Perjantaina alkanutta keskustan puoluekokousta seurataan Oulun lisäksi 15 etäpisteessä eri puolilla Suomea. Keravalla kokouksen alkua saapui seuraamaan arviolta satakunta ihmistä.

Maakuntalauluja, Yötä ja Suomi-iskelmää: kun keskustalaiset odottivat perjantai-iltapäivänä puoluekokouksensa alkua, musiikki oli valittu varsin varman päälle.

Soittokunta oli kuitenkin noin 600 kilometrin päässä Oulussa ja kuulijat – etupäässä Helsingin, Uudenmaan ja ruotsinkielisten piirien keskusta-aktiivit – Keravan Keuda-talolla. Se on yksi 16 etäpisteestä, joihin puoluekokous on jaettu.

Jos käsidesit, monen kasvoilla olleet maskit ja henkilöstön suojavisiirit eivät olisi muistuttaneet poikkeusoloista, mieleen olisi voinut tulla puoluekokouksen sijaan piirin syystapaaminen. Tuttavia tervehdittiin, mutta saliin valuvien ihmisten kehonkielen perusteella moni halusi noudattaa turvaväliohjeita.

Lauantain puheenjohtajavaalin dramatiikka ei vielä vaikuttanut tuntuvan ilmassa.

Tunnelmaan päästään poikkeusjärjestelyistä huolimatta, arveli moni kokousedustaja avajaisten alla.

”Uskon, että kun puheenjohtaja puhuu ja kokouksessa päästään alkuun, niin siitä tulee se tunne yhteisestä asioiden hoitamisesta”, kertoi helsinkiläinen Noora Juvonen.

”Varmaan tunnelma sähköistyy viimeistään lauantaina.”

Aiemmissa puoluekokouksissa Juvonen on pitänyt paneeleista ja muista keskusteluista, joista suurin osa jää nyt pois.

”Mutta somessa on kyllä käyty kiivasta keskustelua”, hän huomautti.

Noora Juvonen Lauttasaaren keskustaseurasta arveli, että kokouksen tunnelma sähköistyy viimeistään lauantaina.­

Pois jäävät myös lippumarssi, aamuhartaus ja jopa kampanjakrääsä ilmapalloineen: puheenjohtajaehdokkaille on sallittu vain yksi etukäteen jaettava kampanjatuote. Keravalla kisasta kertoivat vain salin etuosassa pyörineet kampanjamainokset.

Kaksipäiväiseksi supistetun kokouksen keskeisin ohjelma on lauantaina. Näin halukkaat voivat seurata aloituspäivän ohjelman kotoaan ja tulla paikalle vasta seuraavana päivänä.

Keravalla osallistujia oli perjantaina silmämääräisesti arvioituna satakunta. Yli puolet ilmoittautuneista saapui paikalle jo avauspäivänä. Se on enemmän kuin etukäteen arvioitiin, kertoi Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ari Maskonen.

Hän uskoi, että kokousohjelma luo etänäkin yhteisöllisyyttä ja muualla Suomessa toimivien tuttujen näkeminen on vain ”kirsikka kakun päällä”.

”Kun oma väki tapaa toisiaan, niin sekin jo auttaa. Tässä on kuitenkin ollut pitkä aika, jolloin ei ole tavattu ketään.”

Tuusulasta tulleet Kalevi Piippo, Salme Nepponen ja Martti Väyrynen kertoivat hyvistä tunnelmista poikkeusoloista huolimatta. He luottivat myös tekniikan toimivuuteen: ”Tästähän saadaan kokemusta. Kasvetaan digimaailmaan yhä syvemmälle”, Nepponen sanoi.­

Samoilla linjoilla oli tuusulalainen Martti Väyrynen, joka on kiertänyt puoluekokouksia 80-luvun lopulta asti. Yleensä yksi kohokohta on ollut vanhojen tuttavien tapaaminen ja uusiin tutustuminen.

”Onhan tämä vähän riisuttu malli”, Väyrynen kommentoi.

”Mutta nyt näkee tuttuja Uudeltamaalta ja Helsingistä.”

Ennen avajaisia Väyrynen vaihtoi kuulumisia Salme Nepposen ja Kalevi Piipon kanssa. Kaikki olivat tulleet Tuusulasta, mutta edustivat omia yhdistyksiään.

”Tunnelmathan ovat aina hyvät. Mutta nyt on pikkuisen hämmennystä, mitä tehdään, mihin mennään ja miten protokolla menee”, Nepponen kertoi.

Hän lisäsi, että myöhemmin asiat selkiytyvät varmasti.

Pääkokouspaikkaa Oulua lukuun ottamatta etäpisteisiin pääsevät vain viralliset puoluekokousedustajat ja muut kokouksen kannalta olennaiset henkilöt.

Heitä on puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan ilmoittautunut tavallista enemmän, yhteensä runsaat 2 400. Kaikkia osallistujia on vajaat 2 700. Vertailun vuoksi: vuoden 2018 puoluekokouksessa Sotkamossa oli paikalla noin 4 000 ihmistä.

Kainuussa myös osa äänivaltaisista kokousedustajista osallistuu etänä, koska kuntarajojen ylittämistä on koronatilanteen vuoksi kehotettu välttämään. Muualla heidän on saavuttava etäpisteisiin tai lähetettävä varahenkilö.

”Kesän mittaan ei kerta kaikkiaan saatu haarukoitua järjestelmää, johon niin suuri porukka olisi pystynyt osallistumaan henkilökohtaisten osallistumislinkkien kautta”, Pirkkalainen kertoi HS:lle ennen kokousta.

Ainakin osalle kokouspaikoista tulee siis satoja ihmisiä. Pirkkalainen vakuutti, että kaikille on varattu tarpeeksi tilaa turvavälien pitämiseksi.

Puheenjohtajat valitaan lauantaina perinteiseen tapaan suljetulla lippuäänestyksellä. Kukin etäpiste toimittaa äänensä menettelytapa­valiokunnalle, joka laskee ne yhteen. Kainuussa etänä osallistuvat edustajat äänestävät tekstiviestitse.

Videoyhteyksien teknisestä toteutuksesta huolehtii ulkopuolinen kumppani. Järjestelyillä on ollut kiire, sillä kokouksen hajauttamisesta päätettiin elokuun puolessavälissä.

”Nettiyhteyksien riittävyyden varmistamiseen on käytetty runsaasti aikaa. Meillä on myös varasuunnitelma yhteyden katkeamisen varalta”, puoluesihteeri Pirkkalainen kertoi etukäteen.

Keravalla ainakin puoluekokouksen alkuvaihe näytti sujuvan teknisesti ongelmitta. Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Mikko Savola kertoi kokoustauolla puhelimitse, että myös Seinäjoen etäpisteellä kaikki oli mennyt hyvin.

”Pikkuisen oli sydämentykytyksiä, kun tuli pieni sähkökatko puolisen tuntia ennen aloittamista. Mutta se korjaantui nopeasti”, Savola sanoi.

”Kyllähän tunnelma on tietysti ihan erilainen kuin silloin, kun samassa hallissa on monta tuhatta ihmistä. Siellä fiilinki on paljon korkeampi.”

Savola ei kertonut etäkokouksen tarkkaa osanottajamäärää, mutta antoi haarukaksi 150–250 henkeä. Heistä arviolta kolmasosa tuli perjantaina ilmoittautumaan kokoukseen.

”Huomenna, kun on pääpäivä, niin on varmasti paljon enemmän suhinaa.”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen puhui Keravalla perjantaina.­

Puheita pidetään viikonlopun aikana myös etäpisteissä.

Keravalla puhui perjantaina muun muassa valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Muista nimekkäistä keskustalaisista paikalla oli ainakin puolustusministeri Antti Kaikkonen.

”Jännittävä kokous”, avajaisiin saapunut Vanhanen kommentoi.

Poikkeusjärjestelyistä Vanhasella oli optimistinen näkemys: käsillä on eräällä tapaa tulevaisuuden kokous. Jos etätyö jää pysyväksi trendiksi, se ei ole keskustan tavoitteille huono asia.

”Vaikka onhan puoluekokous luonteeltaan semmoinen, että tarvitaan myös ihmisten tapaamisia. Kaikkea ei voida hoitaa etänä.”