Viikonloppuna selviää, pysyykö Katri Kulmuni keskustan johdossa. HS kysyi puheenjohtajaehdokkaiden näkemyksiä Suomen, puolueen ja hallituksen tulevaisuudesta.

Keskustalaiset valitsevat tänä viikonloppuna seuraavan puheenjohtajansa, jonka toivotaan kääntävän puolueen kannatuksen kasvuun. Keskustan puoluekokous alkaa tänään perjantaina.

Istuvalle puheenjohtajalle Katri Kulmunille on ilmoittautunut kolme haastajaa, joista on vahvimmilla Annika Saarikko. HS:n elokuun lopussa teettämässä kannatusmittauksessa 39 prosenttia keskustan kannattajista antoi tukensa Saarikolle ja 35 prosenttia Kulmunille.

HS kysyi puheenjohtajaehdokkailta kolme kysymystä Suomen, keskustan ja hallituksen tulevaisuudesta.

Katri Kulmuni­

Katri Kulmuni, 32

Istuva puheenjohtaja syyskuusta 2019 lähtien. Toimi elinkeinoministerinä Antti Rinteen hallituksessa ja valtiovarainministerinä Sanna Marinin hallituksessa mutta erosi kesäkuussa esiintymiskoulutusten maksamiseen liittyneen uutisoinnin jälkeen. Toisen kauden kansanedustaja Lapin vaalipiiristä.

1. Mikä on tällä hetkellä Suomen suurin haaste, ja miten siitä selvitään?

”Talous ja työllisyys sekä ihmisten ja alueiden välinen eriarvoisuus. Talous ja työllisyys ovat synkentyneet dramaattisesti koronan jälkeen, kun taas ihmisten eriarvoisuuden ja näköalattomuuden kokemukset ovat pidempiaikainen haaste, mutta ne linkittyvät toisiinsa. Yleensä työ on paras keino kiinnittyä yhteiskuntaan. ”

”Työllisyydelle tärkeintä on pystyä tekemään ne päätökset, jotka budjettiriihessä on tarkoitus tehdä. Kritisoinnin sijaan kannattaisi pitää työpaikat täällä ja koettaa kaikin keinoin saada niitä lisää Suomeen. Puheet veronkiristyksistä tai yritystukien leikkauksista pitäisi nyt siirtää sivuun.”

”Työlainsäädännöstä pitäisi poistaa yli 50 paikallisen sopimisen kieltoa: lounastunneista ja lomapäivistä on parempi päättää työpaikoilla. Kuntatalouden osalta valtionosuusjärjestelmää täytyy uudistaa.”

2. Miten muuttaisit keskustan linjaa, jotta kannatus lähtee nousuun?

”Minun johtamani keskustan linja on alueellisen tasa-arvon, syvän vihreyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linja. Olen kysynyt läpi kesän kilpakumppaneiltani, mitä he tekisivät toisin, mutta en ole kuullut heiltä mistään muusta linjasta.”

”Keskustan täytyy olla oma itsensä ja tehdä koko ajan vahvaa tulevaisuustyötä. Jokaisen suomalaisen täytyisi kokea, että keskusta pitää heidän puoliaan. Ainoa keino vastata ihmisten huoliin on se, että yhä useammalla suomalaisella on työtä.”

3. Mitkä ovat kynnyskysymykset hallituksessa pysymiselle?

”Hallitusohjelman noudattaminen sekä talous- ja työllisyystason nostaminen sovitusti. Talous- ja työllisyyspolitiikkaa koskevat osat täytyy tietenkin pystyä sopeuttamaan koronasta seuraavaan tilanteeseen, mutta vähintään hallitusohjelmassa sovittujen toimien täytyy toteutua ja budjettiriihessä on sovittava uusista kunnianhimoisemmista toimista.”

”Ilman uskottavaa talouspolitiikkaa hallituksella ei ole toimintaedellytyksiä. Olen luottavainen sen suhteen, että kaikki puolueet ymmärtävät taloustilastojen päälle.”

Annika Saarikko­

Annika Saarikko, 36

Tiede- ja kulttuuriministeri. Toiminut aiemmin muun muassa perhe- ja peruspalveluministerinä sekä keskustan varapuheenjohtajana. Kolmannen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä.

1. Mikä on tällä hetkellä Suomen suurin haaste, ja miten siitä selvitään?

”Eriarvoistuminen. Samalle ihmisryhmälle kasautuu monilla mittareilla liian paljon ongelmia. Esimerkkejä ovat sukupolvesta toiseen periytyvä työttömyys ja osattomuus sekä toisaalta alueiden väliset erot, kuten palveluiden saatavuus.”

”Olosuhteet eivät ole helpottumaan päin, mutta lähtökohtaisesti kaikki ongelmat ovat vielä ratkottavissa. Tämän tunnistaminen edellyttää päättäjiltä poikkeuksellisen vahvaa oikeudenmukaisuutta, kun taloudessa joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä. Konkreettisina seikkoina mainitsen asumisen hintakysymykset eri puolilla Suomea ja lapsiperheköyhyyden.”

2. Miten muuttaisit keskustan linjaa, jotta kannatus lähtee nousuun?

”En muuttaisi merkittävästi keskustan linjaa, vaan pikemminkin terävöittäisin tärkeitä teemojamme ja kirkastaisin ydinviestejämme. Ne ovat tismalleen oikeita. Myös yhteistyö, maltti ja empatia voisivat korostua toiminnassa nykyistä enemmän.”

”Painottaisin perusturvaa, keskustan sosiaalista omaatuntoa ja roolia esimerkiksi perheiden puolustajana ja ikäihmisten hoivaratkaisujen kehittäjänä. Keskusta on pisimpään Suomessa puolustanut oikeutta väljempään asumiseen, tiiviiseen luontosuhteeseen, omavaraisuuteen ja paikallisiin yhteisöihin. Kaikki nämä ovat koronaviruksen myötä olleet erityisessä arvossa. Puolueen on oltava iskukykyinen nyt, kun keskustalaiset teemat korostuvat ympärillämme.”

3. Mitkä ovat kynnyskysymykset hallituksessa pysymiselle?

”Hallitukseen mentäessä listasimme sisällölliset kynnyskysymykset, joiden pääteemat ovat yhä voimassa. Seuraavien viikkojen aikana pitää löytyä myös yhteinen suunta Suomen talouspolitiikalle. Yrittäjille pitää pystyä takaamaan ennustettavampi toimintaympäristö. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille ja yhteinen näkemys talouden vakavasta tilasta.”

”En pidä sellaisesta politiikan teon tavasta, jossa uhmaillaan lehtien palstoilla. Keskusta on valinnut hallitusvastuun tien. Tässä hallituspohjassa edustamme ei-vasemmistolaista Suomea. Nyt tarvitaan paitsi tahtoa kirkastaa omat tavoitteet myös taitoa sopia.”

Petri Honkonen­

Petri Honkonen, 33

Keskustan varapuheenjohtaja syyskuusta 2019 lähtien. Toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä.

1. Mikä on tällä hetkellä Suomen suurin haaste, ja miten siitä selvitään?

”Uhkaava taloudellinen tilanne. Hyvinvointivaltio on mennyttä alkaneen vuosikymmenen aikana, jos nyt ei ryhdytä luomaan talouskasvua.”

”Suomen kilpailukykyä raskaankin teollisuuden sijoituspaikkana pitää nostaa verotuksella ja muilla keinoilla. Autoilu ei saa kallistua, ja päästökauppakompensaatiolle tulee löytää jatkoa. Lisäksi tavallisia ihmisiä pitäisi rohkaista sijoittamaan esimerkiksi piensijoittamisen verotusta keventämällä.”

”Kokonaisuudessa ehkä isoin asia on työmarkkinoiden uudistaminen. Tämänhetkisestä tilanteesta voi vetää johtopäätöksen, että työehtosopimusten yleissitovuudesta tulisi luopua ja siirtyä paikalliseen sopimiseen.”

2. Miten muuttaisit keskustan linjaa, jotta kannatus lähtee nousuun?

”Keskustan linjan suurin ongelma on tällä hetkellä se, että ihmiset eivät tiedä, mikä se on. Ihmisille on hyvin epäselvää, mitä keskusta edustaa ja minne se haluaa Suomea johtaa.”

”Keskustalla on oltava selvät tavoitteet, joita viedään määrätietoisesti eteenpäin niin valtakunnallisessa kuin paikallisessa politiikassa. Ykköstavoite on palveluiden ja sosiaalisen turvaverkon säilyttäminen. Se ei onnistu ilman talouskasvua. Kun tämä kirkastetaan puolueen linjaksi, suomalaisten luottamus palautuu.”

3. Mitkä ovat kynnyskysymykset hallituksessa pysymiselle?

”Olennaista on, että hallituksen talouspolitiikka on uskottavalla pohjalla. Budjettiriihessä tulee 30 000 uutta työpaikkaa, ja kevään kehysriihessä pitää sopia, miten luodaan 70 000 lisää.”

”Ilmastotoimilla ei saa kurjistaa tavallisten perheiden elämää, vaan niihin pitää liittää köyhyysvaikutusten arviointi. Biotalous- ja teollisuuden investoinneille tulee luoda tie esimerkiksi ympäristöluvitusta muuttamalla. Perhemyönteinen politiikka on olennaista, työn antamisen kulut eivät saa nousta, ja etätyöhön pitää luoda mahdollisuuksia.”

”Näiden asioiden pitää täyttyä, jotta hallituksen politiikalla on uskottavuus ja hallituksessa voidaan jatkaa. Ne ovat linjassa hallitusohjelman kanssa eivätkä siinä mielessä mitenkään uusia. Toivon ennen kaikkea Sdp:ltä tästä käsitystä ja johtajuutta.”

Ilkka Tiainen­

Ilkka Tiainen, 38

Mediayrittäjä Alavudelta Etelä-Pohjanmaalta. Toimi keskustanuorissa 1990–2000-lukujen taitteessa Seinäjoen keskustanuorten puheenjohtajana ja Etelä-Pohjanmaan keskustanuorten piirihallituksessa.

1. Mikä on tällä hetkellä Suomen suurin haaste, ja miten siitä selvitään?

”Next Generation EU [Euroopan unionin elpymisväline] on niin iso askel liittovaltioon, että minusta se on Suomen suurin haaste. Jos teksti hyväksytään tällaisenaan, siitä ei ole paluuta.”

”Oma ehdotukseni ovat yksittäisille valtioille annettavat lainatakuut, joita vastaan saadaan vakuudet, tai tukiostot. Se säilyttäisi budjettisuvereniteetin valtiolla.”

2. Miten muuttaisit keskustan linjaa, jotta kannatus lähtee nousuun?

”Ihmiset kannattavat puoluetta, joka hoitaa yhteisiä asioita hyvin. Keskustan avausten täytyy olla niin isoja, että ne inspiroivat porukkaa, yhtä suuria kuin peruskoulun rakentaminen aikoinaan.”

”Annan yhden avauksen: voisiko Suomessa toimia parlamentaarinen hallintomalli, jossa hallitus muodostuisi kaikista eduskuntapuolueista ja vaaleissa määriteltäisiin, paljonko ne saavat ministereitä?”

”Keskustan tulisi myös johtaa keskustelua ympäristönsuojelusta. Kaikki hiilen sitominen, kuten suot ja metsät, pitäisi siirtää taseelle ja laskea niille päästöoikeushinta. Jokainen kunta voisi laskea oman hiilitaseensa. Näin harvaan asutut kunnat, joilla on paljon metsää ja soita, pääsisivät mukaan päästökauppaan.”

3. Mitkä ovat kynnyskysymykset hallituksessa pysymiselle?

”Hallitustunnusteluissa listatuista kynnyskysymyksistä alueiden elinvoima on minulle ehdottoman tärkeä. Esimerkiksi kuntien tehtäviä ei tule lisätä ainakaan ilman kompensaatiota. Lisäisin myös itsenäisyyden ja budjettivallan säilyttämisen, mutta olen varma, että tälläkin hallituksella pystytään luomaan elpymisvälineeseen järkevä vastaehdotus.”

”Mitään yksittäistä asiaa en halua nostaa. Uskon, että kaikkeen on löydettävissä ratkaisu, jos on luottamus ja suunta, jonne maata viedään.”