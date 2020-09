Keskusta valitsee lauantaina uuden tai vanhan puheenjohtajan hajautetussa korona-ajan puoluekokouksessaan. Ensimmäinen näytön paikka valitulle on estää romahdus kevään kunnallisvaaleissa.

Ei satoja lippuja, vaan kolme lippua marssilla.

Ei ehdokkaiden viime hetken kampanjalahjoja eikä kiertämistä piirien tilaisuuksissa haalimassa tukea.

Kun korona-ajan keskustan puoluekokous käynnistyi perjantaina hajautettuna 16 paikkakunnalle, oli tunnelma kliininen, mutta yritys hengennostatukseen samalla kova.

”Yli 2 400 virallista puoluekokousedustajaa ja yli 260 puoluekokousaloitetta osoittavat, että tämä porukka on elossa, vahvasti elossa”, kuulutti istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni avaussanoissaan Oulu-hallissa, joka toimii kokouksen pääpaikkana.

Keskustan puoluekokous järjestetään koronaepidemian vuoksi poikkeusjärjestelyin ja hajautettuna 16:lle paikkakunnalle.­

Keskustan kokouksessa päähuomio kiinnittyy siihen, onnistuuko vain vuoden puheenjohtajana istunut Kulmuni saamaan jatkoa, kun puolue tekee henkilövalintansa lauantaina.

Kyselyt ovat ennustaneet voittoa Kulmunin tiukimmalle haastajalle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle. Ehdolla ovat myös puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Kulisseissa ja julkisestikin keskustalaiset ovat kesän kuluessa mutisseet, että puolueen visio on hukassa. Kannatus on myös yhä alamaissa, eikä Kulmuni ole onnistunut kääntämään sitä kasvuun historiallisen heikoista runsaan kymmenen prosentin lukemista.

Puolueen aikaa on vienyt ensin pääministeri Antti Rinteen (sd) kaatamisesta syntynyt turbulenssi syksyllä, sitten koronakriisi – ja tänä kesänä vielä Kulmunin ministeriero ja sen yhteydessä käyty keskustelu puolueen hallitusasemasta.

Tämä harmittaa monia keskustassa ja uhkaa nyt maksaa Kulmunille paikan puoluejohdossa.

Voiko keskustan tilanne korjautua johtajaa vaihtamalla?

Kyselyt ovat ennustaneet keskustan puheenjohtajakisan voittoa Katri Kulmunin tiukimmalle haastajalle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle.­

Keskustassa tunnustetaan laajasti, ettei puolueen ahdingossa ole kyse vain Kulmunista.

Moni nostaa ongelmien todelliseksi syyksi Juha Sipilän pääministerikauden, joka johti kovaan vaalitappioon vuonna 2019.

Näkemys on, että puolue unohti järjestötyön ja keskittyi liikaa valtapolitiikkaan. Lisäksi se kääntyi liikaa oikealle ja rikkoi puolueen kirjoittamatonta sääntöä: sitä, ettei keskusta valitsisi puoltaan työnantajien ja työntekijöiden välillä.

Joidenkin mielestä puolueen ongelmat ovat toisaalta Sipilänkin kautta kauempana.

Keskustaveteraani ja entinen puoluesihteeri Pekka Perttula luonnehtii käännekohdan tulleen 2000-luvun alun vallan vuosina. Tuolloin keskusta oli pitkään suurin puolue ja hallitusvastuussa. Samalla siitä alkoi vähitellen tulla puolue, joka mielsi itsensä hallitus- ja oppositiopolitiikan kautta. Aatteellinen työ ja sisäinen keskustelu jäivät vähemmälle.

Tällaisen valtapuolueen kasvattamia ovat nyt tämän sukupolven keskustapäättäjät. Heidän puolueidentiteettinsä on hukassa, kun keskusta on yhtäkkiä kaukana suuresta.

Uuden tai jatkavan puheenjohtajan johdolla keskustan pitäisi nyt panna koneistonsa kuntoon ja löytää samalla itselleen uusi identiteetti oloissa, joissa sekä perussuomalaiset että vihreät ovat syöneet sen liikkumatilaa poliittisella kentällä.

Oulusta haetaan tähän ensieväitä, kun puolue käsittelee uuden missionsa ja visionsa sisältävän Keskusta 2030 -ohjelman, joka on syntynyt laajan kenttäkierroksen tuloksena.

Paperi ei vielä tarjoa kovin selkeitä vastauksia keskustan suuriin kysymyksiin, kuten siihen, miten se onnistuisi houkuttelemaan lisää kannattajia kaupungistuvassa Suomessa. Puolue tuntuu hakevan toivoa esimerkiksi etätyöloikasta, joka voisi parhaimmillaan elävöittää alueita koronakriisin jälkeisessä Suomessa.

Juha Rehula ja Katri Kulmuni puoluekokouksen lippuseremoniassa perjantaina.­

Todellinen uuden puheenjohtajan näytön paikka ovat kuntavaalit ensi keväänä.

Kunnissa keskusta on perinteisesti hyvin vahva. Nyt perussuomalaiset, joka edelleen on pieni kuntapuolue, on ottanut keskustan julkilausutusti tähtäimeensä ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Jos kuntavaalien tulos noudattelisi edes jossain määrin tämän hetken mielipidetiedustelujen lukuja, menettäisi keskusta laajasti kuntavaltaansa ja merkitystään puolueena.

Kampanjointia ei helpota se, että perussuomalaiset kykenee syksyn kuluessa roimimaan hallituspuolue keskustaa esimerkiksi EU:n 750 miljardin euron koronan vuoksi laatimasta hätärahoituksesta, vaikkei kyse olekaan kunnallispolitiikan teemasta.

Ratkaisu herättää arvostelua myös keskustan kentällä. Hallituspuolueena keskustan on silti puolustettava ratkaisua verraten suorilla riveillä.

Ouluhallissa perjantaina osa keskustalaisista halusi uskoa, että puheenjohtajakisa puhdistaa pöydän vaikean ajan jälkeen ja auttaa puoluetta elpymisessä.

Näin voikin parhaimmillaan käydä. Vaikka henkilövaihdokset harvoin ratkaisevat puolueiden syvempiä ongelmia, ne voivat tuoda uutta puhtia kannatukseen, ei vähiten henkilökeskeisen politiikan aikana.

Tuorein esimerkki on pääministeripuolue Sdp:stä, jossa Antti Rinteen pääministerinä korvannut Sanna Marin veti puolueen heikentyneen kannatuksen nopeasti nousuun viime keväänä. Olosuhteet olivat toki otolliset, kun koronavirus sai kansalaiset tukemaan poliittisia päättäjiään. Samalla Marin pärjäsi itse erittäin hyvin, ja myös henkilöllä lienee ollut väliä.

Kulmunin ja päähaastaja Saarikon linjoista ei ole kampanjoinnin aikana löytynyt sellaisia eroja, jotka itsessään ratkaisisivat keskustan suunnan tai pärjäämisen tulevaisuudessa.

Valinnassaan keskustalaiset tuntuvatkin painottavan ehdokkaiden luonnetta. Kulmunia kiitetään sinnikkääksi tahtopoliitikoksi, mutta arvostellaan varautuneisuudesta. Saarikosta muistetaan mainita, että hänen viestintätaidoistaan voisi olla keskustalle apua.

Annika Saarikko matkasi keskustan puoluekokoukseen Ouluun.­

Lopulta keskustan tilaa pohtiessa on hyvä muistaa, että puolueen tuhoa on povattu jo vuosikymmeniä. Toistaiseksi se on silti aina onnistunut palautumaan tappioista. Edellinen esimerkki on vuoden 2015 eduskuntavaaleista, joissa keskusta nousi suurimmaksi puolueeksi romahdettuaan vuonna 2011 neljänneksi suurimman paikalle.

Ero nykyhetkeen on muun muassa se, että perussuomalaiset on vakiinnuttanut paikkansa puoluekentällä yhä selvemmin, mikä vie elintilaa muilta puolueilta, ei vähiten keskustalta.

Ero on myös keskustan nykyinen hallitusasema: keskusta ei ole vuosikymmeniin lähtenyt hallitukseen muutoin kuin vaalivoittajana ja suurimpana puolueena. Vuonna 2019 se meni hallitukseen kantamaan vastuuta historiallisen heikolla vaalituloksella.

Ainakaan toistaiseksi ja kyselyjen perusteella puolueen perinteiset kannattajat eivät tunnu arvostavan ratkaisua, muistuttaa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta.

Eikä puheenjohtajan vaihtuminen nyt muuttaisi sitä, että hallitusasema on keskustalle hankala. Puolueen pitäisi houkutella takaisin vaaleissa menettämänsä kannattajat. Samaan aikaan se ei voi tehdä kovin näkyviä omalle kannattajapohjalle suunnattuja irtiottoja tai käydä kovin räväkkää sisäistä linjakeskustelua. Rivit on pidettävä jossain määrin suorina hallitusohjelman takana.

Jokisipilä pohtii, että ero tilanteisiin, joissa keskusta on aiemmin elpynyt, voi olla myös yksinkertaisesti aika. Nyt kannatus tasolla, jollaista ei ole ennen nähty.

”Herää kysymys, että ollaanko saavuttu tilanteeseen, jossa Suomen elinkeinorakenne ja väestön maantieteellinen jakautuminen eri paikkakunnille on muuttunut asentoon, jossa keskustan kaltaiselle puolueelle ei kerta kaikkiaan ole enää ollenkaan tilausta.”

Jotta keskusta voisi vielä elpyä, on sille joka tapauksessa hyvin tärkeää saada riveihinsä innostusta masentavan ajan jälkeen. Jakautuminen leireihin puoluekokouksen jälkeen olisi tuhoisaa ennen kevään kunnallisvaaleja.

Puheessaan perjantaina Kulmuni kiittikin haastajiaan kisasta ja yritti osoittaa, että hän kykenee sulattamaan lauantain tuloksen, oli se mikä tahansa.

”Keskustalaiseen puolue-elämään kuuluu, että johtopaikat ovat säännöllisesti katkolla. Puoluekokous sitten päättää, niin kuin viisaaksi katsoo”, hän sanoi Ouluhallin lavalla.