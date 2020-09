Tekeillä on hallituksen periaatepäätös, jonka perusteella aluehallintoviranomaisten on nykyistä helpompi tehdä koviakin päätöksiä.

Hallituksen on tarkoitus päättää torstaina, millaisia toimia Suomessa mahdollisesti otetaan käyttöön koronaviruksen leviämisen eri vaiheissa.

Toimenpidevalikoimassa on edelleen myös keväällä käytössä ollut kansalaisten oikeuksia rajoittava valmiuslaki, mutta se otettaisiin käyttöön vasta todella pahassa tilanteessa.

Hallituksen nykyiseen niin sanottuun hybridistrategiaan perustuvasta suunnitelmasta tehdään koko hallitusta sitova periaatepäätös.

Hallituksen kokous alkaa torstaina kello 10. Aikaa on varattu alustavasti kolme tuntia, sillä kello 13 alkaa hallituksen yleisistunto. Neuvottelun jälkeen järjestetään tiedotustilaisuus, jos hallitus pääsee yksimielisyyteen periaatepäätöksestään.

Tarkoitus on, että periaatepäätös helpottaa ministeriöiden ja viranomaisten valmistautumista. Keskeistä on myös, että ministeriöiden ja aluehallintoviranomaisten roolit eri toimien päättämisessä ovat selkeitä.

Periaatepäätöksellä luodaan valtionhallinnolle suuntaviivoja jonkin asiakokonaisuuden valmisteluun, mutta ne eivät vaikuta suoraan kansalaisten oikeuksiin.

Lopulliset päätökset tekee aina viranomainen.

Suunnitelmassa mainitaan muun muassa se, missä vaiheessa mitäkin rajoituksia, kuten kokoontumisrajoituksia tai rajavalvontaa, otetaan käyttöön.

Etenemissuunnitelmaan sisältyy esimerkiksi jo päätetty maskisuositus. Suunnitelma perustuu karkeasti kolmeen skenaarioon: suvantovaiheeseen, epidemian kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Suomessa oli keväällä käytössä valmiuslaki, jonka perusteella hallitus sai poikkeuksellisen vallan rajoittaa ihmisten perusoikeuksia.

Valmiuslaki ei ole enää voimassa, mutta muita lakeja on muutettu tai ollaan muuttamassa niin, että niiden perusteella voisi tehdä nykyistä laajempia terveyttä suojelevia toimia.

Tärkein laki koronaviruksen taltuttamiseen on tartuntatautilaki, johon valmistellaan parhaillaan muutoksia. Uusien pykälien uskotaan riittävän myös tilanteisiin, joissa olisi aikaisemmin tarvinnut ottaa käyttöön valmiuslaki.

Koronaviruksen hallinta on muuttunut sikälikin, että pääroolissa ovat nyt viranomaiset, eivät hallitus tai ministeriöt. Keskeisimmässä asemassa ovat aluehallintoviranomaiset (avi).

Periaatepäätöksellä on tarkoitus antaa selkänojaa aluehallintoviranomaisille, jotka voivat joutua tekemään koviakin alueellisia päätöksiä, jos koronavirustilanne pahenee. Niitä voivat olla muun muassa kokoontumisrajoitukset ja elinkeinotoimintaa rajoittavat toimet.

Viranomaiset voivat siis viitata toimiessaan periaatepäätökseen, mutta päätöksiä ne tekevät itsenäisesti.

Viranomaisten toiminnan pitää perustua lakiin, eivätkä poliitikot voi määrätä viranomaisten toimintaa muuttamatta lakia.

HS kirjoitti viime viikolla alueviranomaisten päätöksenteon ongelmista.

On varsin vaikea määritellä, missä tautivaiheessa eri alueet ovat kulloinkin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja, tutkimusprofessori Mika Salminen sanoi tiistaina HS:ssa, ettei Suomessa ole tällä hetkellä koronavirusepidemiaa, vaikka tautitapausten määrä on kasvussa.

”Voin vahvistaa, että Suomessa ei ole laajaa kotoperäistä epidemiaa käynnissä. Meillä on toki kotoperäisiä tapauksia jonkin verran, mutta niitä ei ole joka puolella. Niiden määrä on myös pysynyt kohtuullisen pienenä”, hän arvioi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas sanoi niin ikään tiistaina HS:n haastattelussa, etteivät yksittäiset päiväluvut kerro vielä trendin suunnasta.

”Tilanne on pääosin rauhallinen. Meillä on muutamia yksittäisiä tartuntaryvästymiä, jotka muuttavat päivälukua merkittävällä tavalla. Sen lisäksi pääkaupunkiseudulla on aktiviteettia. Lähitulevaisuus kertoo siitä, millä tavalla tilanne etenee.”