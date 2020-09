Puheenjohtajasta äänestetään hajautetussa puoluekokouksessa lauantaina.

Keskusta aloittaa tänään kaksipäiväisen puoluekokouksensa, joka järjestetään Oulussa sekä 15 etäpisteessä ympäri Suomen. Lauantaina ratkeaa, jatkaako puolueen puheenjohtajana Katri Kulmuni vai nouseeko paikalle vahvimpana ehdokkaana pidetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Muut ehdokkaat keskustan puheenjohtajaksi ovat kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen.

HS seuraa puoluekokousta tiiviisti tänään ja lauantaina. Suora lähetys Oulusta alkaa noin kello 14.30. Kello 15.45 näytämme Katri Kulmunin puheen.

Keskustan puoluekokous piti alun perin järjestää kesäkuussa, mutta koronan takia ajankohtaa siirrettiin ja järjestelyt päätettiin hajauttaa. Oulussa ei näin ollen nähdä perinteistä lippumarssia tai keskustan kokouksista tuttua kansallispukujen kirjoa.

Puheenjohtajan kausi on yleensä kaksivuotinen, mutta Kulmunin jatko on vaakalaudalla jo vuoden jälkeen. Istuva puheenjohtaja on vakavasti haastettu puoluekokouksessa hänen jatkohaluistaan huolimatta viimeksi vuonna 1980, jolloin nuori ulkoministeri Paavo Väyrynen haastoi ja voitti pitkäaikaisen puheenjohtajan Johannes Virolaisen.

Kulmuni erosi kesäkuussa valtiovarainministerin paikalta esiintymiskoulutuksensa maksuista syntyneiden epäselvyyksien takia.

Kulmunin taakkana on myös se, ettei hän ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta 10–12 prosentin pinnasta. Hän itse on vedonnut siihen, että työnsä on vielä kesken eikä muutosta synny nopeasti.

Keskusta linjaa kahden päivän aikana myös politiikkaansa. Kokouksessa hyväksytään uudistusohjelma 2030-luvulle ja käsitellään yli 260 aloitetta.

Lauantaina valitaan kaksivuotiselle kaudelle myös kolme varapuheenjohtajaa. Ehdokkaina ovat kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Pasi Kivisaari sekä erityisavustaja ja entinen meppi Riikka Pakarinen. Ehdokkaita voi tulla vielä lisää.

Jo nyt näyttää selvältä, että iso osa varapuheenjohtajista vaihtuu, sillä nykyiset varapuheenjohtajat Juha Rehula, Hannakaisa Heikkinen ja Petri Honkonen eivät ainakaan vielä ole ilmoittautuneet kisaan mukaan.

Myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen kausi on katkolla, mutta hän on saamassa jatkokauden, koska vastaehdokkaita ei ole.