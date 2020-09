SAK:n ehdottamassa mallissa kokoaikatyössä oleville tulisi oikeus osa-aikaistaa työtään määräaikaisesti. Kesto olisi 6–12 kuukautta.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää typistetyn ja näivettymään päässeen vuorotteluvapaan tilalle uutta mallia jakaa työtä. Se toisi järjestön mukaan töitä työttömille ja myös tukisi erityisesti ikääntyvien jaksamista työssä.

SAK esitteli malliaan työmarkkinaseminaarissa keskiviikkona. Järjestön arvion mukaan malli lisäisi työllisiä noin 5 000:lla vuodessa.

Tarvetta uudelle mallille jakaa työtä on luonut se, että vuorotteluvapaan ehtoja on heikennetty ja siitä on poistettu erityinen osa-aikalisä.

Vuorotteluvapaan käyttäjämäärät ovat vähentyneet tuntuvasti ehtojen heikennettyä. Aikoinaan vuorotteluvapaan hyödyntäjiä oli jopa yli 20 000 vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2018 heitä oli enää noin 6 000.

Osa-aikalisän käyttäjiä oli enimmillään yli 12 000 vuodessa, kunnes vuonna 2013 lisä lakkautettiin kokonaan.

Vuorotteluvapaata tai työn keventämistä ovat hyödyntäneet erityisesti ikääntyneet työntekijät.

SAK:n ehdottamassa mallissa kokoaikatyössä oleville tulisi oikeus osa-aikaistaa työtään määräaikaisesti. Työaika lyhenisi esimerkiksi 40–60 prosenttiin normaalista kokoaikatyöstä. Kesto olisi 6–12 kuukautta.

Työnantajan tulisi palkata sijaiseksi työtön työnhakija vähintään osa-aikaiseen työhön. Molemmille työntekijöille maksettaisiin osa-aikatyön palkkaa sekä työttömyyspäivärahaa soviteltuna.

SAK korostaa myös työhyvinvointia ja työntekijän oikeutta vaikuttaa omaa työhönsä.

”Työntekijän oikeutta säädellä itse esimerkiksi omaa työaikaansa on vahvistettava”, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Etenkin ikääntyville tämä oikeus olisi tärkeä jaksamisen kannalta.

Työllisten määrää SAK kasvattaisi etenkin koulutuksen avulla.

SAK:n mukaan työttömyysetuudella opiskelevien määrää tulisi nostaa jopa 25 000:lla vuosittain, mikä järjestön laskelman mukaan kasvattaisi työllisten määrää lyhyellä aikavälillä 2 500:lla vuodessa.

Opiskelupaikkoja tulisi lisätä etenkin työvoimakoulutukseen, jonka jälkeen noin 40 prosenttia työllistyy. Rekrytointikoulutuksen jälkeen työllistymisprosentti on jopa yli 70.

Työvoimakoulutuksen lisärahoitustarve olisi arviolta 20–30 miljoonaa euroa.