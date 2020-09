Sosiaalinen media

Jyrki Katainen on huolissaan politiikan puhetavoista ja kielestä, jota ”ei koskaan antaisi omien lastensa käyttää”

Jyrki Katainen pohti politiikan ja sosiaalisen median keskustelukulttuuria torstaina puheessaan Helsinki Ethics 2020 -konferenssissa. ”Olin ehkä Suomessa viimeinen pääministeri, joka eli vanhaa aikaa”, sanoo pääministerin tehtävät vuonna 2014 jättänyt Katainen.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen on huolissaan politiikassa ja sosiaalisessa mediassa vallitsevasta keskustelukulttuurista.

Suomen entinen pääministeri toteaa miettineensä asiaa jo pidemmän aikaa, kuten hänen mukaansa moni muukin.

”Minua on hämmästyttänyt se, miten aikuiset ihmiset ylipäänsä, mutta myös poliittisessa elämässä mukana olevat ihmiset, käyttävät sellaista kieltä, jota en koskaan antaisi omien lasteni käyttää”, hän sanoo.

”Siinä voi olla epäkohteliaita sanoja, mutta myös se tapa, jolla kanssaihmisille puhutaan.”

Katainen puhui huolestaan myös puheessaan Helsinki Ethics 2020 -konferenssissa torstaina.

Katainen jätti pääministerin tehtävät vuonna 2014. Sen jälkeen tilanne on hänen mielestään ”pahentunut eksponentiaalisesti”.

”Olin ehkä Suomessa viimeinen pääministeri, joka eli vanhaa aikaa tai vanhassa poliittisessa kulttuurissa”, hän sanoo.

”Tämä voi olla hirveän vanhanaikaista ajattelua, mutta kyllä käytöstavoillakin on merkitystä, ei pelkästään sanavalinnoilla.”

Katainen kertoo miettineensä erityisesti sitä, mikä vaikutus keskustelukulttuurilla on siihen, miten nuoret oppivat kohtaamaan ihmisiä. Hän nostaa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhetavan, mutta ei halua erityisesti nimetä suomalaisia poliitikkoja tai puolueita.

Katainen nostaa esiin myös eettisesti toimivan median. Osa toimittajista vaarantaa hänen mielestään sen uskottavuutta, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

”Siellä on joitakin tunnettuja toimittajia, jotka käyttävät sellaista kieltä, jota toivon, että esimerkiksi omien lapsieni ei tarvitsisi lukea sosiaalisesta mediasta. Myös se yleinen keskustelukulttuuri, jota he edustavat, on samalla tavalla kestämätöntä kuin osalla poliitikkoja.”

Kataisen mukaan osa toimittajista ajattelee olevansa sosiaalisessa mediassa yksityishenkilöinä. Hänen mielestään tuo raja kuitenkin hämärtyy väistämättä. Tunnettujen henkilöiden esimerkillä käytös voi levitä muualle yhteiskuntaan, hän sanoo.

”Sen takia nostan poliitikot ja jotkut median edustajat esiin. He ovat tunnettuja hahmoja ja omalla esimerkillään joko näyttävät rajoja tai sumentavat rajoja.”

Mihin suuntaan keskustelukulttuuri sitten kehittyy Kataisen mielestä?

Katainen sanoo olevansa aina optimisti. Hän luottaa siihen, että yhteiskunnassa enemmistö ihmisistä on maltillisia. Sellaisia, jotka eivät edusta mitään ääriajattelua.

”Uskon, että maltillisten enemmistö ei jaksa määräänsä enempää, ja nykyiselle kehitykselle tulee vastavoima. Mutta sitä, kuinka pitkään tai kuinka pahaksi tämä vielä äityy, en osaa sanoa.”

Katainen toivoo, että nämä maltilliset ihmiset tekisivät tarvittaessa muutoksia käytökseensä tai alkaisivat vetää rajaa aggressiiviselle ja epäkunnioittavalle puheelle.

”Toivoisin, että jokainen meistä miettii tapaansa toimia. Sillä voi olla vaikutusta.”