Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka myötä koronaviruksen testaaminen lähtömaassa voisi tulla ulkomailta Suomeen matkustaville pakolliseksi.

Uusi laki velvoittaa kuljetuspalvelun tarjoajan edellyttämään Suomeen tulevalta matkustajalta todistusta negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta.

”On tullut selväksi, että liikenneviranomaisten toimivaltaa on lisättävä, jotta liikenteen terveysturvallisuus taataan”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo tiedotteessa.

”Päivittäisessä ulkomaanliikenteessä olisi tehokkainta, että lennoilla, laivoilla, busseissa ja junissa kuljetuksen järjestäjä velvoitetaan huolehtimaan ja tarkastamaan, että matkailijalla on todistus negatiivisesta testituloksesta.”

Vielä ei ole tiedossa, mitä maita mahdollinen testauspakko koskisi.

”Työversiomme mukaan terveysviranomainen määrittää sen, mitkä ovat kohteeksi tulevia riskimaita. Sen jälkeen liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähtisi liikkeelle”, kertoo ylijohtaja Juhapekka Ristola liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ristolan mukaan todennäköinen terveysviranomainen asiassa olisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), jota Traficom konsultoisi. Tällä hetkellä THL:llä on käytössään riskimaiden liikennevalomalli, mutta vielä ei tiedetä, sovellettaisiinko sitä jollain tavalla tähän tilanteeseen.

”Traficom valvoisi, että velvoite täytetään ja tarvittaessa rankaisisi liikenneoperaattoreita uhkasakoin”, Ristola sanoo.

Velvollisuus koskisi kaikkia liikennemuotoja eli lentokoneita, busseja, laivoja ja junia. Henkilöautolla Suomeen saisi tulla ilman testivaatimusta. Velvoite koskisi kuljetuspalvelun tarjoajia, ei yksityishenkilöitä.

”Operaattorien tehtäväksi jäisi valmistua siitä, että kun ottaa riskimaasta Suomeen tulevia henkilöitä kyytiin, edellytettäisiin negatiivista testitulosta.”

Laki olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Tämän hetken valmistelussa vaatimus ei Ristolan mukaan koskisi Suomen kansalaisia, mutta asiasta käydään vielä perusoikeuskeskusteluja tämän viikon aikana.

Matkustajan tehtävänä olisi hankkia todistus negatiivisesta testituloksesta omalla tai esimerkiksi työnantajansa kustannuksella. Erillisellä valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus määritellä, millainen todistus olisi hyväksyttävä.

Lakiesitys on vasta alkuvaiheessa, joten yksityiskohdat täsmentyvät. Ministeriön on tarkoitus lähettää esitys lausuntokierrokselle ensi maanantaina. Ministeri Harakka arvioi STT:lle, että lakiesitys on määrä antaa eduskuntaan 24. syyskuuta ja se voisi astua voimaan aikaisintaan lokakuussa.