Suomi on tällä hetkellä epidemian suvantovaiheessa, mutta ministeri Kiurun mukaan merkkejä kiihtymisen mahdollisuudesta on.

Hallitus on hyväksynyt torstaina uuden toimintasuunnitelman koronavirusepidemian hillitsemiseksi.

Uusi toimintasuunnitelma ei korvaa kesällä esiteltyä niin sanottua hybdridistrategiaa, vaan kertoo, miten sitä sovelletaan kussakin tautitilanteessa. Sen tarkoituksena on edelleen estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmäläisiä.

”Toimintasuunnitelma on se runko, jonka mukaan koronatoimia tehdään tästä eteenpäin”, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru tiedotustilaisuudessa torstaina.

”Meidän on jatkettava sillä linjalla, että rajoitustoimet ovat jatkossakin tarkkaan suunniteltuja ja oikea-aikaisia.”

Suunnitelmassa mahdolliset epidemian vaiheet jaetaan kolmeen. Nuo kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

1. Perustaso

Tässä vaiheessa Suomi on ollut ministeri Kiurun mukaan keskikesän ajoista näihin päiviin asti. Epidemian perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen, ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

”Vaikka Suomi aidosti on tällä hetkellä vielä suvantovaiheessa ja perustasolla, kyllä meillä on olemassa signaaleja siitä, että epidemia voi kiihtyä. Kyllä tämä uhka on selkeästi olemassa”, ministeri Kiuru sanoi.

Perustasolla korostuvia toimenpiteitä ovat hygieniasuositukset ja turvavälin pitäminen. Tartuntaketjuja katkaistaan testaa, jäljitä, eristä -strategian mukaisesti. Osana tätä ovat esimerkiksi Koronavilkku-sovellus, testaus ja karanteenipäätökset.

Tämän tason toimenpiteitä ovat myös annettu kasvomaskisuositus, matkustusrajoitukset ja materiaalinen varautuminen eli hankinnat.

2. Kiihtymisvaihe

Toimintasuunnitelmassa kuvaillussa kiihtymisvaiheessa alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä.

Tässä vaiheessa viranomaiset voivat antaa alueellisen etätyösuosituksen. Testauskapasiteettia ja tartunnanjäljityksen resursseja lisätään. Rajoituksia toteutetaan ensisijaisesti alueellisesti ja paikallisesti.

Lisäksi toimintasuunnitelmaan on kirjattu viranomaisharkinnan mukaan annettava alueellinen kasvomaskisuositus, jonka kerrotaan tarkentuvan ja olevan mahdollisesti tasoa 2. Nykyinen suositus on tasoa 1.

Kiurun mukaan rajoituksia ja suosituksia aletaan kiristää jo, kun varotoimista huolimatta merkkejä leviämisvaiheesta ja sen uhasta alkaa ilmaantua.

3. Leviämisvaihe

Tässä vaiheessa tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin. Suuruusluokaksi hallitus on määritellyt 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Tapausten kasvunopeus on yli 10 prosenttia ja positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia testatuista.

Leviämisvaiheessa alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään. Sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa nopeasti.

Alueellisia rajoituksia ja suosituksia tiukennetaan tai laajennetaan tässä vaiheessa. Kasvomaskisuosituksesta on kirjattu suunnitelmaan mahdollinen taso 3, jota ei kuitenkaan ole tarkennettu.

Jos alueelliset toimenpiteet eivät riitä, voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisia suosituksia ja rajoituksia. Tällöin materiaalivarastoja voidaan vapauttaa ja varaudutaan hoitokapasiteetin lisäykseen koko maassa.

Viimeisiä keinoja ovat poikkeusolot ja valmiuslaki.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki arvioi, että Suomen on mahdollista pysyä epidemian perustasolla. Hän sanoi tiedotustilaisuudessa uskovansa, että leviämisvaiheeseen joutumisen uhka havaittaisiin niin aikaisin, että tilanteen ei annettaisi mennä niin pitkälle.

Toisaalta hän sanoi, että tilanteen arvioiminen on vaikeaa.

”Tämä virus meidät melkein joka viikko yllättää.”

Jatkossa sairaanhoitopiirien rooli korostuu. Ne johtavat alueellisesti tilanteen arviointia ja toimista päättämistä. Sairaanhoitopiirien tulee perustaa alueellisia yhteistyöryhmiä, joissa on riittävä edustus alueen kunnista. Voipio-Pulkin mukaan osassa sairaanhoitopiireistä tällaisia jo on.