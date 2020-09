Suomella ei ole nyt varaa uusiin pysyviin menoihin ja uusista veronkiristyksistä on pidättäydyttävä, Kulmuni sanoi poliittisessa katsauksessaan.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni nosti poliittisessa katsauksessaan puoluekokouksessa esiin yhteisvaluutta euron ongelmat.

”Suomi on hyötynyt paljon euroalueella mukana olemisesta. Devalvaatiokierre on katkaistu, olemme osa suurempaa valuuttaa, meillä on matalampi korkotaso, matkustaminen ja kaupankäynti ovat helpottuneet”, hän sanoi keskustan puoluekokouksessa pitämässään puheessa lauantaina.

”Eurossa on kuitenkin myös ongelmia, joista meidän on käytävä poliittista keskustelua. Euroalueen kasvu- ja vakaussopimuksen piti asettaa rajat euromaiden velkaantumiselle ja budjettivajeille. Toistaiseksi pelkkä sopimuskuri ei ole toiminut. Onko sitä mahdollista saada toimimaan vai onko valuuttaunionissamme valuvika?”

Kulmuni vaati, että kansalaiset on pidettävä EU:n muutoksissa mukana. Hänen mukaansa euron hyödyistä ja ongelmista pitää käydä laaja poliittinen keskustelu kaikkien puolueiden kesken.

”Suomi haluaa olla aktiivinen EU:n jäsen. Niinpä on käynnistettävä keskustelu siitä, miten euroa koskeva päätöksenteko ja euron sääntöpohjaisuus palautetaan – jos se voidaan palauttaa – legitiimille ja legaalille tielle, niin että toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan ja kansalaisten ja valtioiden oikeustajua vastaavalla tavalla.”

Kulmuni sanoi myös, että EU:n koronakriisin takia tekemä elpymispaketti on pidettävä kertaluontoisena. Jäsenvaltioille on määrä antaa paketista sekä lainaa että suoraa tukea koronakriisistä selviämiseen.

Kulmuni arvioi, että moni ihminen ”ymmärrettävästi kysyy, onko rahan antamisesta Italiaan mitään apua Suomen työllisyydelle ja taloudelle.” Hänen mukaansa tuloksellisuus riippuu siitä, miten EU-maat rahat käyttävät.

Suomen taloudesta Kulmuni sanoi, että uusiin pysyviin menoihin ei ole varaa ja uusista veronkiristyksistä on pidättäydyttävä.

Hallituksen on hänen mukaansa annettava viesti, että vientikilpailukyky turvataan. Suomen vientiä uhkaa syvä lama, kun koronakriisi on hyydyttänyt taloutta ympäri maailman.

”Kun me nyt velkaannumme, niin pitäisi käyttää velkarahaa ja EU:n rahoitusta niin, että ne ohjautuvat tulevaisuusinvestointeihin.”