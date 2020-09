Annika Saarikolle politiikka on tunne- ja intohimolaji. Hyvät verkostot ja perheen tuki ovat auttaneet häntä eteenpäin.

Keskustan puheenjohtajakamppailun aikana tuli selväksi, että Annika Saarikon ja Katri Kulmunin välillä ei ole suuria linjaeroja. Keskustalaiset eivät valinneet kahden erilaisen linjan vaan kahden erilaisen persoonan välillä.

Keskustalaiset toivovat nyt, että sosiaalisesti lahjakas ja yli puoluerajojen arvostettu Saarikko ripottelisi omaa tähtipölyään myös puolueen ylle.

Marraskuussa 37 vuotta täyttävän Saarikon nousu merkittäviin asemiin keskustassa on ollut vauhdikas. Puolueet iskevät kiinni kykyihin, sillä heitä ei ole tungokseksi asti tulossa puoluetoimistojen ovista, ja nuoren Saarikon hyvät puhelahjat ja asiaosaaminen pantiin nopeasti merkille kymmenisen vuotta sitten.

Saarikko on kertonut valinneensa keskustan, koska on feministi ja piti keskustaa puolueena, jossa naiset voivat nousta näkyviin asemiin. Näin on – mutta keskustassa puheenjohtajiksi nousseet naiset on myös hylätty alkuinnostuksen jälkeen nopeasti.

Saarikko keskustan puheenjohtajina toimineiden Mari Kiviniemen (vas.) ja Anneli Jäättenmäen kanssa. Kuva vuodelta 2010 Lahden puoluekokouksesta.­

Saarikon uran alku on tyypillinen: ensin hän opiskeli vaikuttamista keskustan nuorisojärjestössä, josta lahjakkaimmat napataan erilaisiin avustajan tehtäviin. Saarikko aloitti ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen (kesk) lehdistöavustajana vuonna 2009.

Annika Saarikko nuorten keskustanaisten Kerttu-järjestön kokouksessa Vihdissä vuonna 2009.­

Moni pitkän poliittisen uran tehneistä keskustalaisista on aloittanut konkaripoliitikko Väyrysen avustajana – myös Katri Kulmuni.

Saarikko valittiin keskustan varapuheenjohtajaksi vuonna 2010 vain 27-vuotiaana, suhteellisen tuntemattomana, sillä hän ei ollut vielä edes kansanedustaja. Hän puhui itsensä puoluekokousyleisön sydämiin niin, että yleisö kaiveli nenäliinojaan.

Keskustan puoluekokouksessa puoluejohto esiintyy kansallispuvuissa. Kuva Rovaniemen kokouksesta vuodelta 2012.­

Saarikko on luonnehti­nut tekevänsä politiikkaa tunteella. Tätä todistavat myös Saarikon kanssa neuvotelleet: hän puolustaa tuli­sieluisesti näkemys­tään ja saattaa tarvittaessa herkästi suutahtaa.

”Politiikka on emootio- ja intohimo­laji”, Saarikko sanoi HS:n haastattelussa vuonna 2011.

Eduskuntaan hän nousi samana vuonna ehdittyään avustaa Väyrysen lisäksi myös muita keskustaministereitä.

Juha Rehula (kesk) nousi sosiaali- ja terveysministeriksi vuonna 2010, jolloin Saarikko toimi hänen erityisavustajanaan.­

Perhe- ja peruspalveluministeriksi Saarikko valittiin vuonna 2015, kun keskusta sai suuren vaalivoittonsa Juha Sipilän johdolla. Äitiyslomien takia hän ei ole istunut kokonaisia vaalikausia, vaan Sipilän hallituksessa Saarikko tuli kesken kauden saattelemaan loppuun Juha Rehulan johdolla aloitetun sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksen.

Sote ei onnistunut, ei myöskään perhevapaauudistus, jossa Saarikko yllätti hallituskumppanit keskeyttämällä uudistuksen valmistelun.

Yleensä pieleen menneet uudistukset henkilöidään niitä vetäneisiin poliitikkoihin, mutta Saarikko ei jäänyt sotenkaan raunioiden alle. Keskustassa on lähinnä mätkitty Rehulaa.

Juha Sipilän hallituksen tuoreet keskustaministerit vuonna 2015.­

Nykyiseen hallitukseen Saarikko palasi tiede- ja kulttuuriministeriksi elokuun alussa.

Kun Juha Sipilä erosi puheenjohtajan paikalta huhtikuussa 2019 eduskuntavaalien rökäletappion jälkeen, keskustalaiset alkoivat heti taivutella Saarikkoa puheenjohtajakisaan. Hän kieltäytyi, koska odotti vauvaa ja halusi toimia omien sanojensa mukaan ”kuten sydämessäni tuntuu oikealta”.

”Kysymys on siitä, mihin kaikkeen koen kerralla pystyväni siten, että saatan edelleen rakastaa itseäni, koen riittäväni kaikkiin sitoumuksiini, ja täytän minulle asetetut odotukset tehtävissäni”, Saarikko kirjoitti blogissa.

Annika Saarikko kampanjoimassa Auran torilla eduskuntavaaleissa 2019, jolloin keskustalle tuli hallituskauden jälkeen vaalitappio.­

Julkisen tukensa hän antoi puheenjohtajan paikkaa tavoitelleelle Antti Kaikkoselle, mitä ei Kulmunin leirissä ole unohdettu.

Kun taivuttelu nyt kesällä uudestaan alkoi, Saarikko teki majesteettirikoksen ja haastoi istuvan puheenjohtajan Kulmunin. Jos on yhtään poliittista vaistoa, tietää sen, että liian monta kertaa ei pidä kieltäytyä. Otollinen hetki voi mennä empijän ohitse.

Saarikko ja Katri Kulmuni puheenjohtajakierroksellaan Loimaan torilla heinäkuussa.­

Saarikolla on menestyvän poliitikon armolahja olla läsnä tilanteissa ja saada vastapuoli tuntemaan, että nyt joku kuulee ja kuuntelee. Ystäväpiiriin kuuluva hämmästelee, miten hyvin Saarikko on onnistunut välttämään ”paskantärkeyden” poliittisesta kiidostaan huolimatta.

Toimittajillekin Saarikko on toistaiseksi ollut kiitollinen kohde lähestyttävyydessään. Selitys voi olla se, että hän ei ole ollut niin pahoissa paikoissa kuin esimerkiksi Katri Kulmuni tai Juha Sipilä eikä kriisinsietokykyä ole vielä aidosti testattu.

Mediatemput kyllä osataan: ei ollut sattumaa, että Saarikon puheenjohtajakampanjan avaustilaisuus oli Helsingissä somassa puuhuvilassa, jossa hän tarjoili toimittajille itse leivottuja korvapuusteja.

Annika Saarikon puheenjohtajakampanjan julkistustilaisuus oli Annalan huvilassa Helsingissä.­

Saarikon henkilökohtaisesta elämästä on tiedossa paljon, sillä hän kuvailee sitä jatkuvasti median haastatteluissa ja Facebook-päivityksissään. Mukana on myös itseironiaa, kun hän kuvaa lapsiperhearjen pyöritystä.

Poliitikolle oman yksityiselämän avaaminen on aina iso valinta. Facebook-päivitykset ovat omassa vallassa, mutta media on hankalampi vieras siinä mielessä, että jos kerran päästät sen kynnyksen yli, se ei kovin helposti enää lähdekään pois. Pelin sääntöjä on vaikea muuttaa silloin, kun elämässä tulee huonoja hetkiä eikä avoimuus enää huvittaisikaan.

Saarikko on naimisissa Erkki Papusen kanssa, joka virkamiehenä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valtiovarainministeriössä.

Saarikko puolisonsa Erkki Papusen kanssa Linnan juhlissa 2019.­

Punamultayhteistyö toteutuu perheessä, sillä Papunen on demari – Saarikko tapasi hänet aikoinaan ystävän järjestämillä sokkotreffeillä. Pariskunnalla on kaksi poikaa, esikouluikäinen Aarni ja vuoden ikäinen Kaarlo.

Keskustassa on aina arvostettu riuskaa emäntätyyppiä, joka navettatöiden ja perheen ohella hoitelee suvereenisti myös julkiset luottamustehtävät. Saarikkokin on ollut puheenjohtajana keskustalaisten nuorten naispoliitikkojen Kerttu-verkostossa, jonka esikuvana on juuri tällainen nainen, takavuosien kansanedustaja ja maanviljelijä Kerttu Saalasti.

Saarikon lähipiirissä on useita monissa liemissä keitettyjä keskustanaisia, kuten Paula Lehtomäki, Anu Vehviläinen ja Mari Kiviniemi. Keskustan nykyinen puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toimi ministeriaikoina hänen avustajanaan.

Saarikon juuret ovat Varsinais-Suomessa. Hän erosi vastikään Turun valtuustosta, sillä pariskunta päätti remontoida Saarikon sukutilan Oripäässä ja tehdä siitä toisen kotinsa. Arkipäivät perhe asuu Espoossa.

Saarikko kotona Aarni-pojan kanssa toukokuussa 2019.­

Juuri nyt poliittinen ura on keskipisteessä, mutta sukupolvensa poliitikkojen tavoin Saarikko näkee elämää muuallakin. Kun HS teki Saarikosta 30-vuotishaastattelun vajaa seitsemän vuotta sitten, hän raotti haastattelun lopuksi haaveitaan:

”Niin, jos minusta tehdään joskus 50-vuotishaastattelu, niin en ole lainkaan varma, että olen enää silloin poliitikko. Haluan kulkea monia polkuja.”