Kokoomuksen puoluekokous valitsi lauantaina nykyisen puheenjohtajan Petteri Orpon jatkokaudelle. Orpolla ei ollut vastaehdokkaita.

Satakunnan Köyliössä syntynyt, nykyisin Turusta kotoisin oleva Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016. Hän haastoi tuolloin istuvan puheenjohtajan Alexander Stubbin ja syrjäytti hänet puolueen ykköspaikalta. Orpo valittiin nyt kahden vuoden jatkokaudelle.

Orpo vie puolueen ensi kevään kuntavaaleihin. Hän myönsi esittelypuheenvuorossaan, että vuoden 2019 eduskuntavaalitulos oli pettymys yhdestä lisäpaikasta huolimatta, varsinkin kun kokoomus ei päätynyt hallitukseen.

”Minua suututtaa, miten vastuuttomasti Suomen asioita nyt hoidetaan. Se motivoi minua jatkamaan”, Orpo sanoi.

Orpon mukaan kokoomuksen on pystyttävä entistä selkeämmin kertomaan kansalle, että se on vaihtoehto ”vasemmistohallituksen vastuuttomalle politiikalle”.

Orpon mukaan kuntavaaleissa kokoomuksen tavoite on ottaa ykköstila. Valtakunnallinen voitto ratkaistaan kaupungeissa, Orpo sanoi. Niissä kaupungeissa, joissa valitaan pormestari, on kokoomuksen Orpon mukaan otettava tämä paikka.

Kuntavaalit pohjustavat Orpon mukaan eduskuntavaaleja ja myös presidentinvaaleja 2024.

Orpo, 50, on ollut kansanedustajana vuodesta 2007. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Orpo on pitkän linjan poliitikko, jolla on kokemusta monenlaisista luottamustehtävistä. Hän on muun muassa johtanut kokoomuksen eduskuntaryhmää ja ollut kokoomuksen Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja.

Orpo oli Stubbin hallituksen maa- ja metsätalousministeri vuosina 2014–2015. Juha Sipilän (kesk) hallituksessa hän toimi ensin sisäministerinä 2015–2016 ja kokoomuksen puheenjohtajaksi noustuaan valtiovarainministerinä 2016–2019.

”Kokoomus on minulle työ ja elämäntapa”, Orpo sanoi puoluekokousväelle esittelypuheenvuorossaan.

Kokoomuksen puoluekokouksen muut henkilövalinnat tehdään sunnuntaina.

Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi ovat tarjolla kansanedustajat Antti Häkkänen, Elina Lepomäki, Anna-Kaisa Ikonen ja Mari-Leena Talvitie. Kolme heistä valitaan.

Nykyinen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen jättäytyy sivuun tehtävästään.

Lisäksi sunnuntaina valitaan edustajat puoluevaltuustoon ja puoluevaltuuston puheenjohtaja. Puoluevaltuuston puheenjohtajan paikasta kilpailevat kansanedustaja Heikki Autto ja Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen.

Kokoomuksen puoluekokoukseen osallistuu noin 500 äänivaltaista puoluekokousedustajaa. Osa heistä on etäyhteyden päässä.