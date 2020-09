Keskustan uudella – tai vanhalla – johtajalla on vielä kova työ saada epäilevä kenttä muun muassa EU:n elvytyspaketin ja kompromisseja vaativan hallitusyhteistyön taakse. Silti luottamus siihen, että keskustan paikka on juuri poliittisen kentän keskellä, on suurta.

Oulu

Nyt on tilaa kentän äänelle. Ouluhalli miltei huutaa tyhjyyttään.

Koolla on hyvin erikoinen puoluekokous. Keskusta on tottunut kansallispukujen ja lippujen mereen, mutta sitä ei nyt ole.

Koronavirus teki keskustasta virtuaalisen. Puoluekokous on hajautettu pitkin maata, ja etäkokousten verkoston digitaalisilla ratkaisullaan keskusta tekee suomalaisen demokratian historiaa.

Puoluekokouksen fyysiseen ytimeen Ouluun saavat tulla paikan päälle lähinnä vain Pohjois-Pohjanmaan piirin puoluekokousedustajat. Osallistujat on jaettu omiin lohkoihinsa, eikä puolta saa vaihtaa.

Keskustapuolue on määrittelemässä itseään uudelleen, mutta työ on pahasti kesken. Lauantaina puolueelle valitaan uusi tai vanha puoluejohtaja. Tämän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu yhdistää puheenjohtajakisan jäljiltä joukot.

Moni sanoo, että keskusta on menneisyyden liike ja kriisissä. Mutta miltä se näyttää puoluekokouksen osanottajien näkökulmasta?

Juhani ja Sinikka Rautakoski astelivat Ouluhallille ensimmäisten joukossa.­

Vaasalaisten Sinikka ja Juhani Rautakosken mielestä kyse on paremminkin murroksesta.

Vaikka moni kentällä on nyt turhautunut keskustan johtoon, Juhani Rautakoski arvioi, ettei syy kannatuksen hupenemiseen ole vain keskustassa tai sen johdossa. Yhteiskunnassa muuttuu nyt paljon, eikä muutos johdu vain koronapandemiasta, hän sanoo.

”Ihmiset eivät ole vain oikein tunnistaneet, missä mennään.”

Sinikka Rautakoski pohtii samaa. ”Puolueen sisällä on varma ja hyvä ote, mutta tämä yhteiskunnallinen tilanne tekee ihmiset epävarmoiksi. Se heijastuu.”

”Keskustasta perussuomalaisten äänestäjiksi siirtyvistä ajattelen, että he eivät oikein tunnista juuriaan”, Juhani Rautakoski pohtii perussuomalaisten kannatuksen nousua.

Moni on tyytymätön, ja sitä voi myös ruokkia, Sinikka Rautakoski sanoo. ”Nuoriin perussuomalaisten mekastaminen tuntuu vetoavan. Siellä voi huutaa ja mekastaa. Vahvasti keskustalaisina me olemme aina ratkottu asiat sovittelemalla. Me ei ole rähisty. Ja tottahan perussuomalaisista varmasti haetaan sitä hyvää, mutta kun se ei tule puheiden vaan tekojen kautta.”

Vain vuoden keskustaa johtanut Katri Kulmuni on vienyt arvostelijoiden mielestä keskustaa sellaiseen suuntaan, että osa puolueen keskeisistä voimista ei enää tunnista liikettään.

Nissisen pariskunta Pyhännältä on sitä mieltä, että keskusta on joutunut kamppailemaan kannatuksestaan ja tilastaan ihan jo siksi, että yhteiskunnassa vastakkainasettelut kärjistyvät.

Juhani ja Sinikka Rautakoski Vaasasta ennakoivat, että puoluejohtajaäänestyksestä tulee tiukka taisto.­

Nykyinen poliittinen ilmapiiri suosii ääripäitä, Leena Nissinen sanoo.

Vihreät ja perussuomalaiset ovat profiloituneet vastakkainasettelulla. Keskustan paikka on Nissisen mielestä vakaasti poliittisen kartan keskellä, eikä sen pidä hakea hakea kannatusta populismilla tai yksittäisillä maahanmuuton tai EU-vastaisuuden kaltaisilla teemoilla.

”En sanoisi, että keskusta on kriisissä, mutta se hakee suuntaa”, Jouko Nissinen sanoo. Hän on juuri jäänyt eläkkeelle Pyhännän kunnanjohtajan paikalta ja tuntee syvimmän kautta kuntansa ja pyhäntäläisten arjen.

Sitä, että keskusta lähti hallitukseen eduskuntavaalien rökäletappion jälkeen, oli monen vaikea sulattaa, Leena Nissinen sanoo.

”Minullakin ensimmäisenä oli ajatus, että ehdottomasti ei hallitukseen. Mutta olen ymmärtänyt, miksi keskusta lähti. Maan asioiden hoidosta on nyt oikeasti kyse. Samaa ajattelen, kun seuraan pohdintoja mediassa, lähteekö keskusta hallituksesta. Jos niin käy, perusteen täytyy olla todella iso.”

Suomessa on riittämiin kaaosta koronan vuoksi, eikä nyt auta lähteä hajottamaan hallitusta. Miten vaalit edes pidettäisiin, Leena Nissinen kysyy.

Puoluekokouksen osallistuja näytti puoluejohtajaksi kampanjoivalle Annika Saarikolle viestiä kännykästään. Saarikko ja vieressä seisova Juha Rehula eivät saaneet siirtyä koronarajoituksten vuoksi aidan yli kokoussalin takaosaan.­

Keskustalaisillekin oli vaalien jälkeen yllätys, miten syvä juopa sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen välillä oli, Jouko Nissinen sanoo. ”Keskusta meni kokoomuksen edelle jopa tuollaisen vaalituloksen jälkeen. Se oli poikkeuksellinen tilanne Suomen poliittisessa historiassa.”

Pääministeri Sanna Marinin johdolla sosiaalidemokraatit ovat siirtyneet entistä enemmän vasemmalle ja oppositiossa kokoomus on oikeistolaistunut, Jouko Nissinen sanoo. Keskustalle pitäisi olla hyvin tilaa ja tilausta.

”Suurin osa ihmisistä haluaa kuitenkin pitää Suomen yhtenäisenä.”

Parhaillaan perussuomalaiset haastavat vahvasti keskustaa. Perussuomalaiset rakentaa voimakkaasti kampanjaa myös kevään kuntavaaleihin. Jos perussuomalaiset onnistuu syömään keskustan kannatusta niissä, perinteisesti vahva kuntapuolue keskusta on vaarassa menettää merkitystään puolueena.

Tämän syksyn tärkeimmäksi teemaksi perussuomalaiset ovat ottaneet EU:n koronaelvytyspaketin kaatamisen eduskunnassa. Myös keskustan kannattajille ja jäsenille poliittinen keskustelu EU:n koronaelvytyspaketista on olennaista.

Suhde elvytyspakettiin jakaa myös keskustan eduskuntaryhmää, mutta Hämeenlinnan elokuisen kesäkokouksen jäljiltä kanta on yhtenäisempi. Puoluekokouksessa annettaneen esityksen mukaisesti kannanotto, jossa paketti hyväksytään mutta korostetaan sen kertaluonteisuutta keskellä poikkeuksellista koronakriisiä.

Rautakosken pariskunta on sitä mieltä, että Suomen on oltava mukana EU:n elvytyspaketissa. Neuvottelutuloskin on Suomen osalta parempi kuin monien puheista voisi päätellä.

”Meidän täytyy olla mukana. Me kannamme vastuuta, emmekä voi eristäytyä”, Sinikka Rautakoski sanoo.

Juhani Rautakosken mukaan on selvää, että pakettia vastustetaan osin myös keskustassa. Siksi keskustan johdon on näytettävä, että Suomeen paketista tulevaa kehittämisrahaa käytetään maaseudun ja syrjäseudun kehittämiseen.

”Kokonaisuus pitää ottaa huomioon, kun arvioi pakettia. Koronapandemiassa näytti siltä, että maaseutukin on kuin herätetty – sinnehän halutaan asumaan ja töihin.”

Raahelaisen Jari Törmikosken ehdokas keskustan johtoon on Katri Kulmuni.­

Nyt rahaa pitää käyttää niin, että se on mahdollista, Juhani Rautakoski sanoo. Samoilla linjoilla ovat Nissiset.

”Puhutaan herkästi vain rahasummasta, mitä annetaan ja mitä saadaan”, Leena Nissinen sanoo.

Koronakriisi on valtava, Nissiset pohtivat. Kun elvytyspakettia arvioi, Nissisten mielestä pitäisi puhua myös yhteiskunnan ja teollisuuden rakenteista ja viennin merkityksestä Suomelle. ”EU-elvytyksessä ollaan mukana turvaamassa oman vientimme etuja”, Jouko Nissinen sanoo.

Maailma ei ole muuttumassa yhtään selkeämmäksi. On brexit, kauppasodat, suurta epävarmuutta, jossa yhteistyökuviot muuttuvat monimutkaisiksi, Jouko Nissinen sanoo.

”Kauppapolitiikkaan pitää saada EU:n kautta vakautta. Se on omien etujen turvaamista. Kritiikin muiden maiden veloista jakaa tietenkin kaikki. Elvytyspaketti on välttämätön paha. Se on nyt hyväksyttävä, mutta Suomen ja keskustan on pidettävä huoli, että se on vain kertaluontoinen ratkaisu. Uskon, että aika moni suomalainen jakaa sen presidentti Sauli Niinistönkin mielipiteen siitä, miten EU-säännöksiä nyt tulkitaan.”

”Fiilikset ovat olleet vähän laidasta laitaan. Mutta kun sain kansallispuvun päälle, ajattelin, että hyvä tästä tulee. Päästään taas puhumaan keskustalaisesta politiikasta”, sanoi Marjut Lehtonen saapuessaan keskustan puoluekokoukseen Ouluhalliin.­

Maanviljelijä Jari Törmikoski Rauman Lumikylästä esittäytyy änkyräkepulaiseksi Raahen kunnanvaltuutetuksi. Törmikoski ei EU:n elvytyspaketista pidä.

”Kyse on yhteen- ja miinuslaskusta. Kuusi miljardia annetaan ja kolme saadaan.”

EU:n kesällä koronapandemian tuoman kriisin elvytykseen sopiman paketin koko on 750 miljardia euroa. Siitä jäsenmaille jaetaan avustuksina 390 miljardia euroa ja lainamuotoisena tukena 360 miljardia euroa. Avustusten ja lainojen jakosuhde oli EU-maiden keskeisiä kiistoja kokouksessa.

Suomi maksaa pakettiin 6,6 miljardia euroa ja saa sieltä itse elvytystä noin 3,2 miljardia euroa. Koronaelvytyspaketti on osa EU:n ensi vuonna alkavaa rahoituskautta ja budjettia vuosille 2021–2027.

Samoissa kesän neuvotteluissa sovittiin Suomeen EU:n rahoituskehyksen kautta tulevista kehitysrahoista kuten siitä, että maaseudun kehittämiseen saadaan 400 miljoonaa euroa. Samoin Suomi sai harvaan asuttujen alueiden tukeen kansallista rahaa. Suomi saa siis maatalouden suoria EU-tukia tulevalla rahoituskaudella lähes saman verran kuin aiemminkin.

Maatalouden neuvottelutulosta voi Törmikosken mielestä pitää hyvänä, mutta jos hänestä olisi ollut kiinni, kun EU-maa elvyttäisi itse koronakriisissä. ”Minusta on surkuhupaisaa työntää rahaa Etelä-Eurooppaan.”

Törmikoski ei kuitenkaan usko, että keskustan nykykriisissä ratkaisee se, miten EU elvyttää. ”EU-politiikka ei tässä kuitenkaan ole kepun suurin ongelma. Kyllä se on yleinen uskottavuus. Ei ole myöskään niin, että kepu vuotaisi juuri persuihin. Osa menee kokoomukseen. Mutta mitä minä tiedän, niin kepulainen ei vaihda puoluetta, se jättää äänestämättä.”

Törmikosken mukaan kyse on klassisesta ongelmasta puolueen johdossa. ”Se on se etelään kumartaminen ja meille syrjäkylillä pyllistäminen. Ne on niitä arjen asioita, kuten synnytyssairaalan tai koulujen lopettamisia. Me, jotka asumme syrjässä, niin meiltähän viedään kaikki. Ja kepujohtoisten kuntien päätöksillä. Vaikka meillä on kepulainen valtiovarainministerinä.”

Mutta ketä nyt mistäkin milloinkin syyttää. Se on politiikan teon perusongelmia, Törmikoski pohtii. Siihen, että keskustan tila kohenisi siirtämällä Katri Kulmuni syrjään, Törmikoski ei usko.

”Minä äänestän Katria.”

Kulmunin vuosi ei ole ollut mitään juhlaa, Törmikoski sanoo. Harva esimerkiksi piti uskottavana Kulmunin esiintymistyyliä, kun sosiaalidemokraattien silloinen johtaja Antti Rinne kammettiin pääministerin paikalta viime syksynä.

”Jokaisen pitää oppia tehtäviin, mutta politiikka on raakaa. Kuherruskuukaudet eivät ole pitkät.”

Kyllä, keskustalla on ollut paremmatkin aikansa, ja kyllä, keskustassa tehdään pitkää sukupolvenvaihdosta, sanoo kokouspaikalle kansallispuvussa saapunut Marjut Lehtonen.

Mutta että keskustan tarina olisi lopussa, kuten osa politiikan kommentaattoreista arvioi? Siitä Lehtonen ei näe merkkejä. Ei kuolevan kansanliikkeen johtoon pyri neljää kolmikymppistä, hän sanoo.

Kulmuni täytti perjantaina 33 vuotta. Petri Honkonen on samoin 33, Saarikko 36-vuotias. Puoluejohtajaehdokas Ilkka Tiainen on nelikon vanhin, 38-vuotias.

”Meillä on hyviä nuoria ehdokkaita, ja johdossa on naisten vuoro. Olen itse 27-vuotias ja toimin Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtajana.”

Koronakriisi haastaa keskustan ja kaikki muutkin puolueet uudella tavalla, Lehtonen sanoo.

”Tällä hetkellä tuntuu siltä, että keskiluokka pelkää, että heiltä viedään nyt jotain. Sen sanoittaminen, ettei nyt keltään viedä mitään, vaan tässä kootaan ja rakennetaan järkevä kokonaisuus Suomen suunnaksi, on minusta tärkeää. Ei kukaan tätä koronaa osannut ennustaa.”

Leena ja Jouko Nissinen ilmoittautuvat puoluekokoukseen Oulussa perjantaina.­

Keskustan entinen puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä tuli juttelemaan kokoushallin jakavan aidan yli puoluejohtajaksi ehdolla olleelle Petri Honkoselle.­

Keskustapuolueen puoluekokous järjestetään koronan vuoksi poikkeusoloissa. Kokous pidetään hajautettuna 16 paikkakunnalle. Ouluhallissa ovat keskustan suurimman piirin Pohjois-Pohjanmaan kokousedustajat.­

Keskustan puoluejohtaja Katri Kulmuni kantoi perjantaina lipun Ouluhalliin airueenaan puoluejohtajakisassa mukana oleva Petri Honkonen.­