Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, opettajat ja oppilaat eivät päässeet aloittamaan syyslukukautta normioloissa, vaan koronaviruspandemia varjostaa koulun arkea ja vaatii erityisjärjestelyjä: tavallista väljempiä opetustiloja, tiukkaa hygieniaa sekä varautumista karanteeneihin ja etäopintoihin.

Syksystä 2021 saattaa tulla vielä pahempi, sillä kuntien taloustilanteesta ennakoidaan ennätyskurjaa, eikä koronakriisin voittamista kukaan uskalla ennustaa. Osalla kunnista talous piiputtaa jo nyt niin pahasti, että ne ovat turvautuneet henkilöstönsä lomautuksiin opettajia myöten.

Kuitenkin juuri nyt kouluihin tarvittaisiin jopa ylimääräisiä opettajia, ohjaajia ja kuraattoreita tilkitsemään niitä aukkoja, joita pääsi syntymään oppimiseen ja hyvinvointiin etäopetuksen aikana, kun osa oppilaista jopa katosi.

Opetusministeriö on myöntänyt valtionavustuksia, joiden avulla on määrä tasoittaa koronaepidemian vaikutuksia. Avustuksia on uhattu periä takaisin, mikäli opettajia samalla lomautetaan, mikä onkin saanut jotkut kunnat perumaan aikeensa.

Kevään oppimisaukkojen paikkailussa riittää lisätöitä koko lukuvuodeksi eli myös ensi kevääksi, mutta silloin koulutuksen järjestäjien pitäisi jo täyttä häkää valmistautua seuraavan lukuvuoden uusiin tehtäviin. Niitä on luvassa ilman koronavirustakin etenkin toisen asteen koulutuksessa eli ammattikoulussa ja lukiossa.

Ensi vuoden talousarvioita valmistellaan kunnissa parhaillaan, ja veroprosentitkin pitäisi päättää syyskuussa eli ennen valtion ensi vuoden talouslukujen varmistumista.

Uusista tehtävistä kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät saavat kiittää maan hallituksia, sekä edellistä että nykyistä, sillä kummankin opetusministerit – Sanni Grahn-Laasonen (kok) ja Li Andersson (vas) – ovat varsin kunnianhimoisia uudistajia.

Edellisen vaalikauden hallituksen kova talouskuri ei uudistustahtia loppukaudella hillinnyt, vaan sekä lukiota että ammattikoulua myllättiin lainmuutoksilla, joista osa on vasta tulossa voimaan.

Esimerkiksi lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021, jolloin opintojen ohjausta, oppimisen tukea ja korkeakouluyhteistyötä koskevat uudet velvoitteet tulevat voimaan. Kuntaliiton mukaan valtio on aliarvioinut niiden kustannukset.

Muutenkin lukiokoulutukseen kohdistuu jo tänä vuonna noin sadan miljoonan euron leikkaukset, huomauttaa lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta.

Nyt Sanna Marinin (sd) hallitus on päässyt sopuun siitä, että arvostelijoiden kalliiksi ja tehottomaksi moittima uudistus eli oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja maksuttoman koulutuksen ulottaminen 20-vuotiaille asti pannaan toimeen jo vuoden päästä eli syksystä 2021. Lakiesitys on määrä antaa eduskunnalle lokakuun alussa.

Luonnoksen laajalla lausuntokierroksella monet niistäkin, jotka lämpimästi kannattavat oppivelvollisuuden laajentamista nuorten koulutustason nostamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi, pitävät aikataulua liian tiukkana ja jopa epärealistisena.

”Oppivelvollisuusuudistuksen toimeenpanoaikatauluun suhtauduttiin hallituksen esitysluonnoksen asiakokonaisuuksista kaikkein kriittisimmin”, myönnetään opetusministeriön kokoamassa yhteenvedossa 262 lausunnosta.

Yleisin toive on, että toteutus alkaisi syksyllä 2022, mutta monet kunnat esittävät, että valmisteluun tulisi varata aikaa 2–3 vuotta. Esimerkiksi Kuhmo esittää toimeenpanoa lykättäväksi syksyyn 2024 ja Hirvensalmi aina syksyyn 2026.

Oulun yliopiston mukaan pitäisi malttaa, kunnes koronaviruspandemia on varmuudella voitettu ja sen yhteiskunnalle aiheuttamat laajat taloudelliset rasitteet on maksettu.

Opetusministeri Andersson pitää kiinni aikataulusta. ”Tarve oppivelvollisuuden laajentamiselle ja sen mukana toteutettaville koulutuksen tuen vahvistamiselle ja toisen asteen maksuttomuudelle on epidemian myötä ainoastaan lisääntynyt, ei vähentynyt”, Andersson sanoo HS:lle.

Andersson huomauttaa, että vaikka uudistus tulee voimaan jo ensi syksystä 2021 alkaen, se tapahtuu ikäluokka kerrallaan, eli täysimääräisesti se on voimassa vasta 2024.

”Mikäli uudistusta lykättäisiin, siitä saatavien hyötyjen realisoituminen venyisi selvästi tämän vuosikymmenen loppupuolelle, mihin Suomella ei ole tässä tilanteessa varaa, sillä korona on jo tehnyt loven työllisyyteen ja osaamiseen”, Andersson sanoo.

Vuodelta 1921 peräisin olevaa oppivelvollisuutta on sikälikin sopiva aika uudistaa, että sata vuotta tulee täyteen ensi vuonna. Oppivelvollisuusikäkin on ollut nykytasolla vuodesta 1957. Monimutkaisemman uudistuksesta teki maksuttomuuden ulottaminen siihen vuoteen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, vaikka itse velvollisuus päättyy jo 18-vuotiaana.

Kireän aikataulun lisäksi juuri varsin antelias maksuttomuus herätti epäilyjä valtion siihen kaavaileman rahoituksen, noin 130 miljoonaa euroa vuodessa, riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Leijonanosa rahasta menee oppimateriaaleihin ja matkoihin, vaikka sitä tarvittaisiin opiskelijoitten ”saattaen ohjaukseen” ja motivointiin, jotta he myös suorittaisivat toisen asteen tutkinnon, mikä on uudistuksen varsinainen päämäärä.

Tosin lakiluonnosta on nyt tarkennettu niin, että koulumatkatuen saamisen raja ei laskisikaan kymmenestä kilometristä viiteen vaan vain seitsemään. Vapaaehtoisista opintoretkistäkin voitaisiin periä maksuja oppivelvollisilta, jolloin rahaa säästyisi jonkin verran enemmän ohjaukseen.

Tänä syksynä peruskoulun 9. luokan aloittaneet ovat ensimmäisiä, joilla on uuden lain mukainen velvollisuus hakea jatko-opintoihin syksyllä 2021. Jo nytkin käytännössä kaikki peruskoulun päättäjät hakevat ja melkein kaikki myös pääsevät johonkin, mutta vastedes viranomaisilla on velvollisuus osoittaa koulutuspaikka ja pitää huolta, että koulutuksessa myös pysytään.

Uuden oppivelvollisuusiän täyttyessä tutkinto on 18-vuotiaalla useimmiten kesken. Etenkin ammattikouluissa keskeyttäminen on suurempi ongelma kuin se, ettei opintoja ensinkään aloittaisi. Lähes neljäsosa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista tuntee epävarmuutta alan valinnastaan ja useimmiten pian opintojen alun jälkeen.

Niinpä syksystä 2021 on tulossa oppivelvollisuuden uudistuksen juhlavuodesta huolimatta koulutuksen järjestäjille ja opettajille myös varsin työntäyteinen, olipa epidemia voitettu tai ei.