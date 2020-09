Kulmuni piikitteli myös hallituskumppaneitaan: ”Toimimmeko kotimaisen työn ja yrittäjyyden puolesta vai annammeko vallan sosialisteille?”

Keskustan puheenjohtajaehdokkaat vetosivat vielä ennen äänestyksen alkamista tunteikkaasti valitsijoihin viiden minuutin puheissa.

Jatkokautta hakeva puheenjohtaja Katri Kulmuni puhui muun muassa eriarvoistumisesta.

”Seuraammeko sivusta, kun puolen Suomen asuntojen arvo romahtaa? Vai taistelemmeko elinvoimasta?” hän kysyi.

”Toimimmeko kotimaisen työn ja yrittäjyyden puolesta vai annammeko vallan sosialisteille? Kuka muu puolustaisi suomalaista maataloutta ja elinkeinovapautta?”

Kulmuni nosti esiin myös monille keskustalaisille tutun huolen EU- ja talouskeskusteluun liittyvästä huolesta velkaantumisesta.

”Velkaa velan päälle ei ole mahdollista, ei Suomessa eikä EU:ssa.”

Kulmuni puhui sisukkuudestaan ja totesi, että puolueessa on opittu tuntemaan hänet. Työ on hänen mukaansa kesken.

”Jos etsitte täydellistä, sitä en ole. Jos etsitte taistelijaa, sen uskallan luvata.”

Puoluekokouksessa paikalla olevan HS:n toimittajan Marko Junkkarin kommentti:

”Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymispuheenvuoroissa asetelman kiepsahtivat erikoiseen asentoon. Katri Kulmunin ja Annika Saarikon puheiden perusteella kuulosti siltä kuin Saarikko olisi istuva puheenjohtaja ja Kulmuni haastaja. Sen verran painokkaasti Kulmuni korosti taistelutahtoaan. Saarikko sen sijaan kuulosti siltä, että olisi jo puheenjohtaja – eikä antanut puheessaan keskustaväelle mitään suuria lupauksia.”

Myös Kulmunin haastaja, ennakkosuosikkina pidetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pyrki maalaamaan realistista kuvaa edessä olevista haasteista.

”En voi luvata poutasäitä, en voi luvata menestyksen pikakaistaa. Sen sijaan lupaan, että puolue ottaa rohkeasti suunnan pysyäkseen keskellä ja puolustaakseen omiaan”, hän sanoi.

”Tärkein lupaukseni on, katson teitä aina kohti, silmien tasalta.”

Saarikko puhui muun muassa keskustalaisia yhdistävistä tekijöistä ja siitä, kuinka liikkeen alle pitää mahtua monenlaisia virtauksia.

”Vasemmalle tämä puolue on vastavoima, oikealle me emme kumarra. Ääripäistä me emme jouda huutamaan, meillä on parempaa tekemistä, suomalaisten ongelmien ratkaisua”, hän sanoi.

Saarikko puhui myös edesmenneestä isästään, joka on tukenut häntä hänen poliittisella urallaan muun muassa mansikkahilloa myymällä.

Kulmunin puhe keskeytettiin useasti väliaplodein, mutta lopuksi pisimmät suosionosoitukset sai Saarikko.

Puoluekokouksessa paikalla olevan HS:n toimittajan Elina Kervisen kommentti: