Lainsäädäntö

Aluehallintovirastot (avit) ovat keväästä saakka valmistelleet päätökset tartuntatautilain soveltamisesta yhdessä.

”Tartuntatautilakia on sovellettu Suomessa harvoin ja olimme keväällä aivan uudenlaisten kysymysten edessä. Keväällä syntyi ajatus ryhmästä, joka alkaisi näitä uusia asioita miettimään yhdessä siitä näkökulmasta, että varmistetaan päätösten oikeudellinen laatu jokaisessa aluehallintovirastossa”, sanoo päätösten valmisteluryhmän puheenjohtaja Leena Laajala.

Hän työskentelee johtajana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa.

Päätösten valmistelu yhteisesti on siinä mielessä erikoista, että jokaisen aluehallintoviraston pitäisi päättää itsenäisesti ihmisten vapauden rajoittamisesta sekä perustaa päätöksensä alueelliseen ja tapauskohtaiseen harkintaan.

Keskiviikkona aluehallintovirastot pitivät voimassa maanantaina tekemänsä päätökset, joiden mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää syyskuussa sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa, jos niiden järjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.

Kuuden aluehallintoviraston maanantaina tekemät päätökset ovat liki sanasta sanaan toistensa kopioita, eikä perusteluissa ole alueellista eikä tapauskohtaista harkintaa.

Laajalan mukaan tartuntatautilain perusteella tehtävien päätösten valmistelu alkaa siitä, kun aluehallintovirastot ovat saaneet sosiaali- ja terveysministeriöltä ohjekirjeen.

”Kun se on tullut aluehallintovirastoihin, olemme kutsuneet tämän valmisteluryhmän asiantuntijat kokoon. Sen jälkeen on yhdessä arvioitu, minkälaisiin toimiin on syytä ryhtyä. Aluehallintovirastot tekevät paljon yhteistyötä monissa asioissa ja tartuntautilain mukaisten asioiden käsittely on ollut tässä ryhmässä hyvin yksimielistä”

Valmisteluryhmään kuuluu aluehallintoylilääkäreitä, lakimiehiä ja aluehallintovirastojen eri toimialueiden johtajia.

”Aluehallintovirastoissa on rajallinen määrä työvoimaresursseja, minkä takia eri alojen asiantuntemuksen kokoaminen valmisteluryhmään on järkevää tämän koronaviruskriisin aikana. Varsinkin siksi, että aluehallintovirastojen päätökset ovat olleet tähän saakka valtakunnallisesti samanlaisia”, Laajala sanoo.

Miten on mahdollista, että kuuden aluehallintoviraston päätökset ovat valtakunnallisesti samanlaisia, vaikka tartuntatautilaki edellyttää nimenomaisesti jokaiselta virastolta alueellista harkintaa?

”Valmisteluryhmässä keskustellaan asioista ja päätösten perusteluista. Sen jälkeen kunkin viraston aluehallintoylilääkäri esittelee päätöksen virastonsa ylijohtajalle ja he siis tekevät päätöksen yhdessä. Aluehallintoylilääkärit käyvät myös sairaanhoitopiirien kanssa neuvotteluja, jotta heillä on tarvittava alueellinen tieto, joka otetaan päätöksessä huomioon.”

Laajalan mukaan päätökset voivat olla samanlaisia, vaikka ne olisi harkittu itsenäisesti.

Hän myös korostaa, että vastuu jokaisen aluehallintoviraston päätöksestä sen ylijohtajalla ja esittelijänä toimivalla aluehallintoylilääkärillä.

”Heidän tehtävänä on varmistaa, että päätös on alueellisesti välttämätön. Valmisteluryhmässä on lakimiehiä, jotka katsovat, että oikeudelliset seikat ovat päätösluonnoksessa oikein.”

Ovatko maanantaina julkaistut aluehallintovirastojen päätökset yhdenmukaisia valmisteluryhmän luonnoksen kanssa?

”Kyllä. Maanantaina tehdyt päätökset ovat yhdenmukaisia päätösluonnoksen kanssa. Päätösten perusteluissa on otettu huomioon muuan muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemiologinen arvio 19. elokuuta. Siitä ilmenee, että epidemiologinen tilanne on muuttunut huonommaksi koko Suomessa ja koronavirustartunnat ovat lisääntyneet elokuun aikana.”

Laajala painottaa myös, että tartuntojen ehkäisemissä on otettava huomioon ihmisten liikkuminen.

”Jos täällä Jyväskylässä järjestettäisiin esimerkiksi jokin festivaali, sinne tulisi ihmisiä hyvin todennäköisesti eri paikkakunnilta.”

Silloin olisi vaarana, että mahdollisesti tartunnat tai niille altistuminen eivät rajoittuisi pelkästään Jyväskylään vaan paljon laajemmalle alueelle.

”Ihmiset matkustavat Suomen eri puolilla Suomea ja osallistuvat tilaisuuksiin myös kotipaikkakuntansa ja maakuntansa ulkopuolella. Sen vuoksi on välttämätöntä, että kokoontumisrajoitusten perusteet ovat samanlaiset eri aluehallintovirastojen toimialueilla”, Laajala sanoo.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää ihmettelee keskitetysti tehtyjä ratkaisuja, jotka ovat pantu täytäntöön eri puolilla Suomea.

”Aluehallintovirastojen päätösten perusteluissa ei ole otettu huomioon alueellisia erityisolosuhteista niin kuin tartuntatautilaki edellyttää. Jokaisen aluehallintoviraston on arvioitava itsenäisesti, onko sillä laissa säädettyjä edellytyksiä rajoittaa toiminta-alueellaan perusoikeuksiin kuuluvaa kokoontumisvapautta.”

Tampereen yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessorin Pauli Rautiaisen mielestä vaikuttaa myös siltä, että aluehallintovirastot ovat sivuuttaneet velvollisuutensa tehdä itsenäisiä ratkaisua paikallisten tietojen perusteella.

”Syynä saattaa olla sekin, että sosiaali- ja terveysministeriö on kehottanut valtakunnallisesti yhtenäisiin päätöksiin, mikä sekin on oikeudellisesti kyseenalaista. Lainsäädäntö ei tunne menettelyä, joka voisi korvata yksittäisen aluehallintoviraston itsenäisen harkinnan.”

Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.