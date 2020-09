Puoluevaltuuston johtoon nousi Lapin vaalipiirin kansanedustaja Heikki Autto, joka voitti Helsingin apulaispormestarin Pia Pakarisen.

Kokoomuksen puoluekokous valitsi sunnuntaina puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Antti Häkkäsen, Elina Lepomäen ja Anna-Kaisa Ikosen.

Tulos selvisi heti ensimmäisellä äänestyskierroksella. Rannalle jäi ehdolla ollut kansanedustaja Mari-Leena Talvitie Oulusta, joka puolusti paikkaansa varapuheenjohtajana.

Häkkänen sai eniten ääniä, kaikkiaan 539,8 ääntä. Lepomäki ei jäänyt kauaksi 527,2 äänen saaliillaan. Murto-osat johtuvat siitä, että kaikilla paikallisyhdistyksillä ei ole täysiä ääniä.

Antti Häkkänen on 35-vuotias toisen kauden kansanedustaja Mäntyharjulta Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän oli jo entuudestaan kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Häkkänen oli viime kaudella hallituksen oikeusministeri vuodesta 2017. Häkkänen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri.

Häkkänen on kouliintunut kampanjoimaan maantieteellisesti laajassa vaalipiirissä. Hänen kylttinsä nousivat hyvissä ajoin myös Porin puoluekokouspaikan ulkopuolelle. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Häkkänen valittiin jatkokaudelle koko maan kolmanneksi suurimmalla äänimäärällä.

Häkkänen profiloitui oikeusministerinä kireämpien rangaistusten puolestapuhujana. Hän pääsikin oikeusministerinä esittelemään seksuaalirangaistusten koventamista Oulussa tapahtuneiden seksuaalirikosten jälkeen.

Elina Lepomäki on 38-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Hän nousee uutena varapuheenjohtajistoon.

Elina Lepomäki kokoomuksen puoluekokouksessa Porissa Isomäen jäähallissa sunnuntaina.­

Lepomäki nousi ensimmäistä kertaa eduskuntaan varasijalta vuonna 2014, kun Jyrki Katainen siirtyi EU:n komissaariksi.

Lepomäellä on jo pitkään ollut kunnianhimoa päästä kokoomuksen johtopaikoille. Hän haastoi istuvan puheenjohtajan Alexander Stubbin vuoden 2016 puoluekokouksessa, jolloin valituksi tuli toinen haastajista, Petteri Orpo.

Kokoomuksen hallituskaudella Lepomäki aiheutti päänvaivaa puoluejohdolle arvostelemalla jyrkästi hallituksen sote- ja maakuntauudistusta, johon kokoomus oli hallituksessa sitoutunut. Nyt tätä ristiriitaa ei enää ole, koska kokoomus ei kannata enää maakuntia, vaan rakentaisi soten kuntien ja niiden yhteenliittymien varaan.

Lepomäki on diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri. Hän on ollut töissä Nordeassa ja Royal Bank of Scotlandissa ennen kuin politiikka vei voiton. Hän toimi ennen kansanedustajuutta tutkimusjohtajana ajatuspaja Liberassa, mistä iskeytyi häntä itseään ärsyttävä kovan oikeistolaisen leima.

Lepomäki on luonnehtinut itseään eurooppalaiseksi sosiaaliliberaaliksi. Ohjenuorana ovat ihmisoikeudet, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja oikeusvaltio.

Esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen vahvaa asemaa Lepomäki karsastaa, ja tämän kanssa linjassa on, että hän esitti kesällä kokoomuksen puolesta tavoitteen siitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva laajenisi myös muille kuin työttömyyskassojen jäsenille. Nyt kassojen ulkopuoliset joutuvat maksamaan palkastaan lakisääteisiä työttömyysvakuutusmaksuja, mutta eivät saa ansiosidonnaista etuutta.

Lepomäki julkaisi teeseistään vuonna 2018 kirjan Vapauden voitto. Kirjassa hän roimi myös kokoomusta ja kirjoitti, että puolueessa ”valtaa käyttää tilataksiin mahtuva miesporukka, jonka jäsenet ovat pitkälti erityisavustajia”.

Lepomäen mukaan kokoomuksesta oli tullut pitkäaikaisen hallitusvallan myötä pikemminkin urheilu- ja kannatusseura kuin poliittinen liike. Keskiössä ovat voittaminen ja hyvä tunnelma, ei asioiden aikaan saaminen.

Lepomäen kritiikki on pehmentynyt sen myötä, että hän on päässyt puolueessa eteenpäin ja saanut ajatuksiaan läpi muun muassa kokoomuksen tavoiteohjelmaan.

Anna-Kaisa Ikonen on 43-vuotias tamperelainen ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Anna-Kaisa Ikonen­

Ikonen on Tampereen valtuuston nykyinen puheenjohtaja. Hän toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017 ja sitä ennen sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavana apulaispormestarina vuodet 2009–2011.

Ikosella on pitkä kokemus hallituksen taustajoukoista. Hän oli kokoomuksen ministeriryhmän ja Petteri Orpon valtiosihteeri Juha Sipilän hallituksessa ja aiemmin kuntaministeri Henna Virkkusen (kok) valtiosihteeri Jyrki Kataisen (kok) hallituksessa.

Ikonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori.

Sunnuntaina kokoomus valitsi lisäksi puoluevaltuuston johtoon lappilaisen kansanedustajan Heikki Auton, 36.

Puoluevaltuusto on puolueen ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Kokoomus hieman tukevoitti sen asemaa puoluekokouksessa tehdyissä sääntömuutoksissa.

Autto on toisen kauden kansanedustaja. Hän oli eduskunnassa vuodet 2011–2015, mutta putosi välillä ja palasi eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa.

Puoluevaltuuston paikka aukeni, kun Aura Salla siirtyi Facebookin palvelukseen. Autto hävisi Sallalle äärimmäisen täpärästi puoluevaltuuston johtopaikan kokoomuksen edellisessä puoluekokouksessa. Puheenjohtajuus ratkesi erikoisesti alle yhden äänen erolla, mikä johtuu siitä, että osassa kokoomuksen jäsenyhdistyksiä jäsenmäärä ei riitä yhteen kokonaiseen ääneen.

Nyt Auton vastaehdokkaana oli Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen, jonka hän peittosi selkeällä äänten erolla.