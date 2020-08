Hallitus valmistelee lakiesitystä, joka mahdollistaisi koronaviruspandemian vuoksi peruuntuneiden matkapakettien korvaamisen valtion varoista.

Korvausten edellytyksenä olisi se, että matkanjärjestäjä on ajautunut konkurssiin, eikä saatavia voisi korvata sen asettamista vakuuksista. Konkurssitilanteessa valtion varoista voitaisiin korvata myös peruutuksia vastaan annetut matkakupongit.

Korvausten maksamisesta päättäisi Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Matkapaketista on kyse silloin, kun asiakas on ostanut samaa matkaa tai lomaa varten yhteishintaan vähintään kaksi seuraavista palveluista: kuljetus, majoitus, auton tai skootterin vuokra, tai muu merkittävän osan matkan arvosta muodostava palvelu, kuten vaikkapa konsertti, urheilutapahtuma tai retki.

Kyseessä on väliaikainen lakimuutos, jonka on tarkoitus astua voimaan mahdollisimman pian ja jatkua vuoden 2022 loppuun asti. Tavoitteena on turvata kuluttajien tasavertainen asema tilanteessa, jossa matkanjärjestäjiä on ajautunut koronaviruspandemian vuoksi konkurssiin.

Lisäksi tavoitteena on lisätä matkanjärjestäjien tarjoaminen matkakuponkien houkuttelevuutta vaihtoehtona rahojen takaisinmaksulle, ja siten tukea matkanjärjestäjiä poikkeustilanteessa.

Esitys liittyy valmisteilla olevaan vuoden 2020 viidenteen lisäbudjettiin, joka annetaan mahdollisesti syyskuun aikana. Korvausten maksuun esitetään tälle vuodelle kahden miljoonan euron määrärahaa. Vuosille 2021 ja 2022 korvausten maksusta aiheutuisi arvioiden mukaan kolmen miljoonan euron kulut.

Korvauksia voisi saada takautuvasti 16. maaliskuuta lähtien, jolloin matkustajaliikennettä alettiin rajoittaa poikkeusolojen nojalla voimakkaasti.

Suomen matkailualan liitto tyrmäsi hallituksen esityksen lausunnossaan. Liiton mukaan hallitus ei ole monen muun EU-maan tapaan osoittanut matkatoimistoille ollenkaan suoraa alakohtaista tukea, vaikka alan ahdinko on ollut tiedossa jo pitkään.

Keväällä alkaneet matkustusrajoitukset pysäyttivät matkailualan käytännössä kokonaan, ja Suomessa erityisesti pk-sektorin matkailuyrittäjien varauskannat sulivat peruutusten seurauksena muutamissa päivissä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen matkailun kokonaiskysyntä laskee tänä vuonna 60–70 prosenttia, viime vuoden reilusta 16 miljardista eurosta noin kuuteen miljardiin euroon.

”Ainoaksi valtion vastaantuloksi jää esityksen nojalla se, että matkustajien maksunpalautukset hoidetaan matkanjärjestäjän konkurssitilanteessa. Yritysten näkökulmasta tätä ei voida katsoa alan tukitoimeksi”, liitto kommentoi lausunnossaan.

”Tässä vaihtoehdossa hyväksytään ja jopa pidetään todennäköisenä matkatoimistoalan yritysten konkurssiaaltoa, joka olisi voitu ja vielä nytkin voitaisiin estää, jos alalle suunnattaisiin sen kipeästi tarvitsemaa tukea.”

Liiton mukaan suomalaisten matkatoimistojen konkurssiaalto tarkoittaa matkakaupan siirtymistä ”ylikansallisille, kasvottomille teknologiayrityksille”. Tällainen siirtymä tarkoittaa liiton mukaan kuluttajan turvan merkittävää heikkenemistä ja valtion roolin kasvua.

KKV puolestaan huomauttaa lausunnossaan, että ehdotettu lakimuutos asettaisi kuluttajat eriarvoiseen asemaan. Tämä johtuu siitä, että muutos koskisi ainoastaan konkurssitilanteita, jolloin muut maksukyvyttömyystilanteet jäisivät valtion tuen ulkopuolelle.

Tukitoimen ulottaminen kaikkiin maksukyvyttömyystilanteisiin on sekin KKV:n mukaan ongelmallinen. Jos valtio ryhtyy korvaamaan maksukyvyttömien mutta toimintaansa jatkavien yritysten saatavia, voisi se olla tulkittavissa suoraksi yritystueksi.

”Tällainen ratkaisu ei liene mahdollinen, sillä yksittäiseen toimialaan ei voida kohdistaa erityistä yritystukea, olkoonkin, että tavoitteena olisi matkanjärjestäjien maksukyvyttömyyden välttäminen koronapandemian aikana.”