjällä on rikollisia, joita ei erota juuri mikään poliitikoista, ja poliitikkoja, joita ei erota juuri mikään rikollisista. Tähän maailmaan myös poliittiset murhat mahtuvat.

Kirjoittaja on kokenut politiikan toimittaja, joka on työskennellyt sanoma- ja aikakauslehdissä.