Pääministeri Sanna Marinin puheenvuoro UPM:n Kaipolan tehtaaseen liittyen saa arvostelua yrittäjiltä ja oppositiopuolue kokoomuksen riveistä.

Marin kritisoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa metsäyhtiö UPM:ää Kaipolan tehtaan sulkemisesta. Marin painotti, että tehdas on ollut kannattava, ja Suomi elää pahaa talouskriisiä. Pääministeri kysyi samalla, onko irtisanominen Suomessa liian helppoa.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen moittii Marinia miljardiluokan investointeja tekevän yrityksen ohjeistamisesta.

”Syvä huokaus. Pääministeri Sanna Marin antaa miljarditolkulla investoivalle UPM:lle neuvoja siihen, mihin investoida, ja haikailee työllisyyslääkkeeksi irtisanomisten vaikeuttamista. Tällä tiellä yrityksillä on tässä maassa kylmä kyyti”, Pentikäinen kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

”Sinivalkoisinkin työnantajayrittäjä miettii kuunnellessaan pääministeri Sanna Marinin vasemmistolaista talouslinjaa, onko tämä maa, jossa kannattaa ottaa riskiä ja työllistää. Näillä lääkkeillä Suomi ei nouse kestävän kasvun tielle”, hän jatkoi.

Lue myös: Pääministeri Marin arvosteli metsä­yhtiö UPM:ää Ylellä: ”Oliko juuri nyt tarpeen sulkea kannattava tehdas?”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mielestä Marinin hallituksen suunta on pelottava.

”Ykkösaamussa pääministeri esitteli uhmakkaan vasemmistolaista linjaa. Alkuviikon linjapuheisiin ei ole viikossa tullut realismia eikä koko Suomen etua. Suunta on pelottava. Vasemmisto johtaa maata vaikka vihervasemmistolla on selvä vähemmistö eduskunnassa (76). Kiitos keskusta”, Häkkänen kirjoitti Twitterissä.

Häkkäsen kannanoton jakoi Twitterissä myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka aiemmin viikolla syytti hallitusta Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta.

Kiitosta Marinille puolestaan kuului ammattiyhdistysliikkeen suunnalta.

”Samaa mieltä pääministeri Sanna Marinin kanssa, että UPM on kannattava ja voittoa tuottava yritys, joka on palkinnut omistajiaan runsailla osingoilla. Tavallisen ihmisen on ymmärrettävästi vaikea ymmärtää yhtiön päätöstä sulkea Kaipolan tehdas”, kirjoitti toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Twitterissä.