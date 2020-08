Pääministeri Sanna Marin (sd) arvostelee metsäyhtiö UPM:ää suorasanaisesti Kaipolan tehtaan sulkemisesta. Hän muistuttaa, että tehdas on ollut kannattava.

”Kaipolan tehdas on ollut kannattava. UPM on myös nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Tietenkin ihmisten näkökulmasta herättää kysymyksiä se, että mikä riittää”, Marin sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Pääministeri muistutti, että Suomi elää pahinta kriisiä sotien jälkeen. Tämä on vaikea aika suurille tehtaiden sulkemisille, hän painotti.

”Herää myös kysymys, että miksi nyt. Kun ihmisillä on vaikeaa työllistyä muutenkin, kun elämme syvässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin oliko juuri nyt tarpeen sulkea kannattava tehdas?” Marin kysyi Ylellä.

”Jos itse olisin saanut päättää, tehdas vielä tulevaisuudessakin pyörisi.”

UPM kertoi aiemmin tällä viikolla, että se suunnittelee sulkevansa Kaipolan tehtaan Jämsässä. Tehtaalla työskentelee noin 450 ihmistä. Se on yksi Suomen suurimmista paperitehtaista ja alueellisesti merkittävä työllistäjä.

Marin sanoi, ettei hänellä ollut asiasta tietoa etukäteen. Viestiä ei ole kuulunut myöskään muista vastaavista koneiden sulkemisista.

Marin aikoo tavata metsäalan edustajia alkavalla viikolla.

Hän nosti itse haastattelussa esiin myös Suomen irtisanomissuojan ja sen, onko yritysten liian helppo tehdä Kaipolan kaltaisia ratkaisuja.

”Onko Suomessa liian helppoa irtisanoa, onko Suomessa liian helppoa sulkea tehtaita? Kun me katsomme verrokkimaihin, esimerkiksi Saksaan, siellä irtisanominen ja tehtaiden sulkeminen on vaikeampaa kuin Suomessa”, Marin sanoi.

Kysymykseen siitä, miten hallitus voi tukea aluetta Kaipolan tehtaan sulkemisen jälkeen, Marin ei antanut tarkkaa vastausta. Hän kuitenkin lupasi apua. Asiaa tarkastellaan budjettiriihessä.

Marin mainitsi, että alueella tarvitaan muun muassa psykososiaalisia palveluja. Tällaisiin asioihin saattaisi olla saatavissa hallitukselta rahallista tukea.

Marin sanoi myös olevansa huolissaan talouden syksystä.

”On mahdollista, että tulemme näkemään lisää irtisanomisuutisia”, hän sanoi.

UPM:n toimintaa kommentoi lauantaina myös myös opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa. Hän arvosteli UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen torstaina julkaistua avointa kirjettä.

”Tehtaiden lopettaminen on aina traaginen uutinen ja on hämmentävää, että yritysjohto julkaisee kriisitilanteessa virheellisiin tietoihin pohjaavan avoimen kirjeen. Tällaisten puheenvuorojen sijaan tarvitaan vastuunkantoa ja yhteistyötä, jotta voisimme tukea ihmisiä ja paikkakuntia näissä vaikeissa tilanteissa”, Andersson sanoi.

Pääministeri Marin kommentoi Ykkösaamun haastattelussa myös muun muassa keskustelua, jota käydään EU:n 750 miljardin euron elpymisvälineestä ja EU:n päätöksenteosta.

Presidentti Sauli Niinistö otti aiemmin viikolla tiukkasävyisesti kantaa EU:n päätöksentekoon sivuten elpymisvälinettä. Hän totesi, että säännöt perussopimuksissa ovat kyllä ennallaan, mutta tosiasiallinen tilanne näyttää hyvin erilaiselta, ja sääntöjä on rapautettu vähitellen yksittäisillä ratkaisuilla. Puheenvuorosta välittyi huoli perussopimusten alkuperäisen hengen venyttämisestä tulkinnoilla.

”Jokainen hetken uustulkinta on kuitenkin jäänyt elämään, tulkinnasta onkin tullut sopimus. Kaikkien EU:n puolestapuhujien tulisi kantaa tästä huolta”, Niinistö sanoi.

Marin korosti, että tällä tietoa elpymisvälineestä tehty ratkaisu on perussopimusten mukainen.

”Hallitus on tehnyt kaikkensa varmistaakseen, että se on EU:n perussopimusten mukainen. Niin komissio omassa arviossaan kuin myös Suomen pyynnöstä neuvoston oikeuspalvelut ovat arvioineet, että se on EU:n perussopimusten mukainen. Eli me emme ole vain halunneet jättää tätä tulkinnan varaan, mihin tasavallan presidentti viittaa”, hän sanoi Ykkösaamussa.

Pääministeriltä kysyttiin, onko presidentin huoli siis turha.

”Uskoisin, että presidentin huoli on tässä suhteessa turha. Mutta toki on niin, että EU-tuomioistuin lopulta tämän asian käsittelee ja tulee ratkaisunsa tekemään.”

Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat kertoneet haluavansa kaataa hätärahoituspaketin eduskunnan käsittelyssä syksyllä.

Marin kertoi Ylelle, että hän antaa asiasta pääministerin ilmoituksen syyskuussa.