Mika Lintilä toivoi lämmityspolttoaineiden veronkorotusten uutta aikataulua ja porrastusta, vihreiden mielestä suunniteltu 100 miljoonan euron korotus ei edes ole riittävä.

Keskustan ja vihreiden välille on syntymässä isoja näkemyseroja siitä, miten energiaa paljon käyttäviä yrityksiä tuetaan syksyn budjettiriihessä UPM:n Kaipola-päätöksen jälkimainingeissa.

Metsäyhtiö UPM kertoi viime viikolla, että se suunnittelee Jämsässä sijaitsevan Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Tieto synnytti raivokkaan keskustelun teollisuuden toimintaedellytyksistä Suomessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) esitti sunnuntaina julkistamassaan kannanotossa, että jo sovittuja lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan veronkorotuksia pitäisi aikatauluttaa ja porrastaa.

Alun perin tarkoituksena oli, että kyseiset 100 miljoonan euron korotukset olisi laitettu kaikki kerralla voimaan jo ensi vuoden budjetissa. Korotus on jo sisällä valtiovarainministeriön budjettipohjassa. Keskustasta kerrotaan HS:lle, että kyse ei ole Lintilän yksityisajattelusta, vaan puolueen piirissä on laajemminkin haluja lykätä korotusta kustannuskilpailukyvyn puolustamiseksi.

Myöskään korotusten kohdentamisesta eri lämmityspolttoaineisiin ei ole hallituksessa vielä sovittu. Vihreät ehättivät ministerikokouksessaan elokuun alussa vaatia, että pääkohteiksi on nostettava lämmityspolttoöljy ja turve. Turpeen verotaso on vihreiden mielestä aivan liian matala.

Myös keskustan puheenjohtajaehdokkaat, nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni ja tämän haastaja Annika Saarikko totesivat maanantaina, että hallituspuolueiden käsitykset taloudesta eroavat merkittävästi. STT:n mukaan Saarikko arvioi puheenjohtajatentissä, että keskustan ja sosiaalidemokraattien välillä on isoja eroja suhtautumisessa talouden vakauteen ja yritysten merkitykseen.

Vihreiden näkemyksen mukaan lämmityspolttoaineiden veronkorotusten pitäisi itse asiassa olla suuremmat kuin 100 miljoonaa euroa ja tason pitäisi pikemminkin olla 120–130 miljoonaa euroa.

Näin siksi, että ensi vuoden alusta on tarkoitus toteuttaa teollisuutta hyödyttävä ja sen pitkään vaatima uudistus, jossa teollisuuden käyttämän sähkön verokanta pudotetaan Suomessa EU:n sallimalle minimitasolle.

Suomessa on tähän asti käytetty energiaveroleikkuria eli energiaverojen palautusta teollisuudelle kompensoimaan EU:n minimitasoa kovempi sähkön verotus. Valtiontaloudellisesti teollisuuden sähkön verokannan alentaminen tulee kalliimmaksi kuin nyt käytössä oleva energiaverojen palautus. Vihreistä arvioidaan, että erotus on juuri se 20–30 miljoonaa euroa, joka voitaisiin kerätä lämmityspolttoaineiden verotusta nostamalla.

Kun teollisuuden käyttämän sähkön hinta nyt ensi vuoden alusta mahdollisesti alenee veropäätösten takia, energiaveroleikkuri poistuu sähkön osalta. Sen sijaan fossiilisen energian verotuki ei vielä poistu, vaan sen osalta palautukset jatkuvat vielä toistaiseksi.

Lintilä kertoi kannanotossaan haluavansa budjettiriihessä päätöksen, että energiaveroleikkuri poistetaan asteittain. Hallituksen sisällä on erilaisia käsityksiä myös siitä, miten nopeasti leikkurista pitäisi pyrkiä eroon.

Toinen hallituksessa kiistanalainen teollisuuden tuki on päästökauppakompensaatio. Mika Lintilä vaati sunnuntain kannanotossaan, että budjettiriihessä sen jatko on ratkaistava tavalla, joka tukee teollisuuden uudistumista.

Päästökauppakompensaatio tarkoittaa sitä, että joillekin teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan niille aiheuttamat lisäkustannukset. Tänä vuonna valtio maksaa teollisuudelle kompensaatiota noin 75 miljoonaa euroa, ensi vuonna arviolta noin 117 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on estää niin sanottu hiilivuoto eli se, että paljon sähköä käyttävä teollisuus siirtyisi maihin, joissa ei ole käytössä vastaavaa ohjausmekanismia.

Suomessa tukea myönnetään nykyisin puolet EU:n sallimasta enimmäismäärästä.

Vuosi sitten hallitus sopi budjettiriihessään, että syksyn 2020 budjettiriihessä tehdään poliittinen linjaus siitä, jatkuuko kompensaatio jossain muodossa myös tulevalla päästökauppakaudella.

Vihreissä päästökauppakompensaatiota pidetään ympäristölle haitallisena tukena, jota ei pitäisi enää maksaa, kun meneillään oleva päästökauppakausi päättyy ensi vuoden jälkeen. Vasemmistoliitossa on ollut samoja näkemyksiä: kompensaatiota pidetään yritystukena, joka vain kannustaa käyttämään paljon sähköä. Ainakin vihreissä toiveina on, että tuki olisi jollakin tapaa ehdollista ja kannustaisi esimerkiksi puhtaisiin investointeihin.

Myös Suomen keskeiset kilpailijamaat maksavat vastaavaa kompensaatiota. Tämä on ollut teollisuuden ja myös keskustan mielestä painavin peruste sille, että Suomenkin on sitä maksettava. EU:n komissio aikoo lisäksi muuttaa päästökauppaa koskevia valtiontuen suuntaviivoja, joten tuki on sitä puolustavien mielestä muuttumassa lähivuosina nykyistä paremmaksi.

Se ei muutu, että tuki kohdistuu jatkossakin paljon sähköä käyttäviin yrityksiin, kuten esimerkiksi metsä- ja terästeollisuuteen. Yrityksetkään eivät ole tuesta yksimielisiä, sillä sen ulkopuolelle jää toimialoja, joiden mielestä tuki vääristää kilpailua. Esimerkiksi sahateollisuus on pitänyt päästökauppakompensaatiota metsäsektorilla enemmän haitallisena kuin hyödyllisenä.

Lintilä vaati kannanotossaan myös, että jo sovittujen veronkorotusten ohella pidättäydytään uusista korotuksista, joilla on erityinen vaikutus eri teollisuudenalojen tilanteeseen ja työpaikkoihin.

Lisäksi hän halusi, että hallitus tekee budjettiriihessä päätöksiä viennin julkisen rahoituksen vahvistamisesta, lupasääntelyn sujuvoittamisesta ja puurakentamisen lisäämisestä.