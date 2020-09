Puheenjohtaja Petteri Orpon asema ei ole nyt uhattuna, mutta varapuheenjohtajistossa käy kuhina, kun Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen mittauttavat kannatuksensa.

Vaikka kotimaan politiikan päähuomio on tulevana viikonloppuna keskustan puoluekokouksessa, myös sen katveessa tapahtuu. Kokoomus on koolla Porissa ensi kertaa sen jälkeen, kun puolue joutui oppositioon kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

Kokoomuksenkin puoluekokous tekee henkilövalintoja, mutta toisin kuin keskustassa, istuvan puheenjohtajan Petteri Orpon asema ei ole uhattuna. Sen sijaan varapuheenjohtajistossa käy kuhina, kun Orpon toiveikkaat perilliset ajavat kyttäysasemiin.

Eniten katseita kohdistuu siihen, miten Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen kampanjoivat varapuheenjohtajan paikasta ja millaista vastakaikua he saavat puoluekokoukselta. Ehdolla ovat myös kansanedustajat Mari-Leena Talvitie ja Anna-Kaisa Ikonen.

Elina Lepomäki.­

Häkkänen on yksi nykyisistä varapuheenjohtajista ja on ollut aiemmin suvereeni suosikki, mutta Lepomäki on kovassa nosteessa. Hän on nyt kaikkien lempeiden liberaalien sankari, vaikka vielä hetkeä aiemmin hän oli monelle kokoomuslaisellekin liian piinkova oikeistopoliitikko. Lepomäki otti kesällä pisteet kotiin esittämällä ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille.

Antti Häkkänen.­

Häkkänen puolestaan nosti osakkeitaan oikeusministerinä, joka kiristi rangaistuksia seksuaalirikoksista Oulun raiskaustapausten jälkeen. Hän jätti varjoonsa silloin sisäministerinä toimineen Kai Mykkäsen, jonka tähti on sittemmin ollut laskussa.

Lepomäki ja Häkkänen eivät vielä tässä puoluekokouksessa lähteneet haastamaan Orpoa, vaikka kevään pieleen menneiden hallitustunnusteluiden perusteella olisi ehkä voinut. Uusi taitekohta ovat huhtikuun 2021 kuntavaalit, joissa kokoomus puolustaa suurimman kuntapuolueen asemaansa.

Jos vaalit menevät kokoomuksen kannalta heikosti, Orpon aika puolueen johdossa on ohi.

Kokoomuksella on kovat paineet pärjätä suurissa kaupungeissa, etenkin Helsingissä, jossa kokoomus ja vihreät ovat mitelleet suurimman puolueen ja pormestarin paikasta.

Kansanedustaja Hjallis Harkimon (liik) äskettäinen ilmoitus tulla kuntavaaleissa ehdolle Helsinkiin oli kokoomuksen kannalta kiusallista. Oman puolueensa perustanut ja kokoomuksesta lähtenyt Harkimo nakersi eduskuntavaaleissa kokoomukselta ratkaisevasti ääniä, ja nyt sama voi toistua Helsingissä.

Kokoomukselle oli järkytys päätyä oppositioon perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien rinnalle, sillä sinipunahallitus näytti vaalituloksen perusteella varsin mahdolliselta. Kokoomuksessa tilannetta luettiin huonosti eikä oikein uskottu, että Antti Rinne (sd) valitsisi hallituskumppanikseen keskustan. Niin kuitenkin kävi.

Hallitustunnusteluiden tiedotustilaisuus Eduskuntatalossa keväällä 2019. Petteri Orpon takana Antti Rinne (sd), Anna-Maja Henriksson (r), Li Andersson (vas), Juha Sipilä (kesk) ja Pekka Haavisto (vihr).­

Valtaan tottunut puolue ei aluksi tiennyt, miten päin oppositiossa pitäisi olla. Puolue oli ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 ja pitänyt yhden hallituskauden myös pääministerin paikkaa.

Alku oppositiossa on ollut hankala. Räksyttäjän rooli ei istu, siitä ovat omatkin kannattajat varoittaneet.

Lisäksi hallituspuolueet mielellään kehystävät opposition yhdeksi oikeistoblokiksi. Kokoomuksen pieninkin liikahdus perussuomalaisten suuntaan esimerkiksi välikysymyksissä saa aikaan huutokuoron, jossa taivastellaan, miten ei olisi voinut uskoa entisestä sivistyspuolueesta.

Sitten tuli koronaepidemia, ja oppositio mykistyi hetkeksi kokonaan.

Kokoomus näyttää oppositiotaipaleensa ensi vaiheessa turvautuvan siihen, minkä osaa parhaiten eli talouspuheeseen. Se ei vaadi lisäeuroja, vaan moittii hallitusta liian aroista toimista.

Pitkän päälle tämä ei riitä, se puolueessa tiedetään hyvin. Ihmiset ovat koronaan väsyneitä ja pelokkaita, joten nyt pitäisi vedota tunteisiin ja näyttää, että kamreerillakin on lämmin sydän ja innostavia ajatuksia.

Viitteitä tästä voi näkyä viikonlopun puoluekokouksessa, kun kokoomus hyväksyy uuden tavoiteohjelman. Periaateohjelmaa konkreettisempi ja tiuhemmin uusittava tavoiteohjelma määrittää kokoomuksen kannan lähes kaikkiin mahdollisiin politiikan asiakysymyksiin.

Ohjelma alkaa tarkoituksellisesti pitkällä ilmastopolitiikkaan ja ympäristöön keskittyvällä osuudella, jossa kokoomus muun muassa on valmis luopumaan turpeesta viimeistään vuonna 2032 ja valmis leikkaamaan miljardilla ympäristölle haitallisia tukia.

Vihertymisessään kokoomus lukee ajan merkkejä ja yrittää myös käännyttää niitä äänestäjiä, joille vihreiden nykymeno on liian vasemmistolaista.

Tavoiteohjelmassa ja myös puoluekokouksessa käsiteltävissä aloitteissa on läpi linjan vahva usko markkinoihin – kokoomus julistautuu ohjelmassa jopa suoraan kannattavansa pro market -linjaa eli uskovansa markkinoiden voimaan ja kilpailuun. Yleensä kokoomusta on pidetty liike-elämämyönteisenä pro business -puolueena, mutta ainakin sanallisesti tästä irtaudutaan, vaikka se ei vielä teoissa näkyisi.

Juuri nyt kokoomus on puoluekentällä kovin yksin.

Näyttää siltä, että kokoomus ja Sdp ovat kuin tuli ja vesi, ja railo puolueiden välillä vain kasvaa. Sanna Marinin (sd) johtokaudella vasemmistodemarit ja ay-demarit ovat Sdp:ssä löytäneet toisensa, ja oikeistodemareiden vuoro on olla syrjässä. Se voi tehdä lähivuosien sinipunayhteistyön vaikeaksi.

Keskustalaiset puolestaan muistavat, mitä hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa teki keskustan kannatukselle.

Petteri Orpo ja Juha Sipilä kertoivat hallituksen hajoamisesta perussuomalaisten puheenjohtajavalinnan takia 12. kesäkuuta 2017. Vähän myöhemmin uudeksi hallituspuolueeksi nousivat siniset, jotka irtautuivat perussuomalaisista.­

Perussuomalaisillakin on kana kynittävänä, sillä Orpo torjui tylysti hallitusyhteistyön Jussi Halla-ahon kanssa perussuomalaisten hajottua kesällä 2017. Osa kokoomuslaisista on pitänyt tätä taktisesti tyhmänä, mutta suurempi osa varoittaa kokoomuksen päätyvän tuhon tielle, jos puolue havittelee valtaa perussuomalaisten avulla.

Aina vaalien jälkeen tilanne on uusi, ja nyt toistensa vastakohdilta näyttävät puolueet voivat hyvinkin päätyä samaan hallitukseen. Kokoomukselle varmin tie pois oppositiosta olisi voittaa seuraavat eduskuntavaalit ja nousta suurimmaksi puolueeksi. Porista pitäisi jo saada vihiä, miten puolue aikoo tämän tehdä.